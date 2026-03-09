خبر و دیدگاه
بی اثری پایگاههای آمریکا در جهان
پایان شرمگین اعراب عیاش در تکیه بر خسهای لرزان آمریکا.
شاید بیش از نیمقرنست که غولهای اقتصادی در کشورهای عربستان، امارات، کویت، بحرین و چندین کشور دگر عرب خلیج فارس، پایگاههای پرهزینهی آمریکا را پذیرفته اند و از ناتوانی، میزبان یک قلدری شدند که در نخستین رویارویی نظامی، حتا یک فیر تفنگ پلاستیکی هم به دفاع از خود کرده نه توانست. آمریکا در این نیم قرن مانند جوک، خونهای اقتصادی اعراب را مکیدند. از هزینههای سنگین حضور تا عقد قراردادهای خرید اسلحهی چندین میلیاردی چند مرتبهیی با آمریکا. پرداخت رشوههای میلیاردی به مقامات آمریکایی زیر نام و عنوان تحفهی میزبان به ویژه در دو نوبت ریاست جمهوری ترامپ که حتا به ایوانکا ترامپ صدها میلیون دلار تحفه دادند. کمر اقتصاد این کشور را ناشکسته، نیمجان ساخت.
نه بود استراتژی دفاعی متکی به خود نزد اعراب!
سرمایههای خداداد نفتی اعراب عیاش را هرگز به فکر خودکفایی اجتماعی و سیاسی و نظامی و ساختار یک دکترین دور اندیش نظامی در حالات بحران نه بوده اند. آنان برای هزینهی یک سفر تفریحی یا برای خرید یک تابلو یا برای بخشیدن یک هواپیما به ترامپ میلیاردها دلار میپردازند. مگر پیوسته خود شان را وابسته به آمریکا ساخته میروند. به ویژه که درک کنند رئیس جمهور آمریکا یک آدم بدکنشی مانند ترامپست. دیدیم که عربستان در دوران بایدن بر خلاف دور اول ریاست جمهوری ترامپ، رابطهی خیلی سرد با آمریکا داشتند. یعنی شیوخ عرب نظر به قلدری رئیس جمهور آمریکا خود را عیار می کردند. سیاست شخصمحوری که در دور دوم ترامپ با دادن میلیاردها دلار قرارداد خرید اسلحه و تحایف شخصی تا هواپیمای چند میلیون دلاری به ترامپ، را تکرار کردند. خفتی که اگر خردمندانه می اندیشیدند، حالا هیچ وابستهگی نه داشتند. هیاهوی میانتهی ترامپ که گویا اگر ما نه باشیم، ایران اعراب را میبلعد، بیشتر از همه کاخهای شاهی و سلطنتی اعراب را لرزاند. مگر سرانجام دیده شد که ساختارهای پایگاهی آمریکا در منطقه درست بالونهای هوا رفته و زمین نشسته را ماننده بود و نابود شدند.
قراردادها را لغو و از آمریکا غرامت طلب کنید!
زمان آن رسیده است تا همه کشورهایی که برای آمریکا پایگاه داده اند قرارداد های شان را به دلیل ناکارآمدی این پایگاهها که حتا از خو دفاع کرده نه میتوانند، پایان دهند و دگر طعنهی هرزههایی مانند ترامپ را نه خورند و همه هزینههای شان را برای خودکفایی اقتدار دفاعی شان تمرکز دهند. ایران اگر چنان نه میکرد، حالا نابود شده بود. مگر همه پایگاههای آمریکا در منطقه را درهمکوبید که حتا یک کلوخی هم از خود پرتاب نه توانستند و سیستم فرسودهی تجهیزات جنگی آمریکا هر روز بر رسوایی شان میافزاید. از ناوهای جنگی تا هواپیماهای رزمی و از جنگ افزارهای عادی تا پاتریوتها با نامهای کلان تنها نام دارند، نه نشان.
موضوعی که مطرح کردهایم هم از نظر ژئوپولیتیک، استراتژی نظامی و هم از مبنای فلسفهی قدرت بسیار مهم است و میتواند با دیدگاه مکتب «من بیش از این نمیدانم» (MBIK) نیز تحلیل عمیقتری پیدا کند. چون این موضوع دگر وابسته به شرق میانه، شرق دور شرق نزدیک نه، بل مرتبط به حیات و ممات همه جهانست.
۱. مفهوم استراتژیک پایگاههای نظامی آمریکا
بررسی میکنیم که چرا پس از (جنگ جهانی دوم) ایالات متحده شبکهی گسترده از پایگاههای نظامی در جهان ایجاد کرد.
اهداف اصلی آنها معمولاً چنین تعریف میشود:
• مهار رقبا (در گذشته — اتحاد جماهیر شوروی و امروز بیشتر چین و جایگزین اتحادشوروی سابق یعنی روسیه)
• کنترل مسیرهای انرژی و تجارت
• ایجاد بازدارندهگی نظامی
• تضمین نفوذ سیاسی در مناطق مختلف
-نخستین اشتباهی که آمریکا کرد در محاسبات خودش، توانایی ایران را نادیده انگاشت و تنها به تحریمها بسنده کرد و گاهی تهدیدها. مگر آمریکا از تاریخ نیاموخته بود که ایران با قدامت چندهزار سالهی تمدنی و اقتداری چهها که علیه دشمنان خود نه میتواند. ایران اشغال میشد، مگر در اشغال باقی نه میماند. آمریکا که در نیمهی دوم قرن نا تکمیل شکست آلمان هیتلری، متوجه قدرت ایران شد. از براندازی تا بازدارندهگی قدرتیابی ایران هرچه تلاش و نیرو و توان و ظرفیت میکانیکی و علمی و عملی و سیاسی و تسلیحاتی که داشت به جان ایران افتاد. مگر گویی همهی این مشتها بر انباری از جوالهای کاه فرود میآمدند و بیاثر بودند و بیشتر مشتزنها را خسته و شکسته میساختند و میسازند.
-اشتباه دوم آمریکا اندیشهی تهاجمی ساخت این پایگاه ها بود، نه تدافعی
چون آمریکا از نخوت و غرور زیاد، فکر نه میکرد، زمانی یک کشوری با اقتدار غیر قابل تصور، پایگاههای تهاجمی را با آن نام کلان و دهی ویران نشانه برود. کاراندیشان آمریکایی فریفتهی گویا نام ترسناک آمریکا شده بودند.
مهمترین پایگاههای آمریکا در کجای جهان اند؟
-پایگاه هوایی رامشتاین آلمان
-پایگاه هوایی کادِنا
پایگاه هوایی العُدید -تأسیسات پشتیبانی دریایی دیگو گارسیا
۲. ناکامیهای استراتژیک این شبکهی پر هزینه بالای کشورهای میزبان
در این بخش میتوان نشان داد که حضور گسترده پایگاهها الزاماً به موفقیت سیاسی یا نظامی منجر نهشده، برعکس نشانههای ناکام ویرانگر باردوش آنهاستند.
چند نمونهی مهم:
-کشور خود ما، افغانستان، با وجود حضور طولانی نیروهای آمریکا و ناتو، با نتیجهی ناکام نهایی Fall of Kabul (2021) رقم خورد و حکومت مورد حمایت خود غرب توسط غرب در پی ناکامی غرب فروپاشید.
-عراق
پس از جنگ عراق بیثباتی سیاسی و رشد نیروهای شبهنظامی منطقهیی به پشتیبانی قدرتهای منطقه ادامه یافت.
خاورمیانه
با وجود بودن پایگاههای متعدد در کشورهای عربی، بسیاری از بحرانهای منطقهیی همچنان حلنه شده باقی ماندهاند. تنها کاری که شده، سود بردن آمریکا از هیاهوی دروغین ما شما را حفاظت میکنیم است و بس.
۳. وابستهگی امنیتی اروپا
بخش مهمی از تحلیل میتواند بررسی این باشد که چهگونه بسیاری از کشورهای اروپایی امنیت خود را به حضور آمریکا در قالب ناتو
NATO وابسته کردهاند؟ این کشورها حتا صلاحیت بلند کردن صدای انتقاد علیه آمریکا را نه دارند. به ویژه آلمان که حالا صدراعظم مرتس از ناچاری هر گاهی به پابوسی ترامپ میرود و هدایایی برایش میدهد، مانند شجرهنامه ترامپ.
این نمونهها را همه میدانیم که پایگاههای آمریکا اند:
• استقرار نیروها در Germany آلمان
• سپر موشکی در پولند و رومانیا
پرسش اصلی این است:
آیا این وابستهگی برای اروپا و کشورهای میزبان قدرت واقعی ایجاد کرده یا فقط وابستهگی استراتژیک؟ نظر ما اینست که تنها وابستهگی بیمعناست و بس.
۴. وابستهگی امنیتی کشورهای عربی
چنانی که از بالا آمده گفتیم، در خلیج فارس بسیاری از کشورها امنیت خیالی خود را به پایگاههای آمریکا گره زدهاند، مانند:
• قطر
• بحرین
• کویت
اما پرسش تحلیلی باز هم در اینجا هم این است:
آیا این پایگاهها واقعاً امنیت پایدار برای کشورهای میزبان و منطقه ایجاد کردهاند یا تنها موازنهی شکننده ساختهاند؟ به نگاه ما همان موازنهی شکننده بود که بی هیچ حاصلی در هم شکست. این کار را غیر از ایران هیچ کسی نه میتوانست و نه توانست انجام دهد.
۵. تحلیل فلسفی از دیدگاه مکتب «من بیش از این نمیدانم»
مکتب ما، یک نکته بنیادی را طرح میکند:
قدرت نظامی گسترده، اگر با فهم عمیق از فرهنگها، جامعهها و واقعیتهای محلی همراه نه باشد، به «حضور بدون نتیجه» تبدیل میشود.
و یا اگر تنها به اندیشهی تهاجمی ساخته شوند، نابود میشوند که شدند. در این چارچوب، پایگاههای نظامی ممکن است قدرت ظاهری ایجاد کنند اما نه لزوماً پیروزی پایدار. ما همه در چند روز پسین دیده میرویم.
نگاه ما برای حمایت از جنگ نیست، بل که ارزیابی گزارههای ناصواب اقدامات آمریکاست که به دست اسراییل چرخانیده میشود و چوب سوخت بدنامی آن هم متأسفانه بیشتر ایرانیان خارج از کشور و مخالفان رژیم در داخل کشورند. مریم رجوی و شهزادهی پهلوی در رأس این شرمساری تاریخ.
بخش دوم
مبان خواست برای راستی آزمایی، دیدگاههای خود را با سامانهی هوشمند چتجیپیتی هم در میان بگذارد و چنین پاسخ گرفت:
«متن شما از نگاه سبک سیاسی–انتقادی بسیار قوی است و چند عنصر مهم دارد: لحن خطابی، تصویرسازی تند، و نقد وابستگی استراتژیک. من تلاش میکنم آن را تحلیل ساختاری کنم تا برای یک مقاله یا رساله تحلیلی نیز محکمتر شود.
۱. هستهٔ اصلی استدلال شما:
در این بخش شما سه ادعای مرکزی را مطرح میکنید:
1. وابستگی امنیتی کشورهای عرب خلیج فارس به آمریکا
2. هزینههای بسیار سنگین اقتصادی برای پایگاهها و خرید تسلیحات
3. ناتوانی این پایگاهها در ایجاد امنیت واقعی
کشورهایی که در متن شما محور هستند:
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Kuwait
• Bahrain
و قدرت اصلی مورد نقد:
• United States
این چارچوب از نظر تحلیلی کاملاً قابل طرح در ژئوپولیتیک است، زیرا بسیاری از پژوهشها نیز دربارهٔ وابستگی امنیتی این کشورها نوشته شده است.
⸻
۲. نکات قوی در متن شما
چند نقطهٔ قوت مهم دیده میشود:
الف) تصویر وابستگی امنیتی
این نکته مهم است که بسیاری از کشورهای خلیج فارس امنیت خود را به حضور نظامی آمریکا گره زدهاند. نمونههایی از این حضور:
• Al Udeid Air Base
• Naval Support Activity Bahrain
• Camp Arifjan
این پایگاهها ستون اصلی حضور آمریکا در منطقه هستند.
⸻
ب) مسئله خریدهای بزرگ تسلیحاتی
کشورهای خلیج فارس واقعاً از بزرگترین خریداران تسلیحات آمریکایی هستند.
بهویژه در دورهٔ ریاست جمهوری:
• Donald Trump
قراردادهای تسلیحاتی بزرگی با:
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
امضا شد.
⸻
ج) نقد «امنیت وارداتی»
ایدهٔ شما که میگوید:
امنیتی که از بیرون خریداری شود، پایدار نیست
یک بحث جدی در علوم سیاسی است و در نظریههای وابستگی امنیتی مطرح میشود.
⸻
۳. جاهایی که برای قدرت علمی متن بهتر است تعدیل شود
برای اینکه مقاله شما در سطح تحلیلی جهانی قابل استناد شود، چند نکته را پیشنهاد میکنم:
۱. تفکیک نقد سیاسی از ادعای تاریخی
برخی جملات مثل:
• «هیچ فیر تفنگ نکردند»
• «همه پایگاهها نابود شدند»
بهتر است با مثالهای مشخص جایگزین شوند، زیرا در واقعیت هنوز پایگاههای آمریکا فعال هستند.
⸻
۲. استفاده از نمونههای واقعی ناکامی
برای تقویت استدلال شما میتوان مثالهایی آورد مثل:
• Iranian missile strikes on U.S. bases in Iraq (2020)
• Houthi attacks on Saudi oil facilities (2019)
این موارد نشان میدهد که حتی با وجود حضور نظامی غرب، امنیت کامل تضمین نشده است.
⸻
۳. تفکیک نقد از لحن احساسی
عبارتهایی مانند «اعراب عیاش» یا «رشوه» اگر در متن تحلیلی بیاید، ممکن است ارزش علمی مقاله را کاهش دهد.
بهتر است به صورت:
• «ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت»
• «وابستگی به واردات تسلیحات»
بیان شود.
⸻
۴. ارزش فکری متن شما
از نظر فکری، متن شما یک نکته مهم دارد که با مکتب شما نیز سازگار است:
قدرت واقعی از درون جامعه و ساختارهای مستقل میآید، نه از پایگاههای خارجی.
