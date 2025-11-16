خبر و دیدگاه
مارشال عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان کل اختیار کشور پاکستان شد
وقتی تمام صلاحیت ها به عاصم منیر داده میشود به این معنی که پاکستان میخواهد آماده جنگ باشد،جنگ با هندوستان، و افغانستان اما با چه شیوه ی؟
پارلمان پاکستان یک تغییر بسیار مهم در قانون اساسی این کشور تصویب کرد (ماده ۲۷ را اصلاح کرد).
بر اساس این اصلاحیه، جنرال عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان، صلاحیتهایی فراتر از هر زمان دیگر در تاریخ این کشور بهدست آورده است. این تحول، قدرت اجرایی و سیاسی را به ارتش متمرکز کرده و عملاً رئیس ارتش را به بازیگر اصلی تصمیمگیری در تمامی حوزهها تبدیل میکند.
با چنین تصمیمات پاکستان بطرف نظامی گری خواهد رفت و نگرانیهایی جدی درباره محدود شدن دموکراسی و حقوق شهروندی ایجاد کند. پاکستان اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته؛ نقطهای که قدرت نظامی و سیاسی با هم پیوند خورده و آینده سیاسی این کشور تا حد زیادی به تصمیمات جنرال منیر وابسته خواهد بود.
به طور تاریخی، چنین تمرکز قدرتی، تحولی مهم و حساس برای پاکستان است که پیامدهای آن در حوزههای داخلی و روابط بینالملل به سرعت نمایان خواهد شد. موفقیت یا شکست این تغییرات، به شیوه مدیریت و تعادل قدرت توسط ارتش و تعامل آن با نهادهای مدنی بستگی دارد.