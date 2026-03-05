روزنامه گاردین چاپ لندن

چهارشنبه -۴- مارچ

تحلیلگر این روزنامه چهار سناری و ی ذیل را در مورد ایران به ار زیابی گرفته است:

چهار سناریو: پیامدهای احتمالی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایرا ن چیست؟

کارشناسان ،چهار احتمال کلی را پس از حملات دو قدرتی که به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای پس از جنگ برای کشور ایران ندارند، توصیف می‌کنند.

با کنار هم گذاشتن آنچه مقامات آمریکایی و اسرائیلی در مورد حم له به ایران گفته‌اند،به نظر می‌ رسد اهداف آنها وارد کردن حداک ثر آسیب به ارکان قدرت این کشور ، به ویژه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و سپاه پاسداران انقلاب ا سلامی باشد.

با این حال، همانطور که حداقل ب ارها توسط دونالد ترامپ بیان شد ه است، هدف نهایی هموار کردن راه برای یک قیام مردمی است که رژی م تحت رهبری روحانیون را که۴۷ س ال بر کشور حکومت کرده است، از بین ببرد. ترامپ این حمله ویران گر را به عنوان فرصتی بی‌نظیر بر ای مردم ایران برای “بازپس‌گیری دولت خود” ارائه کرده است.

تحلیلگران می‌گویند ، جنگ خاورم یانه می‌تواند توسط کسی که ابتد ا موشک ها و یاذخیره دفاع هوایی خود را تمام می‌کند، تعیین شو د.

به نظر می‌رسد تغییر رژیم یک آر مان است نه یک برنامه، و بسیاری از چیزها را به شانس و عواملی و اگذار می‌کند که کنترل یا حتی پ یش‌بینی آنها برای هر یک از باز یگران اصلی فعلی دشوار خواهد بود .

کارشناسان، چهار سناریوی کلی د ر این جنگ را پیشبینی می نمایند که این سناریو ها نه بر اساس احتمال، بلکه به ترتیب نزولی صل ح‌آمیز بودن شان، از یک گذار منظ م وبی‌خطر به هرج و مرج خونین، درجه ‌بندی شده‌اند.

گذار سریع

این سناریوی رویایی رهبران ایال ات متحده و اسرائیل است که حمله غافلگیرانه صبح شنبه را آغاز کر دند. نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران، طبق خواسته ترامپ،سل اح‌های خود را زمین می‌گذارند، جناح‌های مختلف مخالف متحد می‌ شوند و برای تشکیل یک دولت موقت، شاید به رهبری رضا پهلوی، پسر تبعیدی شاه که از سال ۱۹۴۱تا زم ان برکناری‌اش توسط انقلاب اسلا می در سال ۱۹۷۹ بر کشور حکومت م ی‌کرد،توافق می‌کنند.

همزمان با آماده‌سازی برای انتخ ابات، دولت موقت آنچه از برنامه هسته‌ای ایران باقیمانده است، به ویژه سانتریفیوژهای رژیم و ۴ ۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ر ا به ایالاتمتحده تحویل خواهد د اد، در حالی که از موشک‌های دور برد صرف نظر خواهد کرد. همچنین به شرکت‌های نفتی آمریکایی سهم عمده‌ای از دسترسی به بازار انر ژی ایران رااعطا خواهد کرد.

اما، تحلیلگران می‌گویند این سن اریو کمترین احتمال را دارد. تا ریخ نشان می‌دهد که وقتی دیکتاتو ری‌ها سقوط می‌کنند، معمولاً جا ی آنها را یک رژیم استبدادی جدی دمی‌گیرد. وقتی گذارها با خشونت انجام می‌شوند، شانس یک نتیجه دموکراتیک حتی کمتر است و وقتی ا بزار گذار بمب‌هایی است که از ا رتفاع ۵۰۰۰۰ فوتی (۱۵۰۰۰ متری) پرتاب می‌شوند، احتمال این گذار حداقل است.

بسیار بعید است که سپاه پاسدارا ن سلاح‌های خود را به جمعیتی مت خاصم یا دولتی به رهبری سلطنت‌ طلبان جدید تسلیم کند، زیرا اعض ای سپاه پاسداران میدانند که بع د ازتسلیم شدن جان سالم بدر نخو اهند برد .

شهزاده پهلوی ، شهرت گسترده‌ای دارد و محبوب‌ترین چهره اپوزیسی ون است، امابسیاری از ایرانیان با یادآوری وحشیگری‌های دیکتاتو ری پدرش، به او بی‌اعتمادند و ب ه اعتبار دموکراتیک او شک دارند. آنها حاضر نیستند رهبری او را با میل و رغبت بپذیرند.

احتمالاً هر دولت موقت سکولار ج دید با یک ناسیونالیسم مشترک حف ظ خواهد شد،که باعث می‌شود تمایلی به از دست دادن قدرت ژئوپلیت یکی ایران نداشته باشد.

مدل مادورو، رییس جمهور ربوده شده ونزویلا

در حمله ایالات متحده به ونزوئل ا در اوایل ژانویه، نیکلاس مادو رو، حاکم سرسخت اینکشور، به سرعت برکنار شد و معاون او قدرت را به دست گرفت و قول داد که باوا شنگتن همکاری بسیار بیشتری داشته باشد. رژیم پابرجا ماند، اما ایالات متحده سهمبزرگی از نفت ر ا به دست آورد.

همین نتیجه پس از ترور آیت‌الله علی خامنه‌ای در روز شنبه، احت مالاً برای ترامپ که اعلام کرده است مایل به گفتگو با جانشینان رهبر فقید در درون رژیم است، بی ش از حدقابل قبول خواهد بود.

سناریوی مادورو در مورد ایران م ستلزم انتخاب یک فرد نسبتاً میا نه‌رو برای جایگزینی خامنه‌ای، مانند حسن روحانی، رئیس‌جمهور سا بق، یا ظهور یک تندرو عملگرا در رهبری یا سپاه پاسداران است.

این رهبری جدید ، پس از مذاکرات جدید، همکاری‌نموده و تسلیم خ واهد شد و برنامه هسته‌ای ایران را رها می‌کند و محدودیت‌های سخ تگیرانه‌ای را بر موشک‌های خودم ی‌پذیرد. این رهبری امتیازات گسترده‌ای در حوزه نفت و گاز به شرکت‌های آمریکایی واگذار می‌ نماید . در ازای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های آمریکا و اسرائ یل، به رژیماجازه بقا داده می‌ شود و دست او برای ادامه سرکوب مخالفان باز گذاشته می‌شد.

این سناریوی دیگری است که به سر عت به جنگ پایان می‌دهد. تصور ا ینکه رهبریجدید ایران شرایط جدیدی را به نفع بقای رژیم ارائه د هد، دشوار نیست، اما بعید بنظرم ی‌رسد که رهبر جدیدی با وعده تسلیم کامل ظهور کند.

مذاکرات جدید با دولت ترامپ ممک ن است به مصالحه‌ای بین مقاومت و تسلیم منجرشود که هر دو طرف بتوانند برای پایان دادن به جنگ با آن کنار بیایند. ایالات متحد ه نیروهای خود را عقب می‌کشد و ا سرائیل را به عنوان مجری هرگونه توافقی رهامی‌کند، تابا دستی ب از برای بمباران در ، صورتی که تشخیص دهد دولت جدید ایران ازتع هدات خود منحرف شده است ، ادامه دهد .

رژیم طوفان را پشت سر می‌گذارد

در این نسخه، رهبران ، قوماندان ان و بازماندگان بمباران، در جا ی خود باقی می‌مانند وهر زمان که بتوانند موشک و پهپاد شلیک می‌ کنند. یک روحانی تندرو در قالب خامنه‌ای به عنوان رهبر عالی انتخاب می‌شود، یا یک فرد ضعیف سیا سی که به راحتی توسط سپاه پاسدار ان کنترل گردد ، انتخاب می‌شود.

در اینصورت ، رئیس جمهور آمریکا در نهایت پیروزی را اعلام می کند و «کشتی های » خود را خارج می کند و اسرائیل با منابع رو به کاهش به بمباران ادامه دهد. بسیاری ازتحلیلگران این سناریو را یکی از محتمل‌ترین نتایج می‌ دانند.

در این حال، در بدترین حالت، ب رنامه‌های هسته‌ای و موشکی به ا عماق زمین و دور ازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی من تقل می‌شوند. فتوای خامنه‌ای عل یه ساخت کلاهک هسته‌ای لغو می‌ شود و مسابقه‌ای برای ساخت «بمب در زیرزمین» بااستفاده از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا، که برای ساخت حدود ده کلاهک در صورت غنی‌سازی بیشتر کافی است، آغاز می‌شود.

پس از حملات مکرر، رهبران بازما نده به این نتیجه می‌رسند که بم ب تنها تضمین بقااست. مخالفان رژیم با وحشیگری فزاینده‌ای سرکو ب می‌شوند، زیرا رژیم بازمانده به طور فزاینده‌ای شبیه کره شمالی می‌شود: منزوی، بدبین و مسلح به سلاح هسته‌ای.

جنگ داخلی و هرج و مرج

در این سناریو، نیروهای رژیم به تدریج و به شدت توسط هفته‌ها ب مباران توسط ایالات متحده و اسرائیل که مصمم هستند جمهوری اسلام ی نباید پابرجا بماند، به تحلیل می‌روند.

پس از جدایی برخی از رهبران سپا ه پاسداران و اعضای عادی، معترض ان به طورگسترده به خیابان‌های شهر بازمی‌گردند و احساس می‌ کنند که بالاخره لحظه موعودفرا رسیده است. و با استفاده از این حالت هرج و مرج ، جنبش‌های جد ایی‌طلب که نماینده اقلیت‌های ای ران هستند، از مرزها، سلاح‌های خود را به داخل کشور سرازیرمی‌ نمایند .

آذری‌ها – از نظر تاریخی سازمان‌ یافته‌ترین و ستیزه‌جوترین بوده‌ اند. گروه‌هایقومی-ملی‌گرا در د ولت منطقه‌ای کردستان در شمال ع راق پایگاه دارند.

همچنین طیف وسیعی از گروه‌های ک وچک جدایی‌طلب بلوچ وجود دارند که سابقه طولانی در مبارزه با رژیم در ایالت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق دارند.

با تشدید درگیری‌های مرزی در ای ران پس از جنگ، بی‌ثباتی در امت داد خطوط قومی گسترش می‌یابد، و کشورهای همسایه به دنبال سوءاس تفاده از ضعف ایران تلاش خواند ن مود . در مرکز، پیروان پهلوی ادعای سلطنت‌طلبی برای قدرت را مط رح می‌کنند، اما توسط سایر گروه‌ های مخالف که دهه‌ها در برابر رژیم مقاومت کرده‌اند واز دست کش یدن از چشم‌انداز خود برای آیند ه ایران برای بازگشت تبعیدیان خودداری می‌کنند، مختل می‌شوند.

در این سناریوی به طور فزاینده‌ ای آشفته، ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غنایم بالابه غنیمتی برای جنگ تبدیل می‌شود، که اح تمالاً با هدف فروش به خارج از کشور به دست می‌آید. این بدترین حالت ممکن معمولاً محتمل‌ترین ح الت تلقی نمی‌شود، اما به هیچ وج ه غیرممکن هم نیست.پایان