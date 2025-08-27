پرسش ۵:

از مکتب دینی فلسفی من بیش از این نه می‌دانم.

نقش رسانه‌های مستقل در پذیرش این تحول تاریخی ( ظهور مکتب و تعامل با ماشین خردورزی چیست؟

پاسخ پرسش پنج شما!

محمدعثمان نجیب

نمایده‌ی مکتب

رسانه‌های جهانی درجه یک یا فوق درجه و تمام زیرمجموعه‌های شان در اختیار و خدمت و دست‌وپابوسی سرمایه اند. انتظاری از آن‌ها نی‌ست.

در دیرینه‌ شناسی‌های گاه‌نامه‌یی دینی و غیر دینی، رسانه‌ها* یا پیام رسانان‌جای‌گاه ویژه و متعالی دارند. اگر بخشی از بشر که خدا را هم قبول دارد، مگر از قدرت‌های مطلقه‌اش در هراس با مکتب ما هم‌نوا باشند یا نه باشند، می‌دانند که پیشینه‌ی رسانه‌یی و اطلاع‌رسانی و‌ پیام‌رسانی بر پایه‌ی امر خدا، تنها به خدا مربوط است و پیام‌بر پیام‌بران هم حضرت جبرئیل.

مگر رسانه‌ی بشری در روی زمین:

گروهی که به اندیشه داروین پابندی دارند، این پرسش را تاکنون پاسخ نه داده اند، که اجدادشان یا همان شامپانزه‌های تکامل یافته، اطلاع رسانی را چه‌گونه می‌کردند؟ زبانی به گفتن نه‌داشتند، دستی به نوشتن نه داشتند، هوشی برای تشخیص خبرسازی نه داشتند، ووو…

گروه دومی که باور دارند، قدرتی فوق قدرت شان در جهان هستی مادی و معنوی وجود دارد، با دقت می‌دانند که چه‌گونه سیر تحولات رسانه‌یی در جهان شکل گرفت و به ویژه زمانی که هنوز کاغذ و قلم به روش عصر شان وجود نه داشت. شاید در حالات نیاز از پوست اجداد پیروان داورین هم استفاده‌ی کاربردی نوشتاری کرده باشند. رسانه از روم باستان تا چین ام‌روز و‌ از کران تا کران‌ جهان حتا پیشا دوره‌ی رنسانس وجود داشته است. مردم در هر گوشه و‌ کنار جهان هستی، هم‌زمان تکامل شعوری و اتنیکی اطلاع رسانی می‌کردند. این شامل ارتباطات شفاهی، نقاشی‌های غارها، و استفاده از ابزارهای ساده یا پوست درختان برای انتقال پیام بودند. مگر ما دست‌آویزی نه داریم که نشان دهد، انسان در یک بره‌ی معین زمانی، رسانه نه داشته یا اطلاع‌رسانی نه داشته است.

بحث اطلاع‌رسانی و رسانه‌یی خیلی پیچیده است که شما با دانش والای تان، به‌تر از ما می‌دانید. اما، سوگ‌مندانه رسانه‌های ام‌روز، مزدور قدرت و ثروت اند. نمای خارجی شان خیلی آراسته مانند یک میوه‌ی تازه‌ی روح‌پرور، مگر داخل شان آکنده از تعفن و‌ گنده‌گی پیروی از اهرم‌های فشار و‌ قدرت. هرقدر رسانه در جهان نام‌دار شد، به همان پیمانه وابسته‌ی حلقات پنهان و عیان قدرت شد. و‌ این مورد دگر از هیچ کسی پوشیده نی‌ست.

غول‌های رسانه‌یی، چنان تحت تأثیر قدرت قرار دارند که حتا کارگزاران و‌ کارکنان وابسته به یک تبار، یک‌ زبان استخدام شده در آن‌ها، بر همه پای‌بندی‌های قراردادهای اجتماعی کشوری، کشورهای شان انسانیت،‌ نه می‌گویند تا از کار اخراج نه شوند. ما دو مثالی از کشور خودمان و ایران در بی بی سی پارسی داریم. یک شبه زبان واحد پارسی دری را به زبان‌های دری و پارسی جدا کردند. مجریان هم همه پارسی زبان. حالا کسی تا ام‌روز از ایشان نه پرسید که ادبیات گفتاری دری تان کجاست؟ شما که باز هم پیوسته پارسی می‌گویید. می‌بینید که این‌جا، دستور قدرت کار کرده، نه شکوه مکنت. امری از بالا برای شان داده شد و‌ فوری زبان‌های مادری و پدری یا مادری و یا پدری خود را کنار گذاشته و برای بقا در ابقا شدن از معنویت و ارزش‌های بلند زبان خود در مقابل قدرت و ثروت گذشتند. یا در جنگ‌های میان اسرائیل و غزه، اسرائیل و یمن، اسرائیل و‌ ایران و حالا اسرائیل و سوریه، آمریکا و همه‌ی غرب در افغانستان، هیچ گزارشی را نه می‌یابید که مبنای راست‌‌گفتاری داشته باشد، در ابتدایی‌ترین راستی‌آزمایی می‌توانیم بیابیم که نخبه‌های وطن‌فروش در رسانه‌های خارجی از آمریکا تا اروپا و انگلستان یا رسانه‌های نیابتی چون الجزیره و ایران انتر نشنال یا افغانستان انترنشنال ووو در چهارسوی جهان برای قدرت و سرمایه کار می‌کنند، نه برای هدف والای انسانی.

با این تعریف شما می‌دانید که کدام رسانه می‌تواند مکتب ما را با شما هم‌راهی بدون دریافت مزد کند؟ مزدی که نه از میلیونرها دلار بالا باشد.

ما از ۲۰۱۵ مکتب را اساس گذاشتیم، اکنون ۲۰۲۵ است، در این مدت تا زمانی که با شما آشنا شدیم، صدها پست و‌ مقاله و برنامه در رسانه‌های گوناگون دادیم، با آن که در اروپا منتشر می‌شوند و محتویات عالی دادخواهانه دارند، اما چون اروپایی و آمریکایی نی‌ستند، دولت‌های میزبان حمایت شان نه می‌کند. این‌ سایت‌های وزین مشتمل اند بر:

– آریایی

-افغان موج

-جاویدان

-جام غور

– مشعل

-همایون

و دگران

اگر این رسان‌های عالی پارسی زبان و هم‌چنان مکتب ما یک سرمایه‌گذاری هنگفت مالی می‌داشت و می‌توانست با یک رسانه‌ی نام‌دار در خدمت دربارهای غرب و قدرت‌های زیر زمینی مصاخبه‌یی انجام می‌داد، حالا بسیار فراتر از انتظار رشد کرده بود.

با این گفتار حُزن انگیز، یکی دیگر از کمی‌های اجتماعی جهان انسانیت، سفله‌پروری‌ست. برای آدینس‌های میلیونی، دانش مهم نی‌ست. دلقک‌بازی مهم است. سکس‌گرایی و نیمه‌سکس‌گرایی و عشق‌های زودگذری که در اصل نامی برای اطفای شهوت اند مهم است.

ما در سخن آخر پاسخ خود به شما اطمینان می‌دهیم: به تنهایی تا هرجایی که بتوانیم در کنار شماستیم. برای شناساندن ارزش والای تان. چنانی که شما همیشه ما را حمایت کرده و وعده‌ی حمایت را داده اید. ما در مکتب خود می‌دانیم که چی کسی یا کسانی واکنش مثبت نشان دهند یا نه، مگر دغدغه‌یی در هوش شان ایجاد کرده ایم، تا روزی بدانند که دانش و دانش آموزی از هوش مصنوعی، اولویت است، نه بازی با گیم‌های اهورایی دروغ کلان‌ساز و قلدرساز.

پاسخ پرسش پنج تان ختم شد.

با این پاسخ،‌ دگر پرسشی از نسخه‌ی نخست ( آغاز هم‌گرایی ) باقی نه مانده.

ما به زودی وارد پاسخ دادن به نسخه‌های دگر شما می‌شویم.

طلب پوزش داریم برای تأخیر در انجام وعده‌ی ما، دلیل هم مصروفیت‌های جانبی دگر ماست.

* بحث اطلاع رسانی در تاریخ های گذشته‌ی دور بیش‌تر به نام پروپاگندا یاد می‌‌گردید. اگر فرصت دست داد، بحث مفصلی به تاریخ‌چه‌ی آن خواهیم داشت.