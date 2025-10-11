خبر و دیدگاه

موضوع سوم : استراتیژی نظامی‎

تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرماکتبر 11, 2025
0 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم
در این مبحث، روی سخن ما به سوی استراتیژی ملی‌ نظامی استاستراتیژی ملی نظامی سخن از یک رهنمود وسیع استراتیژیک وزارت دفاع ملی که به پایه مطالبات پالیسی امنیت ملی، ارزیابی تهدیدات به امنیت ملی و استراتیژی انکشاف ملی کشور تدوین گردیده وهدف آن تأمین امنیت، تنفیذ قانون و تحکیم صلح درکشور می‌باشداستراتیژی ملی نظامی بر مبنای اصول همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایه‌گان، عدم تجاوز تأمین صلح و ثبات منطقه یی تدوین گردیده است و دارای بار دفاعی می‌باشد.
استراتیژی در اصطلاح نظامی به هنر طراحی و آرایش نظامی همه مراحل جنگ گفته می‌شود که معمولاً ازسوی فرماندهان بلندپایه ارتش طرح ریزی می‌شودمانند پروتوکول سال ۱۹۲۵ در باره‌ منع بهره گیری ازجنگ افزار‌های شیمیایی استمتارکه‌ یی دراز از۱۹۱۹ تا ۱۹۹۳ نتیجه همین کوشش‌ها بودموقعیت وموضع استراتیژیک یعنی جغرافیایی استراتیژیک، یکی از عوامل قدرت است، آیسلند موقعیت خوب از نگاه پایگاه آمریکا داشته و آلمان در اروپا از امتیاز خوب بهره مند شداستراتیژی حساب ‌شده سبب‌شد تا مرحله کمک امریکا به شوروی در جنگ دوم جهانی و ائتلاف ضدشوروی، کمک به ویتنام در جنگ کوریا از سوی چین وکشور سوئیس موقف بی‌طرفانه و غیر جنگی را کسب کند .
کاربرد موفقیت‌آمیز استراتیژی‌های نظامی سبب راهیابی استراتیژی به جهان سیاست گردیداگراستراتیژی را راهکارهای نظامی و سیاسی تعریف کنیم به این نتیجه می‌رسیم که از زمانه‌های کهن درمتن قدرت‌ها، جایگاه چشمگیر داشته استاستراتیژی معمولا در جهان سیاست، به مفهوم تهدید ومطیع‌ساختن کاربرد داردقدرت‌های برتر به‌خاطر اینکه قدرت‌های کوچک را تشویق‌کرده باشند، ازاستراتیژی فرمانبرداری بهره گیری می‌کنند، در حالی‌که تهدید و تعزیرات آنان بی‌اثر می‌شود، اما وعده وپاداش‌های آنان هرگز جنبه‌ عملی ندارد.
یکی از انواع استراتیژی، استراتیژی شک و حیرت است واگیری ویروس کرونا که همه را زیر و زبر کرد، بهترین مثال این نوع راهبرد در جهان سیاست استبابهره گیری از این استراتیژی، کشورها، جامعه‌ جهانی ومردم را در یک تَحَیُّر ژرف فرو ‌برند تا مردم اهداف خود را عملی کننداین استراتیژی معمولاً با یک اتفاق ناگهانی و بزرگ همراه می‌شود و همه این گونه اتفاقات گاهی در جهان می‌افتند.
تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرماکتبر 11, 2025
0 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
تصویر جنرال عبدالواحد خرم

جنرال عبدالواحد خرم

نوشته های مشابه

پنجاه سال سفری پر افت؛ با یارانی چُست، اما رهبرانی بدهکار

اکتبر 8, 2025
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

پیشنهادات در مورد قضایای سیاسی و اجتماعی افغانستان ‎

اکتبر 8, 2025
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

سویس؛ سرزمین زیبایی، دانش و پایداری‎

اکتبر 4, 2025
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

عوامل مؤثر در جیوپولیتیک

اکتبر 6, 2025

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا