صادق هدایت نویسنده و مترجم ایرانی بود

هدایت از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران و نیز روشنفکری برجسته بود . او را همراهِ محمدعلی جمال‌زاده، بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان‌نویسی نوین ایرانی می‌دانند.

جملات و سخنان صادق هدایت

————— جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب آیندگان ما به سادگی ما میخندند

فاحشه بسترش را می بوسد٬ ورزشکار چهار گوشه ی زمین را وآخوند قرآنش را نان از هر کجا که باشد مقدس است٬ باید بوسید

مردم باید گشنه٬ محتاج٬خرافاتی و بیسواد بمانند تا مطیع ما باشند

روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد

در سرزمینی که سایه ی آدم های کوچک٬ بزرگ شد٬ در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

اگر برای مسلمان گفته شده بود که به جای ۱۷ رکعت نماز ۱۷ دقیقه مطالعه کند٬ امروز نه تنها هیچ مسلمانِ بی سواد وجود نداشت٬ بلکه هیچ مسلمانی وجود نداشت\ ******

بهشت- بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست . کشوری که نام قبرستان هایش بهشت است٬ معلوم است مردمش درچه جهنمی زندگی می کند

روزی که خرافات از درِ دین وارد شد خِرد و تفکر از درِ جمجمه به پرواز در آمد

می خواهم هر آنچه که از کودکی به خوردم دادند ٬ روی خود شان استفراق کنم

ما چقدر به سادگی نیاکان خود خندیدیم. روزی می آید که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید

خدا پرسید میخوری یا میبری؟ منِ گرسنه گفتم; میخورم چه میدانستم لذت ها را میبرند٬ حسرت ها را میخورند

با عجله راه میرفتم که محکم به چیزی خوردم٬ آدم بود٬ منتظر بودم پرخاش کند لبخندی زد و رفت به گمانم انسان بود

هر کس به سهم خود از دنیا چیزی بر میدارد من از دنیا دست برداشتم

بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیاست

مردم هرچه بکارند همان را درو میکنند

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید

من از برهنگانِ تن فروش بیزار نیستم از پوشیدگانِ شرف فروش بیزارم

در کشوری زندگی میکنم که سخن گفتن و درست اندیشیدن جرم است