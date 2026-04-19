راز نام تنگه هرمز

قدیمی‌ترین و معتبرترین ریشه نام «هرمز» به «هورمَزد» (شکل تحول‌یافته اهورامزدا)، «خدای بزرگ و خالق در جهان‌بینی» ایرانیان باستان برمی‌گردد. در واقع، تنگه هرمز در اصل به معنای «گذرگاه هرمزد» یا «تنگه متعلق به اهورامزدا» است.

اما چرا اهورامزدا روی این تنگه گذاشته شد؟

در فرهنگ ایران باستان، مکان‌های مهم طبیعی با نام ایزدان نام‌گذاری می‌شدند. این تنگه به عنوان دروازه ورود به فلات ایران، مرز طبیعی پهنه‌های دریایی و گلوگاه حیاتی آب‌های جنوب، جایگاهی بسیار مقدس و مهم داشت و این نام‌گذاری به معنای نسبت‌دادن حفاظت، قدرت و قداست به این گذرگاه بود.