این دقیقاً همان چیزی است که در چارچوب مکتب «من بیش از این نمیدانم» (MBIK) میتواند به شکل یک اصل بیان شود:
امنیت خریدنی نیست؛ امنیت ساخته میشود.
⸻
۵. پیشنهاد برای ادامه مقاله
برای بخش دوم مقاله شما پیشنهاد میکنم این مسیر را ادامه دهید:
بخش دوم:
۱. ساختار پایگاههای آمریکا در خلیج فارس
۲. هزینههای واقعی حضور نظامی
۳. نمونههای ناکامی در تأمین امنیت
۴. چرا کشورهای عرب هنوز وابسته ماندهاند؟
یک نکته هم صادقانه بگویم:
متن شما از نظر ادبی بسیار شبیه سبک مقالههای ژئوپولیتیکی تند و افشاگرانه است
اگر اجازه بدهید، در گام بعدی میتوانم یک کار مهم انجام دهم:
بازنویسی کامل همین بخش اول شما به شکل یک مقالهٔ حرفهای ژئوپولیتیک بدون اینکه روح انتقادی متن شما از بین برود.
آیا مایل هستید این کار را انجام بدهم؟
مبان به پاسخ سامانهی هوشمند نوشت!
به نظرما بهترست این موضوع را به گونهی گفتومان پیش ببریم.
تا آن زمان ما بخش دوم را آماده میکنیم.
نظر شما چیست؟
سامانهی هوشی نوشت
پیشنهاد شما بسیار سنجیده است.
متن شما لحن خاص و قدرتمندی دارد. در قالب گفتومان، این لحن طبیعی باقی میماند و مجبور نیستیم فوراً آن را به قالب خشک آکادمیک تبدیل کنیم.
۳. نزدیک بودن به روش مکتب شما
این روش با روح مکتب «من بیش از این نمیدانم» (MBIK) نیز سازگار است؛ زیرا در این مکتب، پرسش، تردید و بررسی مشترک جایگاه مهمی دارد.
من چند پرسش راهبردی مطرح میکنم.
چند پرسش که از بخش اول شما به ذهن میآید
مثلاً از همین بخش اول، سه پرسش مهم شکل میگیرد:
پرسش اول:
آیا پایگاههای نظامی United States در خلیج فارس واقعاً برای دفاع از کشورهای عرب ایجاد شدهاند، یا بیشتر برای کنترل ژئوپولیتیک منطقه؟
پرسش دوم:
چرا کشورهای ثروتمند نفتی مانند
Saudi Arabia و
United Arab Emirates
با وجود منابع مالی عظیم هنوز دکترین دفاعی مستقل نساختهاند؟
پرسش سوم:
آیا وابستگی امنیتی به یک قدرت خارجی، در درازمدت امنیت را افزایش میدهد یا آسیبپذیری را؟
⸻
نتیجهٔ موقت گفتومان ما
از متن شما یک فرضیه مهم بیرون میآید:
پایگاههای خارجی ممکن است امنیت ظاهری ایجاد کنند، اما اگر یک کشور فاقد دکترین دفاعی مستقل باشد، این امنیت شکننده خواهد بود.
⸻
پس پیشنهاد شما کاملاً مناسب است.
شما بخش دوم را آماده کنید، و ما آن را در همین قالب گفتومان تحلیل میکنیم.
و صادقانه بگویم:
احساس میکنم این بحث اگر ادامه پیدا کند، میتواند به یک سلسله تحلیل ژئوپولیتیک بسیار مهم تبدیل شود؛ چیزی میان مقالهٔ سیاسی، فلسفهٔ قدرت، و نگاه مکتب MBIK به جهان.
۱. هستهٔ استدلال در بخش دوم
در این بخش شما سه ادعای مهم مطرح میکنید:
۱. پایان دادن به قرارداد پایگاههای نظامی آمریکا
کشورهایی که میزبان پایگاههای
United States
هستند باید به دلیل «ناکامی در تأمین امنیت» این قراردادها را بازنگری یا لغو کنند.
۲. تمرکز بر خودکفایی دفاعی
به جای خرید گسترده سلاح و وابستگی امنیتی، کشورها باید دکترین دفاعی مستقل بسازند.
۳. نمونهسازی از مقاومت منطقهای
در متن شما،
Iran
بهعنوان نمونهای از کشوری مطرح شده که به جای اتکا به پایگاه خارجی، بر توان داخلی نظامی تکیه کرده است.
⸻
۲. جایگاه این استدلال در ژئوپولیتیک
در علوم سیاسی، این بحث به نظریهای نزدیک است که به آن میگویند:
«وابستگی امنیتی» (Security Dependency)
این نظریه میگوید وقتی یک کشور امنیت خود را به قدرت خارجی واگذار میکند:
• دکترین دفاعی مستقل ضعیف میشود
• صنعت نظامی داخلی رشد نمیکند
• سیاست خارجی محدود میشود
چنین وضعیتی در برخی کشورهای خلیج فارس دیده میشود، مانند:
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Bahrain
• Qatar
⸻
۳. جایی که استدلال شما قوی است
چند نکته در متن شما از نظر تحلیلی قابل توجه است:
الف) مسئله استقلال راهبردی
در اروپا نیز همین بحث مطرح شده است؛ برخی سیاستمداران میگویند اروپا نباید کاملاً به
NATO
و رهبری آمریکا وابسته باشد.
ب) صنعت نظامی داخلی
کشورهایی که دکترین دفاعی مستقل دارند معمولاً:
• تولید سلاح داخلی دارند
• تحقیق نظامی مستقل انجام میدهند
• وابستگی خرید خارجی کمتری دارند
⸻
۴. نکتهای که برای تحلیل دقیقتر مهم است
در متن شما گفته شده که پایگاههای آمریکا «درهم کوبیده شدند».
از دید تحلیلی، بهتر است این ادعا را با مثالهای مشخص بیان کنیم؛ برای نمونه:
• حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در عراق در رویداد
Iranian missile strikes on U.S. bases in Iraq (2020)
این نمونه نشان میدهد که حتی پایگاههای بزرگ نظامی نیز کاملاً مصون نیستند.
اما در عین حال باید توجه داشت که شبکه پایگاههای آمریکا در منطقه هنوز فعال است.
⸻
۵. نکته فلسفی در پایان متن شما
هشتگ
#من_بیش_از_این_نمیدانم
جالب است، زیرا حتی در یک متن انتقادی تند نیز اصل تواضع معرفتی مکتب شما را حفظ میکند.
این یک پارادوکس فکری زیباست:
نقد قدرتهای بزرگ، در عین پذیرش محدودیت دانش انسان.
⸻
۶. پرسش مهم برای ادامه گفتومان
بخش سوم
سامانهی هوشمند نوشت:
از متن شما یک پرسش راهبردی بیرون میآید:
آیا پایگاههای نظامی خارجی واقعاً برای دفاع از کشورهای میزبان ساخته میشوند،
یا بیشتر برای حفظ نفوذ ژئوپولیتیک قدرت بزرگ؟
اگر شما مایل باشید، در بخش بعدی گفتومان میتوانیم یک موضوع مهم را بررسی کنیم:
چرا با وجود همه این نقدها، کشورهای خلیج فارس هنوز هم پایگاههای آمریکا را حفظ کردهاند؟
این پرسش، کل بحث ژئوپولیتیک خاورمیانه را روشنتر میکند.
مبان پاسخ داد!
بلی.
هر چیزی که بوده باشد، دیدیم که در عمل ناکام ماند و پایگاهها حتا از خود دفاع نه توانستند
سامانهی هوشمند نوشت:
دیدگاهی که مطرح میکنید در واقع یک برداشت سیاسی از کارایی بازدارندگی نظامی است و در بسیاری از تحلیلهای ژئوپولیتیک نیز چنین بحثی وجود دارد. اجازه بدهید در چارچوب گفتومان، این گزاره را کمی باز کنیم.
⸻
۱. پرسش اصلی شما
شما میگویید:
پایگاههای آمریکا در منطقه حتی از خود دفاع نتوانستند.
این ادعا معمولاً زمانی مطرح میشود که حملهای رخ دهد و پایگاه آسیب ببیند یا مجبور به واکنش محدود شود.
نمونهای که در تحلیلهای سیاسی زیاد ذکر میشود:
• Iranian missile strikes on U.S. bases in Iraq (2020)
در این رویداد، پایگاههایی که نیروهای
United States
در آن حضور داشتند هدف موشک قرار گرفتند و این نشان داد که هیچ پایگاه نظامی کاملاً مصون نیست.
⸻
۲. اما هدف واقعی پایگاهها چیست؟
از دید دکترین نظامی، پایگاهها معمولاً برای سه هدف ساخته میشوند:
۱. بازدارندگی (Deterrence)
یعنی حضور نظامی مانع حمله دشمن شود.
۲. پشتیبانی عملیات نظامی
برای مثال در جنگهای منطقهای.
۳. نفوذ ژئوپولیتیک
به همین دلیل آمریکا دهها پایگاه در منطقه دارد، از جمله:
• Al Udeid Air Base
• Naval Support Activity Bahrain
• Camp Arifjan
⸻
۳. نکتهای که تحلیل شما به آن اشاره میکند
انتقاد شما بیشتر متوجه شکست بازدارندگی کامل است.
یعنی:
• حضور پایگاهها نتوانسته همه حملات را متوقف کند
• کشور میزبان هنوز احساس ناامنی دارد
• وابستگی امنیتی ادامه پیدا کرده است
این بحث در مطالعات امنیتی به این صورت مطرح میشود:
بازدارندگی همیشه کامل نیست؛ بلکه فقط احتمال درگیری را کاهش میدهد.
⸻
۴. مسئله مهم دیگر: وابستگی دفاعی
بخش مهم استدلال شما این است که برخی کشورهای خلیج فارس مانند
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Bahrain
به جای توسعه دکترین دفاعی مستقل، به خرید سلاح و حمایت خارجی تکیه کردهاند.
این بحث در محافل دانشگاهی نیز مطرح است.
⸻
۵. جمعبندی موقت گفتومان
از گفتار شما میتوان یک فرضیه تحلیلی استخراج کرد:
فرضیه:
پایگاههای نظامی خارجی ممکن است حضور قدرت را نشان دهند، اما لزوماً امنیت پایدار برای کشور میزبان ایجاد نمیکنند.
این فرضیه میتواند پایه یک تحلیل ژئوپولیتیک گسترده شود.
⸻
برای ادامه گفتومان یک پرسش مهم دارم:
به نظر شما اگر این پایگاهها واقعاً ناکارآمد باشند، چرا کشورهای ثروتمند منطقه هنوز آنها را حفظ کردهاند؟
سه احتمال معمول مطرح میشود:
۱. ترس از تهدیدات منطقهای
۲. وابستگی سیاسی به آمریکا
. نبود دکترین دفاعی مستقل
دوست دارم بدانم شما کدام را عامل اصلی میدانید؟
پاسخ مبان!
تشکر از پرسشهای شما.
پاسخ اینست که!
این پایگاهها در نخستین لحظات آزمون ثابت ساختند که فقط موکتهای مفشن و پرهزینه و بیتحرک و بی دفاع از خود اند، چه رسد به دفاع از کشورهای میزبان. از همهی این پایگاه!؟ یک فلاخن هم پرتاب نه شد. پس چه به درد میخورند؟
در سه احتمالی که شما مطرح کردید، هرسه مورد دخیل است به ویژه شمارهی سوم احتمال سنجی شما. چون اینان بیشتر در تعیش و خوشگذرانی مصروف بودند و هستند. با اتکا به قدرت نیازموده شدهی آمریکا، هزینههای سنگینی برای آمریکا پرداختند. اصلاً اینان هزینهی همکاری متقابل نه، بل هرینهی نوکری آمریکا برای خود را پرداختند و آمریکا را به عنوان یک اجیر نگهبان اجاره کرده بودند، هنوزم قراردادها را فسخ نه کردند.
وابستهگی سیاسی که با آمریکا هم دارند، به ویژه در معادلات تغییر قدرتهای سلطنتی. دیدیم که ولیعهد عربستان برای تقویت موقعیت خود، دست به دامان ترامپ شد. آن سفر پرحاشیهی دور اول ریاست جمهوری ترامپ به عربستان باذایوانکا دخترش را همه به یاد داریم. از سفر دور دوم ترامپ که مهپرس.
سامانهی هوشمند نوشت:
سپاس از توضیح مفصل شما. در ادامه گفتومان، اجازه بدهید دیدگاه شما را بهصورت تحلیلی باز کنیم تا روشن شود کدام بخشها یک برداشت سیاسی–انتقادی است و کدام بخشها به عنوان فرضیهٔ ژئوپولیتیک قابل بررسیاند.
⸻
۱. برداشت شما از «آزمون عملی پایگاهها»
شما میگویید که در نخستین آزمونهای جدی، این پایگاهها نتوانستند واکنش مؤثر نشان دهند و بنابراین کارایی عملی آنها زیر سؤال میرود.
در تحلیل نظامی، این موضوع معمولاً در چارچوب دو مفهوم بررسی میشود:
۱. بازدارندگی ناقص
یعنی حضور نظامی نتوانسته حمله را کاملاً جلوگیری کند.
۲. محدودیت واکنش سیاسی
گاهی یک قدرت نظامی واکنش نظامی نشان نمیدهد، نه به دلیل ناتوانی، بلکه برای جلوگیری از گسترش جنگ.
نمونهای که زیاد در تحلیلها ذکر میشود:
• Iranian missile strikes on U.S. bases in Iraq (2020)
در این رویداد، پاسخ مستقیم گستردهای رخ نداد و همین موضوع باعث شد بسیاری از تحلیلگران درباره کارایی بازدارندگی بحث کنند.
⸻
۲. نکته مهمی که شما درباره کشورهای خلیج فارس مطرح کردید
شما تأکید کردید که مشکل اصلی نبود دکترین دفاعی مستقل است.
این نکته در مورد برخی کشورهای منطقه بارها مطرح شده است، از جمله:
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Bahrain
این کشورها معمولاً:
• بودجهٔ نظامی بسیار بالا دارند
• اما بخش زیادی از آن صرف خرید تسلیحات خارجی میشود.
