عجایب کشور نیپال

این ملک هندو تبار به باورم از عجایب دول سیاره ی ماست. شخصا تجربه ی زنده گی دراز مدت را در دول دوقاره ی آسیا و اروپا دارم. حتی فرصت اقامت مختصر وفشرده در آمریکا نیز با من است. مجموعا از سی کشور سه قاره دیدار کرده ام. برداشت عملی وذهنی من از کشور نیپال در مقایسه به همه کشور های مورد اشاره متفاوت است. در شوروی سوسیالیستی وقت، اوکراین ودول منشعب آسیای میانه از بدنه ی مادر جز تاجیکستان از زاویه ی پیشرفت اقتصادی از نیپال سبقت چشم گیر دارند. اما این حوزه با تجربه ی اداره ی توتالیتر طولانی و پرورش اقتدار گرایی در مقایسه ی نیپال در زمینه ی حقوق وآزادی های سیاسی مدنی وفردی خیلی فقیر وپای شأن می لنگد. حتی در سه دهه استقلال هنوز هم دول آسیایی مولود شوروی در فرهنگ عقب گرای یک صدایی قدیم دست وپا می زنند. ایران کشور همسایه زیر تیغ نقد همه است و داربست سیاسی آن دقیقا دینی و به شدت رادیکال واز بعد آزادی وسیاسی به قدر کافی لاغر است. در هند و دموکراسی پر شهرت آن به باورم نقاط عقیم وضعف های کاربردی در مقایسه به نیپال با توجه به کثرت نفوس ووسعت قلمرو بیشتر است. پاکستان وبنگله دیش هم معضلات دامن گیر فراوان دارند. دموکراسی غرب در کل در ظاهر بزرگ جلوه می کند واغواگر است. اما من در تجربه فردی دموکراسی این کشور فدرال را که اصول دموکراتیک با خصوصیات بومی تاب وپیچ با بصیرت خورده است سودمند تر ارزیابی می کنم. اتموسفیر حاکم تاریخی در دامنه های جنوبی هیمالیا که کشور زیبای نیپال را در خود جا داده، این میهن را مردم سخت کوش اعتماد به نفس متکی به خود و احترام به دیگران بار آورده است. درین سرزمین کثیر الاقوام وکثرت زبان و فرهنگ از گرایش قومی و زبانی منحط نشانی نیست. شهروندان کشور به خارجی ها به چشم هموطن می بینند. حتی موسپیدان در مجموع از حرمت بیشتر برخوردارند. زن درین کشور در انتهای برابری با مرد است در همه عرصه ها. سطح فهم و شعور سیاسی واخلاقی مردم در روابط متقابلا مفید و سودمند عالی است. دشمنی های سیاسی وشخصی معمول درین جا کمتر قابل دید است. حوادث ورویداد های آخر به اعتبار ۸سپتامبر تاکنون حکایت از فرهنگ سیاسی بلند این کشور دارد. فقط چار روز زنده گی در کشور متوقف و نظامیان به سرعت زمام امور را به دست و طی این مدت به سرعت حالت اضطرار رفع وصدراعظم حکومت موقت با حلف وفاداری تعیین وانتخابا ت زود رس را تعهد کرد. در چار روز حوادث نیز جز اهداف خاص ومعین همه در امنیت مطمین قرار داشتند. من که تمسخر جنگ وبیداد را به عنوان پادشاه گردشی میهن با حوادث داغ چند روزه ی این جا به مقایسه می گیرم به بیچاره گی وعقب مانی ذهنی مردم و زعامت خرد ستیز وطن دردمند غرق تعجب می شوم. نیپال جنوب آسیارا آزاد سرافراز ودموکراتیک تر از دیروز آرزو می برم.

تذکر:تبصره ی است مرتبط به خبر رسانه ی افغانستان انترنشنل در پیوند به حوادث داغ نیپال.