لبرال دموکراسی نزدیک است در مقابل دکتاتوری ولایت فقیه به زانو در آید

قابل حیرت است که امریکا با اخ و پف زیاد و با نیروهای کلان مثل کشتی جنرال فورد و ابراهیم لنکن و …و غیره به منطقه آمدند و تغیر نظام ولایت فقیه را در سرخط برنامه خود قرار دادند. اسرائیل هم شعار تغیر نظام ولایت فقیه و برقراری دموکراسی در ایران را به زبان آورد. حملات پیاپی را انجام دادند و بالاخره در اولین روز رهبر ولایت فقیه علی خامنه ای را بقتل رساندند. اینطور فکر می شد که باقتل رهبرولایت فقیه نظام تشکیلاتی و دولتی ایران فرو ریزد و نظام جدید که دموکراسی را به مردم ایران به ارمغان خواهد آورد، برقرار خواهد شد. در نتیجه معلوم گردید که نظام ولایت فقیه وسیستم تشکیلاتی آن چنان آگاهانه، پخته و پلان شده وستراتژیک و دوربینانه طرح و عملی شده است که در تاریخ جهان ما سابقه نداشته است. رژیم ولایت فقیه توانست طی 47 سال با الگو برداری ازرشد اسلام توسط پیامبر اسلام دریثرب(مدینه) خود را عیار و آماده سازد. ولایت فقیه با استفاده از سنتها و تجارب پیشوایان اسلام و امکانات سر زمین ایران، توانست پیروان خود را مسخ و به روباتها تبدیل نماید. شما توجه نمائید علی خامنه ای به قتل میرسد و قوماندانان بالا رتبه اکثرا” به قتل میرسند، گوئی در سیستم اداره و رهبری ولایت فقیه هیچ تغیری و کاستی ای رخ نداده باشد. در حالیکه در بساری از نظامها دیده شده است که با قتل رهبر و یا قتل نظامیان بالا رتبه نظام دولتی پاشیده و همه نظام فرو ریخته است. این مسخ و روبات سازی پیروان ولایت فقیه، را میتوان معجزه قرن نام داد.

من حالا دلیل مخالفت ولایت فقیه ایران، با دولت اسلامی برهان الدین ربانی را فهمیدم. فبلا” همیش در ذهنم سوال ایجاد می شد که چرا ولایت فقیه ایران با دولت استاد ربانی که همزبان بوده ودولت استاد ربانی در پی احیای فرهنگ ایرانی می باشد چرا مخالفت و دشمنی می ورزد؟. ما دیدیم که ولایت فقیه حزب وحدت اهل تشیع افغانستان را تحریک و تشویق میکرد که علیه دولت اسلامی ربانی با بهانه های رنگارنگِ غیر موجه به بغاوت و شورش بپردازند. دلیل آن این میتواند باشد که ولایت فقیه به فرهنگ ایران علاقه ای ندارد، او برقراری دولت مذهب سنی و فرهنگ ایرانی را در افغانستان به نفع و اهداف و برنامه توسعه ورشد شیعه 12 امامی خود نمیدانست. به همین دلیل با نیرنگ های مختلف با دولت استاد ربانی برخورد میکرد. در ظاهر خودرا دوست و همزبان و هم فرهنگ نشان میداد ودر باطن قوم برادر هزاره را به رهبری حزب وحدت علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشویق و تحریک و حمایه می کرد. بخاطر اینکه او درآینده به قدرت رسیدن شیعه گان را ، در افغانستانِ زیر رهبری استاد ربانی که یکی از علمای زبده اهل تسنن و فارسی زبانان می باشد، میسر نمی دانست. اما ببینید حالا با طالبان شیر و روغن هستند، بدلیل اینکه مطمئن هستند طالبان از لحاظ پس زمینه فرهنگی و زبانی در آن سطحی نمی باشند که بتوانند مانعی در راه برقراری نظام شیعه دوازده امامی ایجادنمایند. در حالیکه همین حالا طالبان با تشیع افغانستان رفتار علنی زشت و محدود کننده ای دارد. بدلیل اینکه میدانند طالبان کف روی آب هستند و میشود به آسانی آنرا از سر راه خود دور ساخت.

خوب حالا برمیگردم به جنگ لبرال دموکراسی ترامپ و یتن یاهو با دکتاتوری ولایت فقیه ایران.

