پانترکیسم در تلاقی ژئوپولیتیک قدرتها
در میانه کشمکشهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا، مسئله ترکیه و گمانهزنیها پیرامون پروژه پانترکیسم بیش از پیش برجسته شده است. با این حال، برخلاف برخی تحلیلهای رایج، صحنه کنونی بیش از آنکه میدان تحقق یک پروژه منطقهای مانند پانترکیسم باشد، عرصه رقابت و رویارویی قدرتهای بزرگ جهانی است. در این چارچوب، بازیگران اصلی نه ترکیه، بلکه ایالات متحده، بریتانیا و در سوی دیگر، بلوک شرق با محوریت چین و روسیه هستند. ایران نیز در یکی از حساسترین موقعیتهای ژئوپولیتیکی جهان قرار دارد و همواره بهعنوان نقطه تلاقی منافع و تنش میان قدرتها عمل کرده است. نشانههایی از افول نسبی هژمونی آمریکا در منطقه دیده میشود، اما این به معنای خلأ قدرتی نیست که بازیگری مانند ترکیه بتواند بهراحتی آن را پر کند.
در سطح کلان، تحولات جاری بیشتر ریشه در رقابتهای ژئواستراتژیک نظیر کنترل مسیرهای انرژی، تقابل حوزههای هارتلند و ریملند، و تلاش برای ایجاد کریدورهای جدید موسوم به کراسلند دارد. برخلاف برخی برداشتها، این جنگ را نمیتوان بهسادگی تقابل تمدنی ایران و غرب دانست، بلکه در سطحی عمیقتر، رقابت میان تمدن غربی با محوریت آمریکا و در برابر آن، بلوک چین و جهان ارتدوکس قابل مشاهده است. در این میان، ترکیه بیشتر نقش تسهیلگر را ایفا میکند تا یک معمار تعیینکننده در نظم آینده.
روسیه در امتداد یک روند تاریخی از محاصره ژئوپولیتیکی، بهویژه پس از جنگ اوکراین، تلاش کرده از فرصتهای ناشی از بحرانها بهرهبرداری کند. بحران ایران نیز بهنوعی به افزایش درآمدهای نفتی روسیه و تقویت اهرم فشار آن بر اروپا انجامیده است. در نتیجه، کشورهای اروپایی برای تأمین انرژی به گزینههایی چون چین و کشورهای شمال آفریقا روی آوردهاند و این تغییر مسیرها نشاندهنده پیچیدگی بیشتر معادلات انرژی در جهان امروز است.
در این بستر، تحلیل بحران ایران نیز نیازمند فاصله گرفتن از رویکردهای احساسی است. برخلاف برخی تصورات، وضعیت موجود بیش از آنکه ناشی از یک تقابل تمدنی باشد، حاصل درهمتنیدگی منافع امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی بازیگران بزرگ، بهویژه روسیه، است که از تداوم بحران سود میبرد.
ترکیه در این میان با چالشهای چندلایه داخلی و خارجی مواجه است. از یکسو، فشارهای اقتصادی، تورم بالا و نارضایتی اجتماعی، ظرفیت مانور داخلی این کشور را محدود کرده است. از سوی دیگر، مسئله کردها همچنان یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی آنکارا باقی مانده است. در سطح منطقهای نیز، حساسیت بازیگرانی چون اسرائیل، کشورهای عربی و روسیه نسبت به گسترش نفوذ ترکیه، مانع جدی در برابر تحقق آرمانهای پانترکیستی به شمار میرود. همزمان، روابط میان ترکیه و اسرائیل نیز در مسیری پیچیده و مستعد تنش حرکت میکند؛ اگرچه دو طرف در مقاطعی همکاریهای راهبردی داشتهاند، اما رقابت بر سر نفوذ در شرق مدیترانه، مسئله فلسطین، کریدورهای انرژی و تلاش برای کسب برتری ژئوپولیتیکی در جهان اسلام، زمینههای اصطکاک را تقویت کرده است. ترکیه با اتخاذ مواضع انتقادی نسبت به سیاستهای اسرائیل و تلاش برای بازیابی جایگاه خود در میان کشورهای مسلمان، در مسیر تقابل گفتمانی و سیاسی با این بازیگر قرار گرفته و در مقابل، اسرائیل نیز با تعمیق روابط خود با کشورهای عربی و برخی شرکای منطقهای، در پی مهار نفوذ ترکیه است. با این وجود، این رقابت در چارچوب ملاحظات کلان نظام بینالملل باقی مانده و بعید است به تقابل مستقیم و گسترده منجر شود.
پروژه پانترکیسم، علیرغم سرمایهگذاریهای فرهنگی و سیاسی ترکیه در مناطق مختلف از آسیای مرکزی تا قفقاز، با محدودیتهای عمیق ساختاری مواجه است. این ایده بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی منسجم باشد، یک چارچوب آرمانی-سیاسی است که با موانع هویتی، زبانی و ژئوپولیتیکی متعددی روبهروست. کشورهای ترکزبان نهتنها از نظر زبانی و فرهنگی کاملاً همگن نیستند، بلکه دارای سیاستهای ملی مستقل و گاه متعارضاند. برای نمونه، کشورهایی مانند قزاقستان و ازبکستان رویکردی محتاطانه و چندجانبهگرا دارند، ترکمنستان سیاست بیطرفی را دنبال میکند و حتی آذربایجان نیز در مواردی مستقل از ترکیه عمل میکند. در نتیجه، نهادهایی مانند سازمان کشورهای ترک بیشتر بهعنوان بستر همکاریهای محدود اقتصادی و فرهنگی عمل میکنند تا یک اتحاد ژئوپولیتیکی منسجم.
افزون بر این، نقش قدرتهای بزرگ در این معادله تعیینکننده است. روسیه همچنان نفوذ امنیتی عمیقی در آسیای مرکزی دارد، چین از طریق ابتکار کمربند و جاده حضور اقتصادی گستردهای یافته و ایالات متحده نیز بسته به شرایط، حضور خود را تنظیم میکند. این واقعیتها نشان میدهد که فضای مانور کشورهای ترک بسیار محدودتر از آن چیزی است که در برخی روایتهای عمومی تصویر میشود.
در نهایت، تنوع قومی و پیچیدگیهای اجتماعی منطقه، از جمله حضور گروههایی مانند کردها، عربها، فارسها، ازبکها و دیگر اقوام، مانع دیگری در برابر تحقق پروژهای یکپارچه مانند پانترکیسم است. در چنین شرایطی، این ایده نهتنها ظرفیت تبدیل شدن به یک بلوک قدرت مستقل را ندارد، بلکه میتواند به عاملی برای افزایش تنشها و حتی تضعیف موقعیت ترکیه بدل شود. ترکیه تا زمانی میتواند در چارچوب نظم موجود ایفای نقش کند که در راستای منافع قدرتهای بزرگ حرکت نماید؛ در غیر این صورت، با چالشهای جدی داخلی، منطقهای و بینالمللی مواجه خواهد شد.