طالبان در مدار نظارت؛ دایره اشراف اطلاعاتی بر طالبان، تنگ تر می شود
تحولات پیرامون طالبان در مرحله پس از بازگشت به قدرت، بهوضوح نشان میدهد که افغانستان همچنان در مرکز یک بازی پیچیده و چندلایه ژئوپولیتیکی قرار دارد؛ بازیای که در آن، مفاهیمی چون بیثباتسازی، کنترل از راه دور، بازموازنه و مدیریت آشوب، نه بهعنوان یک طرح یکدست و کاملاً مهندسیشده، بلکه بهعنوان چارچوبهایی انعطافپذیر برای فهم رفتار قدرتهای بزرگ قابل بررسیاند. در این میان، چرخش تدریجی طالبان به سمت محور شرق، بهویژه در تعامل با چین، روسیه و ایران، یکی از مهمترین متغیرهایی است که نگاه غرب را نسبت به این گروه دستخوش بازنگری کرده و موجب تشدید رویکردهای نظارتی و اطلاعاتی شده است.
در بستر پس از توافقات دوحه، تصور غالب این بود که طالبان، بهعنوان بخشی از یک سازوکار مدیریتشده، در چارچوبی قابل پیشبینی عمل خواهد کرد. اما واقعیتهای میدانی، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، نشان دادهاند که این گروه نهتنها بهطور کامل در مسیر انتظارات غرب حرکت نکرده، بلکه در برخی حوزهها، رویکردهایی اتخاذ کرده که با محاسبات اولیه فاصله قابل توجهی دارد. این فاصله، بهویژه در تعامل طالبان با بازیگران شرقی و نیز در نحوه مواجهه با تعهدات پیشین، باعث شده تا سطح بیاعتمادی و نارضایتی در میان قدرتهای غربی افزایش یابد.
در چنین شرایطی، راهاندازی پلتفرمهای دادهمحور برای شناسایی و نقشهبرداری ساختار قدرت طالبان، از سوی نهادهایی مانند انستیتوت خاورمیانه، را باید در چارچوب تلاش برای بازسازی اشراف اطلاعاتی تحلیل کرد. این پلتفرمها که اطلاعات گستردهای از حدود ۱۲۰۰ مقام ارشد و میانی طالبان، شامل نقشها، سوابق، وابستگیهای قومی، ارتباطات شبکهای و فعالیتهای مالی را مستندسازی کردهاند، به غرب این امکان را میدهند که تصویر دقیقتری از ساختار درونی این گروه به دست آورد. چنین ابزاری، صرفاً یک اقدام پژوهشی نیست، بلکه بخشی از یک زیرساخت اطلاعاتی است که میتواند در طراحی سیاستهای آینده، از جمله مدیریت بحران، اعمال فشار یا حتی بازتنظیم روابط، نقشآفرین باشد.
افزایش این سطح از نظارت، بیش از آنکه ناشی از وضعیت موجود افغانستان باشد، بازتابی از نگرانی نسبت به رفتارهای پیشبینیناپذیر طالبان است. غرب اکنون با بازیگری مواجه است که نه در چارچوبهای کلاسیک دولت-ملت قابل تعریف است و نه در قالب یک متحد قابل اتکا. حضور تدریجی طالبان در کنار بازیگرانی چون چین، روسیه و ایران، اگرچه در بسیاری موارد ماهیتی تاکتیکی و مبتنی بر ضرورت دارد، اما در سطح ادراک راهبردی غرب، بهعنوان نشانهای از فاصله گرفتن این گروه از تعهدات پیشین تلقی میشود. همین امر، موجب شده تا سیاستهای غرب از فاز انتظار و تعامل محدود، به سمت نظارت فعال و آمادگی برای سناریوهای پیچیدهتر حرکت کند.
در این میان، نقش نظارت اطلاعاتی بهعنوان ابزار اصلی غرب برای مدیریت این وضعیت، برجستهتر شده است. تمرکز بر شناسایی حلقات رهبری، شبکههای ارتباطی و الگوهای تصمیمگیری در درون طالبان، به غرب این امکان را میدهد که نهتنها تحولات جاری را بهتر درک کند، بلکه بتواند رفتارهای آینده این گروه را نیز تا حدی پیشبینی نماید. این «چشم اطلاعاتی»، در واقع جایگزین مداخله مستقیم شده و بهعنوان ابزاری برای کاهش عدم قطعیت در یک محیط پیچیده عمل میکند.
