روزنامه گاردین در مورد هزینه واقعی جنگ ایران
و فقرا را نیازمند تر خواهد ساخت
نگرانیهای بینالمللی در مورد ادامه جنگ ایران رو به افزایش است. هر اتفاقی که در آینده بیفتد، فقرا هزینه آن را خواهند پرداخت.
مقامات، این هفته اعلام کردند که از زمان آغاز جنگ غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، بیش از ۳۳۰۰ ایرانی، از جمله ۳۸۳ کودک، کشته شدهاند. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد مهلت آتشبس روز چهارشنبه، ابتدا گفت که انتظار دارد بمباران را از سر بگیرد، سپس به طور یکجانبه اعلام کرد که آتشبس را «تا زمان نتیجهگیری مذاکرات» تمدید میکند. هر اتفاقی که در مذاکرات صلح آمریکا و ایران بیفتد یا نیفتد، هزینههای این درگیری فاجعهبار همچنان رو به افزایش خواهد بود. تنها چیزی که طرفین مشترک دارند این است که هر دو به صلح نیاز دارند، اما فکر میکنند که میتوانند طرف مقابل را به امتیازات قابل توجهی وادار کنند.
ایران پهپادها و موشکهای خود را برای تنبیه بیشتر به کار گرفته است( بنا بر اداعای مسیولینش کارت های جدیدی دیگری نیز دارد .م)اما میداند که سلاح اصلی آن، درد اقتصادی است که میتواند ایجاد کند، عمدتاً از طریق کنترل تنگه هرمز. صندوق بینالمللی پول هفته گذشته هشدار داد که تشدید بیشتر تنشها میتواند باعث رکود اقتصاد جهانی شود. کریستالینا جورجیوا، رئیس این صندوق، پیش از این گفته بود که این بحران حتی اگر یک شبه پایان یابد، همچنان تهدیدی برای اقتصاد جهانی خواهد بود. هزینهها با گذشت زمان افزایش مییابد. اما در حالی که این درد به طور گسترده پخش شده است، به طور مساوی تقسیم نمیشود. ترکیبی از هزینههای بالاتر انرژی، غذا و کود، به طور فزایندهای کشورهای فقیرتر و به شدت وابسته به واردات را تحت فشار قرار خواهد داد.
اقتصاد ایران به لطف سالها تحریم و شکست دولت، پیش از این نیز در وضعیت ناامیدکنندهای قرار داشت. اما این سیستم برای مقاومت در برابر اجبار ساخته شده است و تاکنون، رژیم از فشارهای نظامی و استراتژیک انباشته شده بر آن ، جان سالم به در برده است. لایحه مصارف ایالات متحده نیز بسیار چشمگیر است. کاخ سفید هفته گذشته درخواست سناتورها برای ارائه و افشای ارقام را رد کرد، اما طبق گزارشها، پنتاگون توضیح داده است که هزینههای نظامی تنها در شش روز اول به بیش از 11.3 میلیارد دلار رسیده است. این رقم به طور گسترده به عنوان یک تخمین کمتر از واقعیت در نظر گرفته میشود. پروفسور لیندا بیلمز، متخصص امور مالی عمومی هاروارد، اظهار میکند که با احتساب عواملی مانند پرداخت بهره و هزینههای بلندمدت مربوط به کهنه سربازان، این جنگ در نهایت احتمالاً یک تریلیون دلار برای ایالات متحده هزینه خواهد داشت.
این هزینههای مستقیم تنها آغاز ماجرا هستند. افزایش قیمت نفت، ثروتمندان را به اندازه کافی ثروتمند کرده است تا بتوانند در مورد حرکت خود با زمانبندی فوقالعاده دقیقی گمانهزنی کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که کشورهای عربی تنها پس از یک ماه جنگ با انقباض اقتصادی بین ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار مواجه خواهند شد. حتی چین که در ابتدا نسبتاً خوشبین بود، به نظر میرسد که نگرانی بیشتری در مورد تأثیر آن دارد. اما افزایش قیمت مواد غذایی، فقیرترینها را – که بیشتر درآمد خود را صرف معاش میکنند – بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد. برنامه جهانی غذا ماه گذشته هشدار داد که ۴۵ میلیون نفر دیگر، عمدتاً در آسیا و آفریقا، ممکن است دچار ناامنی غذایی حاد شوند.
با کاهش بودجههای امدادی، نیاز در حال افزایش است. شرمآور است که پولی که برای گرفتن جان انسانها هدر میرود، میتوانست جان بسیاری را نجات دهد – به گفته تام فلچر، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، ۸۷ میلیون نفر. به همین ترتیب، جانهای بیشتری به دلیل تأثیر اقتصادی این درگیری از دست خواهد رفت. صلح فردا آسیبها را جبران نخواهد کرد. اما هر چه این جنگ بیشتر ادامه یابد، ویرانیهای بیشتری به بار خواهد آمد.