ملامتی شهیدان‎

حکومت استاد ربانی به توافق همه جانبه و سران جهادی و جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شد. گفتیم که یک دیپلومات کارکشته که در دین و سیاست عالم بود به حیث سفیر ملل متحد مقرر شد . اما عبدالرشید دوستم ، عبدالعلی مزاری و گلبدین حکمتیار راضی نبودند و اینها بر علیه دولت اسلامی که مشروعیت داخلی و خارجی داشت ، متحد شدند و خواستند کودتا کنند . برنامه این بود که گلبدین حکمتیار رئیس جمهور ،مزاری صدراعظم و دوستم وزیر دفاع تعیین شود و این اتحاد سه گانه در میزان سال ۱۳۷۱ خورشیدی صورت گرفت.

حمله کودتا از سه جهت براه انداخته می شود . از ناحیه چهلستون حزب گلبدین ، از ناجیه باغ بالا حزب وحدت و نیرو های جنبش از ناحیه میکروریون شهر کابل آماده حمله شدند . دو جبهه از عقب تهدیدی نداشت یکی چهلستون و دیگری ناحیه مکروریون های کابل و اما حرب وحدت از عقب جبهه مورد تهدید حزب اتحاد در نواحی پغمان از عبدالرب رسول سیاف بود زیرا باغ بالا از نگاه سترانیژیک آسیب پذیر بود . در عین زمان ملا عزت تسلط کامل بر قرغه داشت . گلبدین ، دوستم و مزاری برین شدند که پست قوماندان گارنیزون را به ملا عزت دهند و او را شریک این کودتا سازند و برای این کار هشتاد میلیون افغانی خواستند به ملا عزت پیشکش کنند . احمد شاه مسعود در ین زمان وزیر دفاع بود . ملا عزت طرح کودتا را به مسعود داد و مسعود را از راز کودتا با خبر ساخت. مسعود قطعا و قطعا آرزوی غصب حکومت را برای خودش نداشت . به گلبدین مخابره کرد که جنگ نکنید . کابینه تانرا بسازید و اما گلبدین نشنید . مسعود در مقابل این اطلاع رسانی ۱۶۰ ملیون افغانی و پست معینی عملیاتی وزارت دفاع را به ملا عزت پیشکش کرد . و برین ترتیب برای بقای یک دولت مشروع ملا عزت الله را خرید . حزب وحدت و گلبدین و دوستم داستان واقعی کودتا را جعلی می پنددارند یعنی که حکومت استاد ربانی برای روپوشی جنک افشار این را جعل کرده اند . سران حزب وحدت بدون دلیل موجه چنین وانمود می‌کرد که گویا حکومت ربانی در مورد شیعیان و‌حقوق سیاسی شان بی تفاوت است در حالیکه در کابینه هشت نفر شان از حزب وحدت بودند . اما اصل و گل سخن درین بود که بک تعداد زیاد هزاره ها مطلق مخالف یک نظام اسلامی بودند و هنوز هم هستند. حزب وحدت و مزاری در حدود چهل روز قبل از جنگ‌ افشار از حکومت ربانی خارج شد. درین حالت بود که رقیب بزرگ حزب وحدت یعنی حرب حرکت اسلامی به رهبری محمد آصف محسنی که شیعه های غیر هزاره بودند به طرفداری حکومت استاد ربانی ایستاده شدند . این یک درز بزرگ میان شعیه های هزاره و غیر هزاره بود که ایجاد شد و این درز به حکومت ربانی زیاد تر مشروعیت بخشید . اگر محسنی هم به طرفداری وحدت می شد جا برای ادامه حکومت ناممکن می گردید اما جانبداری از حکومت مشروع ربانی از طرف حرکت اسلامی یک مشروعیت بزرگ و بیعت به استاد ربانی بود . با افشای راز کودتا ، مسعود گروه های خود را منسجم کرد و برای اینکه حزب وحدت را حذف کرده باشد در عقب کوه افشار قوای خود را جایگزین نمود . کلبدین بدون دلیل موجه به سوی مسعود راکت پرتاب می‌کرد و این بهانه شد تا مسعود در صدد حذف مزاری و حزب وحدت برآید . مسعود می خواست یک راه ارتباطی با سیاف از طریق پغمان ایجاد کند . برای اینکار نیرو های خود را در عقب کوه افشار در دشت چم قلعه جا به جا کرد . به گفته مزاری اکثریت هزاره ها قبل از حمله، افشار را ترک کردند و یک عده قزلباش ها و اهل سادات در خانه های شان باقی ماندند و فکر نمی کردند که دولت به افشار حمله کند . اما شب ۲۱ دلو ۱۳۷۱ خورشیدی بود که قوای مسعود وزیر دفاع افغانستان و قوای سیاف از سه جهت به افشار حمله کردند و مرکز علوم اجتماعی که مرکز حزب وحدت بود و باقی ساحه افشار را تصرف کردند و درین حمله افغانستان از بک کودتای که بر علیه دولت قانونی و مشروع بود نجات یافت . وزیر دفاع محمد ظاهر شاه نتوانست از کودتا جلوگیری کند . وزیر دفاع سردار داود نتوانست از کودتا جلوگیری کند و اما وزیر دفاع حکومت مشروع استاد ربانی توانست که از یک کودتا که از نگاه شرع اسلام بغی در مقابل یک دولت مشروع بود جلوگیری کند .