در کنار این روند، برخی نشانهها حاکی از آن است که فشارهای غیرمستقیم بر طالبان نیز در حال افزایش است. هرچند نسبت دادن یک نقش کاملاً مأموریتی به بازیگرانی مانند پاکستان نیازمند احتیاط تحلیلی است، اما نمیتوان انکار کرد که همزمانی برخی تحرکات در سطح منطقه، از جمله فعالتر شدن گروههای مخالف طالبان، با افزایش سطح نارضایتی غرب، قابل توجه است. این وضعیت، طالبان را در معرض مجموعهای از فشارهای همزمان قرار داده که از درون و بیرون، ثبات این گروه را با چالش مواجه میکند.
از سوی دیگر، یکی از کارکردهای مهم پلتفرمهای اطلاعاتی جدید، ایجاد نوعی ابهام و تردید در مورد ماهیت واقعی روابط طالبان با بازیگران منطقهای و فراملی است. افشای ارتباطات پیچیده این گروه با شبکههای جهادی، بهویژه القاعده، نهتنها به تقویت نگرانیهای امنیتی غرب کمک میکند، بلکه میتواند بر نحوه تعامل کشورهای منطقه با طالبان نیز تأثیرگذار باشد. این مسئله، بهویژه در شرایطی که طالبان تلاش دارد خود را بهعنوان یک بازیگر مسئول معرفی کند، میتواند چالشهای مشروعیتی جدیدی برای این گروه ایجاد نماید.
در سطح داخلی نیز، تمرکز اطلاعاتی بر ساختار طالبان، زمینه را برای درک بهتر شکافها و تفاوتهای درونی این گروه فراهم میکند. طالبان، برخلاف ظاهر یکپارچهاش، متشکل از جناحها و شبکههایی با دیدگاهها و منافع متفاوت است. افشای هویت، موقعیت و ارتباطات این بازیگران، میتواند بهتدریج زمینهساز تغییر در توازن قدرت داخلی شود، بهویژه اگر برخی از این عناصر، در واکنش به فشارهای موجود، به سمت تعامل با بازیگران خارجی تمایل پیدا کنند. این فرآیند، اگرچه بهسادگی قابل مهندسی نیست، اما میتواند در قالب یک «بازتنظیم تدریجی» در ساختار قدرت طالبان ظاهر شود.
در نهایت، تمرکز گسترده بر حدود ۱۲۰۰ مقام کلیدی طالبان، که در سطوح مختلف حکمرانی از کابینه و نهادهای امنیتی گرفته تا ساختارهای محلی ایفای نقش میکنند، نشاندهنده آن است که غرب بهخوبی از شکنندگی وضعیت کنونی آگاه است. این آگاهی، لزوماً به معنای تلاش برای حذف طالبان از قدرت نیست، بلکه بیشتر بیانگر تمایل به اصلاح یا تعدیل رفتار این گروه در جهت منافع راهبردی غرب است. به بیان دیگر، آنچه در حال شکلگیری است، نه یک پروژه براندازی، بلکه نوعی «جراحی درونی محتاطانه» است که هدف آن، کاهش تهدیدات و افزایش قابلیت پیشبینی رفتار طالبان در یک محیط پرریسک امنیتی و ژیوپولیتیک است.
برآیند این روندها، تصویری از یک وضعیت سیال و در حال تحول را ترسیم میکند که در آن، طالبان در میان فشارهای متضاد، رقابتهای منطقهای و نظارتهای فزاینده، ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی پیچیده و گاه متناقض است. آینده این گروه، بیش از هر چیز، به توانایی آن در مدیریت این فشارها و ایجاد توازن میان نیازهای داخلی و الزامات خارجی بستگی دارد؛ توازنی که دستیابی به آن، در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری دشوار به نظر میرسد.