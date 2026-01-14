خبر و دیدگاه

قومگرایی به‌مثابه شمشیر دولبه‎

تصویر دکتور عبدالخالق لعلزاد دکتور عبدالخالق لعلزادژانویه 14, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پروفیسور دکتور لعل زاد به ارتباط قومگرائی و چارچوب نظری، پیامدهای
و بدیل آن در جوامع چند قومی می نویسد:

دوام نوشته  قومگرایی به_مثابه شمشیر دولبه (1)

تصویر دکتور عبدالخالق لعلزاد دکتور عبدالخالق لعلزادژانویه 14, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
تصویر دکتور عبدالخالق لعلزاد

دکتور عبدالخالق لعلزاد

نوشته های مشابه

دکتر شکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل

پوچی همدیگری‌پذیری نژادی، زبانی و قومی

ژانویه 13, 2026

از اختناق در سطح طالبان تا اختناق در دموکراسی های جهان

ژانویه 14, 2026

رستاخیز ملی مردم ایران دریک نگاه

ژانویه 14, 2026
داکتر اکبر همت فاریابی

وضع ایران‎

ژانویه 12, 2026

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا