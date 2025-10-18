ونزوئلا نباید تنها بماند

میگل دیاس کانل برمودس، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس‌جمهور کوبا، در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت:

«ما همبستگی خود را با این کشور برادر، ونزوئلا، و به‌ویژه با رئیس‌جمهور آن نیکلاس مادورو اعلام می‌کنیم.»

این اظهارات در حالی منتشر شد که کوبا بار دیگر حمایت قاطع خود را از دولت ونزوئلا در برابر تهدیدهای فزاینده ایالات متحده ابراز کرده است.

ونزوئلا، سرزمین سیمون بولیوار و هوگو چاوز، کشوری که اکنون حدود ۱۲۰۰ موشک آمریکایی به سوی آن نشانه رفته‌اند و با حضور سنگین نظامی آمریکا در اطرافش روبه‌روست، بنا به گفته مقام‌های هاوانا، نباید احساس تنهایی کند. کوبا در میانه‌ی این افزایش شدید تنش و جنگ روانی، در کنار کاراکاس ایستاده است و تلاش‌های واشنگتن برای به زانو درآوردن این کشور را محکوم می‌کند.

دیاس کانل در پیام خود تأکید کرد:

«در زمانی که امپراتوری و رهبر گمراه آن عملیات مخفی سیا علیه ونزوئلا را تأیید می‌کنند، ما همبستگی خود را با این کشور برادر و به‌ویژه با رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو ابراز می‌داریم.»

او در ادامه یادآور شد:

«کوبا امروز بیش از هر زمان دیگری سخنان خوزه مارتی را به یاد می‌آورد که گفت: “ونزوئلا، چیزی به من بده تا بتوانم خدمت کنم، زیرا در من پسری داری.” و همچنین کلمات فیدل کاسترو را که گفت: “برای ونزوئلا باید همه چیز را بدهیم.”»

این پیام، بازتاب احساسات مردمی نیز هست. شهروندان کوبا صبح امروز در میدان مجسمه سوار بر اسب سیمون بولیوار، قهرمان آزادی آمریکای جنوبی، گرد هم آمدند تا همبستگی خود با مردم ونزوئلا را ابراز کنند.

آنان به یاد سخنان تاریخی بولیوار آمده‌اند که گفته بود:

«به نظر می‌رسد سرنوشت ایالات متحده این باشد که به نام آزادی، آمریکای لاتین را به فقر و رنج گرفتار سازد.»

این جمله، امروز برای بسیاری از مردم کوبا و ونزوئلا بار دیگر معنا یافته است. در شرایطی که واشنگتن تلاش دارد با فشار نظامی و اقتصادی، دولت کاراکاس را وادار به عقب‌نشینی کند، کوبا تأکید دارد که ونزوئلا تنها نخواهد ماند و در برابر «جنگ امپراتوری» مقاومت خواهد کرد.

منبع: روزنامه گراناما ٢٥ ميزان ١٤٠٤ اخبار روز