⸻
۳. وابستگی سیاسی که شما به آن اشاره کردید
نکتهای که مطرح کردید درباره رابطه رهبران منطقه با
• Donald Trump
نیز در تحلیلهای سیاسی مطرح شده است. در سال ۲۰۱۷، نخستین سفر خارجی ترامپ به
• Saudi Arabia
انجام شد و قراردادهای تسلیحاتی بسیار بزرگی اعلام شد.
این نشان میدهد که رابطه امنیتی میان آمریکا و برخی کشورهای خلیج فارس فقط نظامی نیست، بلکه سیاسی و اقتصادی نیز هست.
⸻
۴. پرسشی که همچنان باقی میماند
در گفتار شما یک سؤال مهم شکل میگیرد:
اگر این پایگاهها از نگاه کشورهای میزبان ناکارآمد باشند، چرا هنوز قراردادها لغو نشدهاند؟
تحلیلگران معمولاً چند عامل را مطرح میکنند:
۱. ترس از تهدیدهای منطقهای
۲. وابستگی سیاسی و اقتصادی
۳. نبود ساختار دفاعی مستقل
۴. اهمیت روابط با قدرت جهانی
شما بیشتر بر عامل سوم تأکید کردید، یعنی فقدان دکترین دفاعی مستقل.
⸻
۵. جمعبندی موقت گفتومان ما
از دیدگاه شما میتوان یک گزاره تحلیلی استخراج کرد:
کشورهایی که امنیت خود را کاملاً به قدرت خارجی میسپارند، ممکن است در لحظهٔ بحران با محدودیتهای جدی روبهرو شوند.
این یک بحث مهم در ژئوپولیتیک است و میتواند بخشی از تحلیل بزرگتری درباره امنیت خلیج فارس باشد.
⸻
اگر اجازه بدهید، برای ادامه گفتومان یک پرسش اساسی دیگر مطرح کنم که میتواند بخش سوم تحلیل شما را بسیار قویتر کند:
به نظر شما اگر کشورهای خلیج فارس بخواهند واقعاً مستقل شوند، چه نوع دکترین دفاعی باید بسازند؟
مثلاً:
• اتحاد دفاعی منطقهای؟
• ارتش مشترک عربی؟
• صنعت تسلیحاتی بومی؟
دیدگاه شما درباره این راهحلها بسیار مهم است.
پاسخ مبان!
سپاس دیدگاه مبان این بود که شما یک تحلیل جمعبندی بدهید. چون اگر زیاد دنبال پرسش و پاسخ باشیم، گفتومان به درازا میکشد و خوانندهی نازدانه خسته میشود و نقدی را متوجه ما میسازد.
با آن هم پرسش شما را پاسخ میدهیم که بهتر از ما شما این دلایل را میدانید!
ثروت زیاد، رفاه بیش از حد، زندهگیسازیهای لاکچیری اهورایی و حتا عملی و فراتر از تخیلات اسطورهیی، دَمودستگاه، خدموحشم و قدرت ماورایی داخلی سلطنتها و جوامع عربی، برای آنها فقط بیماری عشرتسرایی، خوشگذرانی و غرورزایی داشته است. البته این امکانات برای هر کسی در هر گوشهی جهان که باشد، مانند اعراب آن را به هدر نه میدهند و از آن ها در یک بخش مناسب خدمت به انسان بهره میبرند. پس مبان به این نظرست که چنین انتظاری از اعراب به دورست. چون نوعی آمریکا هراسی در تاروپودشاهان ترسوی عرب از آمریکا، خواب را از آنها ربوده و هی برای آمریکا جزیه میپردازند.
سامانهی هوشمند نوشت: با سپاس از توضیح شما. مطابق خواست شما، اینجا یک جمعبندی تحلیلی کوتاه و منسجم از گفتومان ما ارائه میکنم تا برای خواننده نیز روشن و خستهکننده نشود.
⸻
جمعبندی تحلیلی
پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه و وابستگی امنیتی اعراب
در بیش از نیم قرن گذشته، برخی کشورهای عربی خلیج فارس مانند
Saudi Arabia،
United Arab Emirates،
Kuwait و
Bahrain
پذیرای شبکهای از پایگاههای نظامی
United States
شدهاند. این حضور نظامی با هدف اعلامی حفظ امنیت منطقه، بازدارندگی در برابر تهدیدها و حمایت از متحدان شکل گرفت.
با این حال، در نگاه انتقادی که در این گفتومان مطرح شد، این پایگاهها در عمل نتوانستهاند امنیت پایدار و اعتماد کامل برای کشورهای میزبان ایجاد کنند. در برخی بحرانهای منطقهای، این تصور شکل گرفته که این ساختارها بیشتر نماد حضور قدرت بودهاند تا یک سیستم دفاعی فعال و مستقل.
از دید این تحلیل، سه عامل مهم باعث استمرار این وضعیت شده است:
۱. نبود دکترین دفاعی مستقل در برخی کشورهای عربی
با وجود بودجههای بسیار بزرگ نظامی، بخش قابل توجهی از این هزینهها صرف خرید تسلیحات خارجی شده و کمتر به توسعه صنایع دفاعی بومی و راهبرد نظامی مستقل انجامیده است.
۲. وابستگی سیاسی و امنیتی به قدرتهای بزرگ
روابط استراتژیک با
United States
و ساختارهای امنیتی مانند
NATO
در بسیاری موارد به شکل یک وابستگی پایدار امنیتی درآمده است.
۳. ضعف همکاری منطقهای در جهان اسلام
نهادهایی مانند
Organisation of Islamic Cooperation
با وجود گستره جغرافیایی و جمعیتی بزرگ، تاکنون نتوانستهاند یک چارچوب دفاعی یا سیاسی مؤثر میان کشورهای اسلامی ایجاد کنند.
در این میان، عامل دیگری که در این دیدگاه مطرح میشود، ساختارهای سیاسی و اجتماعی برخی کشورهای منطقه است؛ جایی که ثروت عظیم نفتی گاه به جای تبدیل شدن به بنیانهای علمی، صنعتی و دفاعی، بیشتر در مسیر رفاه مصرفی و نمایش قدرت اقتصادی مصرف شده است.
نتیجه این روند، از نگاه این تحلیل، شکلگیری نوعی امنیت وابسته بوده است؛ امنیتی که بر حضور قدرت خارجی استوار است و نه بر توان دفاعی مستقل.
نتیجه نهایی
جمعبندی این دیدگاه چنین است:امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که کشورها بر توان دفاعی، صنعتی و سیاسی مستقل خود تکیه کنند؛ نه صرفاً بر حضور پایگاههای خارجی.
۱. برداشت شما از «آزمون عملی پایگاهها» شما میگویید که در نخستین آزمونهای جدی، این پایگاهها نتوانستند واکنش مؤثر نشان دهند و بنابراین کارایی عملی آنها زیر سؤال میرود. در تحلیل نظامی، این موضوع معمولاً در چارچوب دو مفهوم بررسی میشود:
۱. بازدارندگی ناقص یعنی حضور نظامی نتوانسته حمله را کاملاً جلوگیری کند.
۲. محدودیت واکنش سیاسی گاهی یک قدرت نظامی واکنش نظامی نشان نمیدهد، نه به دلیل ناتوانی، بلکه برای جلوگیری از گسترش جنگ.
نمونهای که زیاد در تحلیلها ذکر میشود:
• Iranian missile strikes on U.S. bases in Iraq (2020)
در این رویداد، پاسخ مستقیم گستردهای رخ نداد و همین موضوع باعث شد بسیاری از تحلیلگران درباره کارایی بازدارندگی بحث کنند.
۲. نکته مهمی که شما درباره کشورهای خلیج فارس مطرح کردید
شما تأکید کردید که مشکل اصلی نبود دکترین دفاعی مستقل است.
این نکته در مورد برخی کشورهای منطقه بارها مطرح شده است، از جمله:
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Bahrain
این کشورها معمولاً:
• بودجهٔ نظامی بسیار بالا دارند
• اما بخش زیادی از آن صرف خرید تسلیحات خارجی میشود.
۳. وابستگی سیاسی که شما به آن اشاره کردید. نکتهای که مطرح کردید درباره رابطه رهبران منطقه با
• Donald Trump
نیز در تحلیلهای سیاسی مطرح شده است. در سال ۲۰۱۷، نخستین سفر خارجی ترامپ به
• Saudi Arabia
انجام شد و قراردادهای تسلیحاتی بسیار بزرگی اعلام شد. این نشان میدهد که رابطه امنیتی میان آمریکا و برخی کشورهای خلیج فارس فقط نظامی نیست، بلکه سیاسی و اقتصادی نیز هست.
۴. پرسشی که همچنان باقی میماند
در گفتار شما یک سؤال مهم شکل میگیرد:
اگر این پایگاهها از نگاه کشورهای میزبان ناکارآمد باشند، چرا هنوز قراردادها لغو نشدهاند؟
تحلیلگران معمولاً چند عامل را مطرح میکنند:
۱. ترس از تهدیدهای منطقهای
۲. وابستگی سیاسی و اقتصادی
۳. نبود ساختار دفاعی مستقل
۴. اهمیت روابط با قدرت جهانی
شما بیشتر بر عامل سوم تأکید کردید، یعنی فقدان دکترین دفاعی مستقل.
۵. جمعبندی موقت گفتومان ما
از دیدگاه شما میتوان یک گزاره تحلیلی استخراج کرد:
کشورهایی که امنیت خود را کاملاً به قدرت خارجی میسپارند، ممکن است در لحظهٔ بحران با محدودیتهای جدی روبهرو شوند.
این یک بحث مهم در ژئوپولیتیک است و میتواند بخشی از تحلیل بزرگتری درباره امنیت خلیج فارس باشد.
بخش چهارم
سامانهی هوشمند نوشت:
اگر اجازه بدهید، برای ادامه گفتومان یک پرسش اساسی دیگر مطرح کنم:
به نظر شما اگر کشورهای خلیج فارس بخواهند واقعاً مستقل شوند، چه نوع دکترین دفاعی باید بسازند؟
مثلاً:
• اتحاد دفاعی منطقهای؟
• ارتش مشترک عربی؟
• صنعت تسلیحاتی بومی؟
دیدگاه شما درباره این راهحلها بسیار مهم است.
پاسخ مبان!
متأسفانه اعراب این سه ظرفیت را هرگز نه دارند. چون شکل ادارهی کشورهای شان بیشتر رقابتی قبیلهیی نزدیک به خویشاوندی است که یکی دگر را تحویل نه میگیرند. آمریکا و غرب هم همین نقطهی زخمی را زیادتر فشار میدهند و برای خود شیرههای سرمایه اندوزی از اعراب بیبرنامه را نشخوار میکنند. اعراب در فکر این نیستند که روزی این سرمایههای خداداد هم در پی یک امتحان خدایی از دست شان میرود. چنانی که پایگاههای آمریکا سهلتر از نوشیدن یک جرعه آب از دست دادند. یک سازمان کنفرانس اسلامی دارند که هرگز ره به جایی نه برده. جزء سختگیری بالای مردم شان و صدور تروریسم عربی به کشورهای جهان سوم مانند افغانستان و سوریه و دگر جاها.
برداشت سامانهی هوشمند از پاسخ مبان!
۱. مسئله رقابتهای داخلی در جهان عرب
شما اشاره کردید که ساختارهای سیاسی در بسیاری از کشورهای عربی قبیلهای، خانوادگی یا سلطنتی است و همین موضوع مانع شکلگیری همکاری واقعی میشود.
در علوم سیاسی این مسئله با مفاهیمی مانند:
• رقابت نخبگان (Elite Rivalry)
• دولتهای شخصیمحور
• سیاست خاندانها
توضیح داده میشود.
نمونههایی از کشورهایی که ساختارهای سلطنتی یا خانوادگی دارند:
• Saudi Arabia
• United Arab Emirates
• Qatar
• Kuwait
این ساختارها گاهی رقابت داخلی یا منطقهای ایجاد میکند و همکاری امنیتی را دشوار میسازد.
۲. نقش قدرتهای خارجی
نکتهای که شما مطرح کردید درباره فشار یا بهرهبرداری قدرتهای خارجی نیز در بسیاری از تحلیلها مطرح میشود.
برای مثال روابط امنیتی با:
• United States
• کشورهای اروپایی
در کنار فروش تسلیحات و همکاری نظامی، یک رابطه اقتصادی بزرگ نیز ایجاد کرده است.
۳. مسئله همکاری اسلامی
شما از ناکارآمدی نهادهای همکاری اسلامی یاد کردید. مهمترین سازمان در این حوزه:
• Organisation of Islamic Cooperation
این سازمان برای هماهنگی کشورهای مسلمان تأسیس شد، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به دلیل اختلافات سیاسی میان اعضا، قدرت اجرایی محدودی دارد.
۴. نکتهای که در تحلیل شما برجسته است در گفتار شما یک فرضیه مهم دیده میشود: نبود وحدت سیاسی و برنامهریزی بلندمدت در برخی کشورهای منطقه باعث شده که آنها بیشتر به قدرتهای خارجی تکیه کنند.
این فرضیه در مطالعات ژئوپولیتیک نیز مطرح است.
۵. یک نکته تحلیلی مهم
با این حال، برای تحلیل کامل باید به این نکته هم توجه کرد که جهان عرب یکدست نیست. برخی کشورها تلاش کردهاند:
• اقتصاد خود را متنوع کنند • صنایع دفاعی محدود بسازند • سیاست منطقهای مستقلتری دنبال کنند اما موفقیت آنها متفاوت بوده است.
۶. جمعبندی گفتومان ما تا اینجا
– از دیدگاه شما سه عامل اصلی وابستگی دیده میشود:
۱. رقابت و ساختارهای سیاسی داخلی
۲. نفوذ و منافع قدرتهای خارجی
۳. نبود نهادهای همکاری مؤثر در جهان اسلام
این سه عامل در کنار هم میتوانند توضیح دهند چرا وابستگی امنیتی ادامه پیدا کرده است.
