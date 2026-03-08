هشتم مارچ روز بیداری و اتحاد زنان عدالت خواه و مبارز خجسته باد

هشتم مارچ سال 2026 را به زنان شجاع و مقاومتگر افغانستان از صمیم قلب خجسته باد میگوئیم. زنان افغانستان قهرمانانه توانستند از حقوق و آزادی های طبیعی خود با قبول قربانی و فداکاری های کم نظیر در مقابل دولت بر بر صفتِ قرون وسطی ای طالبان، دفاع و استادگی نمایند.

هشتم مارچ امسال در زمانی تجلیل می گردد که دولت همسایه ایران و دولت خودما افغانستان/خراسان مورد تجاوز و حملات بی رحمانۀ نیروهای خارجی قرار گرفته اند.

در ایران قوتهای امریکا و اسرائیل حملات پیاپی خودرا بالای مراکز قدرت دولتِ متعصب و آیدیالوزیک و فاشستی ایران دوام میدهند. از آنجائیکه دولت تازی شده ولایت فقیه، مردم ایران را زیر شعار اهل بیت به اسارت گرفته و آسیاب بی آب را بالای آنها چرخانده و کارد را به استخوان شان رسانده است. نا گذیر این حمله امریکا و اسرا ئیل را به فال نیک میگیرند که امکان آن مساعد خواهد شود که وطن اشغال شده خودرا، دوباره ازاد سازند تا زنان و مردان ایران از آزادی های مدنی بهره مند شوند. البته مردم آزادی دوست ایران مداخله و تجاوز هیچ دولت خارجی را در خاک خود نمی پسندند اما انداختن یوغ استعمار فرهنگی تازیان بگردن مردم آزاده ایران و قتل و تجاوزاتی که دولت توتالیتار ولایت فقیه بالای آنها انجام داده ، ناگذیر اند این حملات امریکا و اسرائیل را بخاک خود بارقه ای نجات از شر و مصیبت ولایت فقیه ارزیابی نمایند.

در افغانستان هم دولت پاکستان به حملات هوائی خود بالای افغانستان چند روز است که ادامه میدهد. اما نکته قابل دقت اینجاست که پاکستان در پی براندازی حکومت طالبان نمی باشند. بدلیل اینکه هسته رهبری طالبان یعنی کسانیکه اختیار آن و نه گفتن امور کشوری و دولتی را دارند، در دست استخبارات پاکستان قرار دارد. پس پاکستان فقط به دو منظور بالای افغانستان بم می ریزد:

منظور اول نابود سازی لانه های ترورستی طالبان پاکستانی . طالبان پاکستان با حملات مکرر ترورستی خود، حوصله پاکستان را به سر رسانده اند. و پاکستان ناگذیر به نابودی آنها داخل اقدام شده است.

منظور دوم همانا موجودیت حلقاتی در داخل طالبان محسوس میشود که شعار لر و بر و تشکیل لوی افغانستانرا زمزمه می کنند. شعار تشکیل لوی افغانستان به تمامیت ارضی پاکستان نمیتواند سازگاری داشته باشد. به این منظور این حلقات را در هر جای افغانستان که باشند تشخیص داده و نابود می کند.

مردم افغانستان و مقاومت گران میتواند درزمینه توجه مبذول داشته و موضوع جنگ پاکستان و طالبان مثل تبادل آتش در دوطرف خط سرحدی دیورند ویا فیر های هوائی طالبان و بکار بردن پهباد هارا با واقعبینی و دور از خوشبینی ساده دلانه در نظر گیرند.

پیروز باد زنان مبارز و قهرمان افغانستان