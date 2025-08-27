خبر و دیدگاه

هجدهم شهریور روزی که احمد شاه مسعود، جوانمردی از ستایشگران کوروش بزرگ،

جوانمردی از ستایشگران کوروش بزرگ،
در راه استوار ساختن پیوندهای دوستی میان ایرانی تباران کشته شد.

جهت خواندن این مقاله به لنک زیر کلک فرمائید.

هجدهم شهریور- روز کشته شدن احمد شاه مسعود.docx