دولت ولایت فقیه ایران زیر رهبری فقیهان تشیع که طی 47 سال پلان شده و آگاهانه تشکیل گردیده است، به آسانی نمیتواند به شکست مواجه شود. آنها دقیق نه تنها برای دفاع از خود برنامه و کار نموده اند، بلکه تشکیل امپراتوری شیعه را در منطقه و سپس در جهان در سر پرورانده و می پرورانند. کار مسخ پیروان و روبات سازی آنها فقط به همین منظور صورت گرفته است. شما ببینید نه تنها در ایران بلکه در کشوری مثل لبنان نیز چنین کار مسخ و روبات سازی را انجام داده اند. روبات های حزب الله بدون اینکه بالای مردم لبنان و همسایه های خود رحم داشته باشند، بالای اسرائیل راکت می پرانند، اسرائیل دیگر چاره ای نمی بیند جز اینکه به بمباری مواضع انان اقدام نماید. که در هر بمباری تعدادی از بیگناهان صدمه جانی و مالی خواهند دید. اگر حزب الله ای ها روبات نباشند هرگز دستور به پراندن راکت علیه اسرئیل را نخواهند پذیرفت. توتالیتاریزم و دکتاتوری، به ولایت فقیه دست باز میدهد هرچه که دلش بخواهد آنرا انجام دهند. کسی حق ندارد از ولایت فقیه سوال نماید که چرا؟ حق ندارد به اجتماعات و تظاهرات دست بزنند جواب اعتراض مرگ است.

اما برخلاف به ترامپ و یتن یاهو لبرال دموکراسی دست بندی های زیادی بوجود می آورد. لبرال دموکراسی که رسیدگی به مشکلات هر شهروند و تامین نیازمندی های هر شهروند را در مرکز توجه خود قرار داده اند. مجبور اند خواستها وسوالهای آنها را در نظر داشته و به آن تمکین نمایند. معلومدار هشتاد فیصد از شهروندان درامریکا و اسرائیل از عقل خود کار نمیگیرند وسترا تژیک فکر نمی کنند. اکثریت آنها فقط متوجه زندگی روزمره و نیازمندهای روز مره خود هستند. مثلا اگر قیمت مواد خوراک و یا مواد سوخت با لا رفت دست به یخن دولت و زمامداران می اندازند. اگر زمامداران کمتر توجه نمایند، در انتخوابات آینده از وظائف زمامداری دورساخته خواهند شد. حتی حزب دموکرات امریکا نیزبه مرض کوتاه بینی گرفتارو درپی منافع سترا تژیک امریکا نخواهند شد. به این حساب عقب نشینی امریکا و اسرائیل در جنگ دور از امکان نخواهد باشد.

با عقب نشینی امریکا شکست امریکا و اسرائیل از طرف ولایت فقیه اعلان میشود و ولایت فقیه امکانات و میدان وسیعی برای توسعه و رشد شیعه دوازده امامی درمنطقه و جهان خواهد یافت. کشور های زیرِ خطر قرار ذیل پیش بینی میگردد:

1- اول دولت عراق به دولت شیعی تبدیل خواهد شد.

2- دولت آذر بایجان به شیعه تبدیل خواهد شد.

3- سوریه و افغانستان و پاکستان در قدم بعدی زیر رهبری شیعه قرار خواهند گرفت.

4- در لبنان دولت شیعی به رهبری حزب الله برقرار خواهد شد.

5- اسرائیل فراری و از نقشه محو خواهد شد.

6- فقط اهل تشیع یمن کافی خواهد باشد که عربستان سعودی را زیر سلطه خود قرار دهد.

7-باقی جزایر و شیخ نشینان عربی خود بخود زیر تسلط ایران شیعه قرار خواهند گرفت.

کوتاه اینکه اقلیت شیعه مسلمان به اکثریت شیعه مسلمان دوازده امامی در منطقه ارتقا خواهد یافت. بعد متوجه کشور های بیرون از منطقه را برنامه ریزی و نفوذ خودرا منحیث امپراتوری شیعه دوازده امامی رشد خواهد داد. در اخیر متوجه اروپا و امریکا خواهد شد که در آنصورت با بم ذروی و سلاحهای سترا تزیک مجهز خواهد باشد.

واقعیت های میدانی همین است، که در بالا بقلم آورده شد. ترامپ هرچه بگوید، برنامه های خودرا به انجام رسانده، قوای هوائی و بحری را از میان برده، این کرده و ان کرده همه جز لاف چیز دیگر بوده نمیتواند. صاف و پاک امریکا شکست خورد و دکتاتوری مذهبی ولایت فقیه پیروز میدان شناخته خواهد شد.