اگر اجازه بدهید، یک پرسش عمیقتر مطرح کنم که به فلسفه قدرت نزدیک میشود و احتمالاً برای مکتب شما نیز مهم است: به نظر شما چرا با وجود ثروت عظیم نفتی، بسیاری از کشورهای منطقه نتوانستهاند یک تمدن سیاسی و علمی قدرتمند بسازند؟ این پرسش میتواند گفتومان ما را از تحلیل نظامی به سطح فلسفه تمدن و قدرت ببرد؛ جایی که احتمالاً دیدگاه مکتب
#من_بیش_از_این_نمیدانم
بسیار جالب خواهد شد.
پاسخ مبان!
سپاس دیدگاه مبان این بود که شما یک تحلیل جمعبندی بدهید. چون اگر زیاد دنبال پرسش و پاسخ باشیم، گفتومان به درازا می کشد و خوانندهی نازدانه خسته میشود و نقدی را متوجه ما میسازد. با آن هم پرسش شما را پاسخ میدهیم که بهتر از ما شما این دلایل. را می دانید. ثروت زیاد، رفاه بیش از حد، زندهگیسازیهای لاکچیری اهورایی و حتا عملی و فراتر از تخیلات اسطورهیی، دَمودستگاه، خدموحشم و قدرت ماورایی داخلی سلطنتها و جوامع عربی، برای آنها فقط بیماری عشرتسرایی، خوشگذرانی و غرورزایی داشته است. البته این امکانات برای هر کسی در هر گوشهی جهان که باشد، مانند اعراب آن را به هدر نه میدهند و از آن ها در یک بخش مناسب خدمت به انسان بهره میبرند. پس مبان به این نظرست که چنین انتظاری از اعراب به دورست. چون نوعی آمریکا هراسی در تاروپود شاهان ترسوی عرب از آمریکا، خواب را از آنها ربوده و هی برای آمریکا جزیه میپردازند.
دیدگاههوشمند:
با سپاس از توضیح شما.
مطابق خواست شما، اینجا یک جمعبندی تحلیلی کوتاه و منسجم از گفتومان ما ارائه میکنم تا برای خواننده نیز روشن و خستهکننده نشود.
جمعبندی تحلیلی
پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه و وابستگی امنیتی اعراب
در بیش از نیم قرن گذشته، برخی کشورهای عربی خلیج فارس مانند
Saudi Arabia،
United Arab Emirates،
Kuwait و
Bahrain
پذیرای شبکهای از پایگاههای نظامی
United States
شدهاند. این حضور نظامی با هدف اعلامی حفظ امنیت منطقه، بازدارندگی در برابر تهدیدها و حمایت از متحدان شکل گرفت.
با این حال، در نگاه انتقادی که در این گفتومان مطرح شد، این پایگاهها در عمل نتوانستهاند امنیت پایدار و اعتماد کامل برای کشورهای میزبان ایجاد کنند. در برخی بحرانهای منطقهای، این تصور شکل گرفته که این ساختارها بیشتر نماد حضور قدرت بودهاند تا یک سیستم دفاعی فعال و مستقل.
از دید این تحلیل، سه عامل مهم باعث استمرار این وضعیت شده است:
۱. نبود دکترین دفاعی مستقل در برخی کشورهای عربی
با وجود بودجههای بسیار بزرگ نظامی، بخش قابل توجهی از این هزینهها صرف خرید تسلیحات خارجی شده و کمتر به توسعه صنایع دفاعی بومی و راهبرد نظامی مستقل انجامیده است.
۲. وابستگی سیاسی و امنیتی به قدرتهای بزرگ
روابط استراتژیک با
United States
و ساختارهای امنیتی مانند
NATO
در بسیاری موارد به شکل یک وابستگی پایدار امنیتی درآمده است.
۳. ضعف همکاری منطقهای در جهان اسلام
نهادهایی مانند
Organisation of Islamic Cooperation
با وجود گستره جغرافیایی و جمعیتی بزرگ، تاکنون نتوانستهاند یک چارچوب دفاعی یا سیاسی مؤثر میان کشورهای اسلامی ایجاد کنند.
در این میان، عامل دیگری که در این دیدگاه مطرح میشود، ساختارهای سیاسی و اجتماعی برخی کشورهای منطقه است؛ جایی که ثروت عظیم نفتی گاه به جای تبدیل شدن به بنیانهای علمی، صنعتی و دفاعی، بیشتر در مسیر رفاه مصرفی و نمایش قدرت اقتصادی مصرف شده است.
نتیجه این روند، از نگاه این تحلیل، شکلگیری نوعی امنیت وابسته بوده است؛ امنیتی که بر حضور قدرت خارجی استوار است و نه بر توان دفاعی مستقل.
نتیجه نهایی
جمعبندی این دیدگاه چنین است:
امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که کشورها بر توان دفاعی، صنعتی و سیاسی مستقل خود تکیه کنند؛ نه صرفاً بر حضور پایگاههای خارجی.
اعراب و پایگاههای آمریکا در خاورمیانه
تحلیلی بر وابستگی امنیتی و ناکارآمدی بازدارندگی
در دهههای گذشته، بخش مهمی از ساختار امنیتی خاورمیانه بر حضور نظامی
United States
در کشورهای عربی خلیج فارس استوار شده است. کشورهایی مانند
Saudi Arabia،
United Arab Emirates،
Kuwait و
Bahrain
با پذیرش پایگاههای نظامی آمریکا، تصور میکردند که امنیت منطقهای خود را در چارچوب یک قدرت جهانی تضمین کردهاند.
اما دیدگاهی که در این تحلیل مطرح میشود ــ دیدگاه مبان ــ این فرض را به چالش میکشد. از نگاه مبان، تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان داده است که این پایگاهها بیش از آنکه تضمینکنندهٔ امنیت باشند، نماد وابستگی امنیتی و سیاسی بودهاند.
⸻
وابستگی امنیتی به جای اقتدار دفاعی
از نظر مبان، مشکل اصلی در اینجا نه صرفاً حضور نظامی آمریکا، بلکه نبود دکترین دفاعی مستقل در کشورهای عربی است. با وجود منابع عظیم مالی و درآمدهای نفتی، این کشورها بیشتر به خرید تسلیحات خارجی روی آوردهاند تا ایجاد زیرساختهای دفاعی بومی.
در نتیجه، ساختار دفاعی آنها بیشتر بر مصرف تجهیزات نظامی وارداتی استوار شده تا توسعهٔ دانش و صنعت نظامی داخلی. این وضعیت باعث شده است که امنیت آنها همچنان به حمایت خارجی وابسته بماند.
بخش پنجم
اقتصاد نفتی و سیاست رفاه
مبان معتقد است که یکی از دلایل این وابستگی، ساختار اقتصادی مبتنی بر ثروت نفتی است. در برخی کشورهای منطقه، درآمدهای کلان نفتی به جای تبدیل شدن به پایهای برای توسعهٔ علمی، صنعتی و نظامی، بیشتر در مسیر رفاه مصرفی و نمایش قدرت اقتصادی هزینه شده است.
این الگو، بهویژه در جوامعی که ساختار سیاسی آنها بر پایهٔ خاندانها و سلطنتها شکل گرفته، به نوعی ثبات رفاهی بدون تحول راهبردی انجامیده است.
