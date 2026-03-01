روایت» مرگ گاه از خودِ مرگ مهمتر میشود
آنچه میتواند خامنهای را در حافظه تاریخی بخشی از هوادارانش زنده نگه دارد، نه مرگی خاموش و پنهان، بلکه تصویری قهرمانانه از ایستادگی تا آخرین لحظه است؛ زیرا در منطق نظامهای ایدئولوژیک، «روایت» مرگ گاه از خودِ مرگ مهمتر میشود. با این حال، حتی با مرگ او نیز ماجرا پایان نخواهد یافت، بلکه چهبسا مرحلهای تازه آغاز شود. ساختار قدرت، نهادهای امنیتی و نظامی، و شبکه گسترده پیروان ایدئولوژیک همچنان پابرجا خواهند ماند و بازتولید اندیشه و رهبری در چنین سیستمهایی امری بعید نیست.
جامعه ایران نیز یکدست نیست؛ گرچه بخش بزرگی از مردم دارای باورهای مذهبیاند، اما طیفی متنوع از گرایشهای فکری، از سنتی تا سکولار، در آن حضور دارد. در چنین فضایی، هرگونه خلأ قدرت میتواند زمینهساز تنشهای تازه، احساسات انتقامجویانه یا رقابتهای درونی شود. از سوی دیگر، بازیگران خارجی، بهویژه آمریکا و اسرائیل ، حتی در صورت تغییر رأس هرم قدرت، همچنان خود را با بقایای ساختار و اندیشه حاکم روبهرو خواهند دید. برای اسرائیل، نگرانی امنیتی نسبت به استمرار تهدیدهای ایدئولوژیک ایران، صرفاً به یک فرد محدود نمیشود، بلکه به کل نظام و شبکههای منطقهای آن مربوط است.
در چنین سناریویی، اگر گذار سیاسی مدیریت نشود، خطر بیثباتی، بحرانهای ممتد، یا حتی سناریوهای تلخی چون جنگ های فرسایشی داخلی و فروپاشی ساختاری دور از ذهن نخواهد بود. تجربه کشورهایی که درگیر خلأ قدرت و منازعات چندلایه شدهاند نشان میدهد که فقدان اجماع ملی میتواند به چرخهای از خشونت و ناامنی بینجامد.
با این همه، این تنها یک احتمال است، نه سرنوشت محتوم. آینده هر جامعهای بیش از هر چیز به خرد جمعی مردم، ظرفیت نخبگان برای گفتوگو، و پرهیز از انتقامجویی وابسته است. امید آن است که مردم ایران، فارغ از هر گرایش فکری، بتوانند مسیر صلح، عقلانیت و همزیستی را برگزینند و از افتادن در چرخه جنگ و ویرانی جلوگیری کنند.