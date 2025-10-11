موضوع سوم : استراتیژی نظامی‎

در این مبحث، روی سخن ما به سوی استراتیژی ملی‌ نظامی است. استراتیژی ملی نظامی سخن از یک رهنمود وسیع استراتیژیک وزارت دفاع ملی که به پایه مطالبات پالیسی امنیت ملی، ارزیابی تهدیدات به امنیت ملی و استراتیژی انکشاف ملی کشور تدوین گردیده وهدف آن تأمین امنیت، تنفیذ قانون و تحکیم صلح درکشور می‌باشد. استراتیژی ملی نظامی بر مبنای اصول همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایه‌گان، عدم تجاوز تأمین صلح و ثبات منطقه یی تدوین گردیده است و دارای بار دفاعی می‌باشد.

استراتیژی در اصطلاح نظامی به هنر طراحی و آرایش نظامی همه مراحل جنگ گفته می‌شود که معمولاً ازسوی فرماندهان بلندپایه ارتش طرح ریزی می‌شود. مانند پروتوکول سال ۱۹۲۵ در باره‌ منع بهره گیری ازجنگ افزار‌های شیمیایی است. متارکه‌ یی دراز از۱۹۱۹ تا ۱۹۹۳ نتیجه همین کوشش‌ها بود. موقعیت وموضع استراتیژیک یعنی جغرافیایی استراتیژیک، یکی از عوامل قدرت است، آیسلند موقعیت خوب از نگاه پایگاه آمریکا داشته و آلمان در اروپا از امتیاز خوب بهره مند شد. استراتیژی حساب ‌شده سبب‌شد تا مرحله کمک امریکا به شوروی در جنگ دوم جهانی و ائتلاف ضدشوروی، کمک به ویتنام در جنگ کوریا از سوی چین وکشور سوئیس موقف بی‌طرفانه و غیر جنگی را کسب کند .

کاربرد موفقیت‌آمیز استراتیژی‌های نظامی سبب راهیابی استراتیژی به جهان سیاست گردید. اگراستراتیژی را راهکارهای نظامی و سیاسی تعریف کنیم به این نتیجه می‌رسیم که از زمانه‌های کهن درمتن قدرت‌ها، جایگاه چشمگیر داشته است. استراتیژی معمولا در جهان سیاست، به مفهوم تهدید ومطیع‌ساختن کاربرد دارد. قدرت‌های برتر به‌خاطر اینکه قدرت‌های کوچک را تشویق‌کرده باشند، ازاستراتیژی فرمانبرداری بهره گیری می‌کنند، در حالی‌که تهدید و تعزیرات آنان بی‌اثر می‌شود، اما وعده وپاداش‌های آنان هرگز جنبه‌ عملی ندارد.

یکی از انواع استراتیژی، استراتیژی شک و حیرت است واگیری ویروس کرونا که همه را زیر و زبر کرد، بهترین مثال این نوع راهبرد در جهان سیاست است. بابهره گیری از این استراتیژی، کشورها، جامعه‌ جهانی ومردم را در یک تَحَیُّر ژرف فرو ‌برند تا مردم اهداف خود را عملی کنند. این استراتیژی معمولاً با یک اتفاق ناگهانی و بزرگ همراه می‌شود و همه این گونه اتفاقات گاهی در جهان می‌افتند.