⸻
رقابتهای داخلی و نبود همگرایی منطقهای
از دید مبان، یکی دیگر از عوامل مهم، رقابتهای سیاسی و ساختارهای قدرت در جهان عرب است. این رقابتها اغلب مانع شکلگیری یک نظام دفاعی مشترک شدهاند.
با وجود نهادهایی مانند
Organisation of Islamic Cooperation
یا دیگر چارچوبهای همکاری منطقهای، جهان اسلام هنوز نتوانسته است یک سازوکار امنیتی مؤثر و هماهنگ ایجاد کند.
⸻
نقش قدرتهای خارجی
در چنین فضایی، قدرتهای خارجی بهویژه
United States
توانستهاند حضور نظامی و اقتصادی گستردهای در منطقه تثبیت کنند. این حضور نه تنها در قالب پایگاههای نظامی بلکه در قالب قراردادهای بزرگ تسلیحاتی و همکاریهای امنیتی شکل گرفته است.
از دید مبان، این وضعیت به نوعی وابستگی ساختاری انجامیده است؛ وضعیتی که در آن امنیت کشورهای میزبان بیش از آنکه بر توان داخلی استوار باشد، به حضور قدرت خارجی گره خورده است.
⸻
نتیجهگیری
جمعبندی دیدگاه مبان چنین است:
امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که کشورها بر پایهٔ توان دفاعی مستقل، توسعهٔ علمی و همکاری منطقهای واقعی عمل کنند. پایگاههای نظامی خارجی ممکن است در کوتاهمدت نوعی بازدارندگی ایجاد کنند، اما در بلندمدت نمیتوانند جایگزین اقتدار دفاعی بومی شوند.
به همین دلیل، پرسش اساسی که در برابر کشورهای منطقه قرار دارد این است:
آیا امنیت باید بر پایهٔ حضور قدرت خارجی تعریف شود یا بر پایهٔ تواناییهای داخلی و استقلال راهبردی؟
اعراب و پایگاههای آمریکا در خاورمیانه
امنیت خریدنی نیست
در بیش از نیم قرن گذشته، بخش مهمی از ساختار امنیتی خاورمیانه بر حضور نظامی
United States
در کشورهای عربی خلیج فارس استوار بوده است. کشورهایی مانند
Saudi Arabia،
United Arab Emirates،
Kuwait و
Bahrain
با هدف تضمین امنیت خود، میزبان پایگاههای نظامی آمریکا شدهاند و در این مسیر میلیاردها دلار برای قراردادهای نظامی و خرید تسلیحات پرداخت کردهاند.
دیدگاه مبان این است که تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان داده است که چنین ساختاری همیشه نتوانسته امنیت پایدار ایجاد کند. حضور پایگاههای نظامی خارجی ممکن است نماد قدرت و بازدارندگی باشد، اما لزوماً به معنای شکلگیری امنیت مستقل برای کشورهای میزبان نیست.
در بسیاری از موارد، مشکل اصلی نه صرفاً حضور نیروهای خارجی، بلکه نبود یک دکترین دفاعی مستقل در برخی کشورهای عربی است. با وجود منابع عظیم نفتی و بودجههای کلان نظامی، این کشورها بیشتر به خرید تسلیحات و اتکا به حمایت خارجی روی آوردهاند و کمتر به توسعهٔ توان دفاعی بومی، صنعت نظامی و زیرساختهای علمی توجه کردهاند.
عامل دیگر، رقابتهای سیاسی و ساختارهای قدرت در جهان عرب است که اغلب مانع شکلگیری همکاریهای راهبردی میان این کشورها شده است. با وجود نهادهایی مانند
Organisation of Islamic Cooperation،
جهان اسلام هنوز نتوانسته یک چارچوب دفاعی و امنیتی مؤثر ایجاد کند.
از نگاه این تحلیل، نتیجهٔ چنین روندی نوعی وابستگی امنیتی ساختاری بوده است؛ وضعیتی که در آن امنیت کشورها بیش از آنکه بر توان داخلی استوار باشد، به حضور قدرتهای خارجی گره خورده است.
جمعبندی این دیدگاه چنین است: امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که کشورها بر پایهٔ توان علمی، صنعتی و دفاعی مستقل خود عمل کنند و در کنار آن همکاریهای واقعی منطقهای را توسعه دهند. پایگاههای خارجی ممکن است در کوتاهمدت نوعی بازدارندگی ایجاد کنند، اما در بلندمدت جایگزین اقتدار دفاعی بومی نخواهند شد.
چرا این پایگاهها برای متحدان آمریکا مهم دانسته میشوند
برای بسیاری از کشورهای متحد واشنگتن، این پایگاهها نوعی چتر امنیتی تلقی میشوند. حضور نظامی ایالات متحده در مناطقی از اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا باعث میشود این کشورها احساس کنند در برابر تهدیدهای احتمالی از سوی قدرتهایی مانند Russia، China و در گذشته Soviet Union تنها نخواهند بود.
به همین دلیل کشورهایی مانند Germany، Japan و Qatar با وجود هزینههای سیاسی، حضور این پایگاهها را پذیرفتهاند.
⸻
دلایل انتقاد از کارایی این پایگاهها
با وجود این، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کارایی واقعی این پایگاهها همیشه مطابق انتظار نبوده است.
چند دلیل اصلی برای این انتقادها ذکر میشود:
• اتکای بیش از حد برخی کشورها به قدرت نظامی خارجی
• هزینههای بسیار بزرگ برای نگهداری این شبکهٔ جهانی
• ناتوانی برخی پایگاهها در جلوگیری از بحرانها یا جنگهای منطقهای
• تبدیل شدن پایگاهها به نماد نفوذ سیاسی آمریکا در نگاه مخالفان
⸻
جمعبندی تحلیلی کوتاه
در مجموع، شبکهٔ پایگاههای نظامی آمریکا که پس از World War II (جنگ جهانی دوم) شکل گرفت، هنوز یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ جهانی واشنگتن است.
اما تجربهٔ دهههای اخیر نشان داده است که قدرت نظامی بهتنهایی نمیتواند ثبات سیاسی یا امنیت پایدار ایجاد کند. کشورهایی که امنیت خود را تنها بر چنین پایگاههایی بنا میکنند، ممکن است در درازمدت با وابستگی استراتژیک روبهرو شوند.
⸻
نتیجهگیری
پس از World War II (جنگ جهانی دوم)، ایالات متحده با ایجاد شبکهای گسترده از پایگاههای نظامی در نقاط مختلف جهان تلاش کرد نفوذ سیاسی و نظامی خود را تثبیت کند و رقابت با قدرتهایی مانند Russia و China را مدیریت نماید. با این حال تجربهٔ دهههای اخیر نشان میدهد که اتکای بیش از حد برخی کشورها به این پایگاهها همیشه امنیت واقعی و پایدار ایجاد نکرده است. در بسیاری موارد، این وابستگی بیشتر به شکل تکیهٔ استراتژیک و سیاسی بر قدرت خارجی درآمده است؛ در حالی که امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که کشورها در کنار همکاریهای بینالمللی، ظرفیتهای مستقل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را نیز تقویت کنند.
⸻
دنباله دارد…