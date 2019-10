درستی یکی ازگفته های وینستون چرچیل در رابطه با فرهنگ قبیلوی

وینستون چرچیل نخست وزیر معروف بریتانیا ویکی از شخصیتهای بین الملی و از رهبران مطرح زمان جنگ عمومی دوم ؛ اظهار نظر های جالبی درهمه زمینه ها داردکه به نام “نقل قول های از چرچیل” به اکثر زبانهای زندهٔ جهان ترجمه و درمورد هریک حاشیه ها نوشته شده است.

یکی از گفته های چرچیل که از کتاب ” محاصرهٔ ملکند” وی گرفته شده است جملهٔ کوتاهی در رابطه با فرهنگ واصول اخلاقی مردمان قبایلی صوبهٔ سرحد هند بریتانوی زمان استعمار انگلیس است ؛ زمانیکه چرچیل به عنوان افسر ـ خبرنگار جوان برای روزنامهٔ دیلی میل لندن مطالب می نوشت.

جملهٔ کوتاه چرچیل درین زمینه چنین است :

“Their system of ethics, which regards treachery and violence as virtues rather than vices…is incomprehensible to a logical mind”—Churchill”

ترجمهٔ آزاد :

” اصول اخلاقی آنها (منظور مردمان قبایل است ـ مترجم) که خیانت و خشونت را به عوض رذیلت ، فضیلت بحساب می آورند ؛ غیر قابل باور به یک ذهن منطقی است ”

صرفنظر ازحقایق وروایات تاریخی در رابطه با جعلکاری ها دغلبازی ها ، عهد شکنی ها قرآن خوری ها،جنایات وجفاکاری های دیگرِ حکام منسوب به قبیله وافتخار آنها به این همه دغلکاری ها ، جورو جفاهای شان نسبت به مردم ؛ کافی است درین زمینه آنچه امیر عبدالرحمان خود دربارهٔ قتل عام ونسل کشی هایش درتاج التواریخ خود به افتخار می نویسد را به یاد آوریم !

درزمان حاضر حقایقی که درپیش چشم خود ما گذشته ومی گذرد از نظر هیچ کسی پوشیده نیست .

بگذارید فقط به سه مثال کوچک که صحت ارزیابی های وینستون چرچیل در رابطه با اخلاق و ارزش های قبیله را به اثبات می رساند ؛ بسنده نماییم !

ببینید ؛ یک کسی به نام ضیاٲلحق امرخیل با تقلب شرم آور خود یک انتخابات ، یک پروسه ملی را به گند می کشاند ؛ درحالیکه دزد با پشتاره گرفتار شده ، مجبور به کنار رفتن از کمیسیون انتخابات گردیده وفرار را بر قرار ترجیح می دهد ؛ ولی براثر سازش وبا نادیده گرفتن آرای پاک مردم ولی با بها دادن به تقلبات این فرد ؛ حکومت وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی عرض وجود می کند…

ارزیابی چرچیل وقتی مصداق عملی پیدا می کند که “خیانت وجنایت” تقلب و به گند کشیدن انتخابات و نتیجتاً فراهم آوری و وسعت بخشیدن یک انقطاب ملی وسراسری خطرناک در میان مردم ؛ نه به حیث یک “رذیلت ” بلکه بحیث یک “فضیلت” مورد تقدیر حلقات برتری جوی قومی قرار گرفته وطی همایش های استقبالیه این فرد به لقب ” امر خلیل بابا” مفتخر می گردد. به این همه بسنده نشده جناب رئیس جمهور بپاس خدمات ارزنده ، امر خیل بابا را به مقام مشاور ارشد خویش مقرر می نماید …

پر رویی تا این حد است که این آقا ( ضیا الحق امرخیل) در یکی ازبرنامه های پربینندهٔ تلویزیون ۱ گفت که “شفاف ترین وخارج ازتقلب تربن انتخابات ، همین انتخابات دور دوم انتخابات رئیس جمهوری گذشته بود “. به این ادعای آقای امرخیل به گویش پشتوی پیشاوری باید گفت : شکریه!

نمونهٔ دیگری در میان سایر عملکرد های جناب “رئیس جمهور منتخب ؟” ؛ میتوان از به افتخار یاد کردن برطرفی واز مجلس سنا بیرون کردن قبل از طی یک دورهٔ معین عضویت یکی از سناتوران انتصابی به دلیل رقابت نامبره در برابر آقای مسلمیار برای مقام ریاست مجلس سنا یاد آوری کرد که می گفت : ” یو چا زان ورته کاندید کړ له سنانه مې وویسته ههههههه هههههه ـ یک کسی خود را به آن (منظور ریاست سنا است ) کاندید کرد ؛ از سنا ببرونش کردم ” .خندهٔ قهههٔ اشرف غنی گونه !

باید گفت که هم نفس سلب عضویت یک عضو مجلس سنا قبل ازختم دورهٔ تعین شده ، هم دلیل سلب عضویت و هم افتخار کردن رئیس جمهور به این تصمیم در همایش کمپاینی اش ، یک عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی به حساب آمده حقانیت وجیزهٔ چرچیل را به اثبات می رساند.

سومین وتازه ترین نمونه همانا زورگویی همین جناب رئیس سنا در برابر کمیسیون ‌مستقل انتخابات و رئیس این کمیسیون است که می گوید : ” سرپدرت رٲی های بدون بایو متریک را حساب می کنم ” … این در حالی است که رٲی های بدون بایومتریک را همه به استثنای تیم آقای غنی واطرافیان همانند آقای مسلمیار وی جعلی وتقلبی می دانند ….. چنین است به زور وخلاف قانون وبا استفاده از قدرت تهدید یک مرجع مستقل برای قبولاندن جعل وتقلب به حیث حقیقت قابل پذبرش …. نمونهٔ دیگری از مصداق حرف های چرچیل !!

کاش چرچیل از مجبوریت مردمان دیگری با فرهنگ متفاوت که تاریخ آنها را قهراً هم سرنوشت با اینها ساخته است ؛ آگاهی می داشت و چند‌ سطری هم درین مورد از خود به یادگار می گذاست !!!