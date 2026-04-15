خوارزم؛ سرزمین دانش، قدرت و جوانمردی
خوارزم، این سرزمین کهن و پررمز
در کوچهپسکوچههای کاث و شکوه
در نخستین جلوهٔ این عظمت، چهره
در میان آنان، ابوریحان بیرونی
او نهتنها به مطالعهٔ جهان پر
آثار او پایهٔ بسیاری از پیشرفت
اما خوارزم تنها سرزمین دانش نب
از دودمانهای اولیه چون آفریغ
در این زمان، خوارزم به یکی از
با این حال، تاریخ همواره یک
در این میان، جلالالدین خوارزم
پس از فروپاشی خوارزمشاهیان، ای
ایلبرسخان بهعنوان بنیان
در دورهٔ اللهقلی بهادرخان نیز
در کنار این تحولات سیاسی و علم
او نهتنها یک کشتیگیر نیرومن
در مجموع، تاریخ خوارزم روایتی
از شکوه علمی بیرونی و خوارزمی
امروز، هرچند از آن شکوه گذشته