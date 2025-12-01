سیاست یا احساسات؟ پاسخ حقوقی به تهدید ترامپ علیه مهاجران

بعد از حمله رحمان الله لکنوال به دو عضو گارد ملی آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده است که ورود مهاجرین از کشور های جهان سوم را به آمریکا متوقف میسازد

حالا میخواهم در مورد این تصمیم دونالد ترامپ نکات ذیل را خدمت شما ارائه نمایم

۱. کشورهای جهان سوم کدام‌ ها اند؟

اصطلاح جهان سوم بیشتر به کشورهایی گفته می‌شود که، در حال توسعه هستند، اقتصاد ضعیف یا متوسط دارند و وابسته به کمک‌های خارجی‌اند اغلب در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین قرار دارند

مانند افغانستان، پاکستان، بنگلادش هند، نپال، سریلانکا، اتیوپی، سودان، نیجریه، سومالیا ونزوئلا، هائیتی، هندوراس، مصر، یمن، موزامبیک، زیمبابوه و یک تعداد کشور های دیگر…

۲. آیا ترامپ می‌تواند مهاجرت از کشورهای جهان سوم را برای همیشه ممنوع کند؟

نخیر به هیچ صورت نمی‌تواند

دلایل را که می‌خواهم عرض کنم

قوانین امریکا اجازه نمی‌دهد که کسی فقط به دلیل ملیت یا وضعیت اقتصادی کشورش از مهاجرت محروم شود

منع دائمی ورود یک گروه بزرگ مثلاً همه کشورهای جهان سوم برخلاف قانون اساسی، حقوق بشر، و تعهدات بین‌المللی امریکا است، روی همین دلیل آمریکا نمی‌تواند چنین کاری را بکند

اما ممکن است به‌صورت موقت یا محدود، در چارچوب سیاست‌های خاص مهاجرتی، برخی محدودیت‌ها را وضع کند اما برای دائم هرگز نمی‌تواند

۳. چرا دونالد ترامپ این کار را کرده نمی‌تواند؟

اکثر کارگران ساده، رانندگان، نظافت‌چی‌ها، پرستاران، کارگران ساختمانی و حتی بسیاری از برنامه‌نویسان و متخصصین از کشورهای جهان سوم‌ هستند، که آمریکا را به رشد و ترقی رساندند.

امریکا به نیروی کار مهاجر نیاز دارد. جلوگیری کامل از ورود مهاجران، مخصوصاً از جهان سوم، باعث کمبود نیروی انسانی و بالا رفتن هزینه‌ها در بازار کار می‌شود که کنگره آمریکا به هیچ صورت این صلاحیت را به آقای ترامپ نمی‌دهد

در نتیجه باید گفت

ترامپ ممکن است شعار بدهد که مهاجرت از کشورهای جهان سوم را محدود می‌کند، اما از نظر عملی و حقوقی نمی‌تواند به‌صورت کامل و دائمی جلوی آن را بگیرد. حتی اگر تلاش کند، با مقاومت کنگره، دادگاه‌ها، رسانه‌ها و جامعه مدنی روبه‌رو خواهد شد، این حرف را که آقای ترامپ گفته است شعاری بیش نیست هرگز جامه عمل نمی پوشد