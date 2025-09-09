خبر و دیدگاه

هجدهم شهریور روزی که احمد شاه مسعود، جوانمردی از ستایشگران کوروش بزرگ

هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر
هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر

جوانمردی از ستایشگران کوروش بزرگ،
در راه استوار ساختن پیوندهای دوستی میان ایرانی تباران کشته شد.

جهت خواندن این مقاله به لنک زیر کلک فرمائید.

هجدهم شهریور- روز کشته شدن احمد شاه مسعود.docx