حالا در اخیر این سوالات مطرح می شود:

اول کودتا مقابل یک دولت مشروع که نو به پا خاسته بود شرعی است ؟ جواب نخیر است . مجاهدین افغانستان برای مبارزه با کفر و الحاد به پا خاستند و از همه اقوام و مذاهب درین جهاد شرکت کردند و روس را شکست دادند و به موافقه همه سران حکومت اسلامی را خواه خوب خواه خراب ساختند . آیا این مشروع بود که چند تن قدرت طلب خواستند به زور سلاح حکومت را از پای درآورند . حتی مزاری گفته بود که ما به زور تفنگ از حقوق خود دفاع می کنیم . امروز هزاران نفر را حکومت ایران به قتل رساند و یکی از همین گروه های ذیدخل نمی گوید که حکومت این کار را باید نمیکرد . اما حکومت ایران برای بقای نظام همین حق را به خود داد و حکومت افغانستان هم همین حق را داشت که مخالفین را نابود کند چنانچه همه طرفداران مزاری طرف ده مزنگ فرار کردند کودتا از نگاه شرعی بغی گفته شده و حتی توسط علما حرام گفته شده است.

آیا از نگاه حقوق بین الدول کودتا و جبهه گرفتن در مقابل بک حکومت مشروع قانونی و حقوقی است ؟؟ ماده ۲(۴) منشور ملل متحد می گوید که از پا انداختن یک دولت قانونی و مشروع با قوه و به زور تفنگ غیر قانونی است . بعد از جهاد و به میان آمدن حکومت مجاهدین مسله قوم چندان مطرح نبود و مسله احزاب و تنظیم های جهادی مطرح بود که باید حقوق متعادل می داشتند و این آرزو بزآورده شده بود . درین هیچ جای شک و شبهه نیست که حکومت مجاهدین کمی و کاستی خود را داشت . بعد از جنگ اداره کشور مشکل بود و اما به این حد نبود که در مقابل دولت کودتا کرد و اساسا کودتا که یک واژه فرانسوی است یعنی ضربه به دولت یک عمل غیر اسلامی است که حکمتیار و دوستم و مزاری نمی دانستند . اگر داود خان نمی دانست که بک عمل غیر اسلامی است جای تعجب نبود زیرا او به دین و مذهب چندان علاقمند نبود و اما جای تعجب است که یک جهادی دست به کودتا بزند. این را هم اعتراف می کنیم که هواخواهان مسعود شهید و ربانی شهید آرمان های آن راد مردان را زیر پا کردند که برای یک افغانستان اسلامی جهاد کردند و اما امروز طرفدار مسعود شهید به جای مبارزه در راه اسلام به تاجیک بودن خود افتخار می کند و حتی بک عده شان از راه دین بیرون شده اند که این شرم آور است. هر سال از مسعود شهید تجلیل می کنند و یک قدم در راه مسعود نرفتند و این شرم آور است.

روح شهدای راه آزادی و جهاد افغانستان شاد و بهشت برین جایگاه شان باد.

دکتر فرید یونس

استاد باز نشسته ای بشر شناسی فرهنگی خاور میانه، مطالعات و فلسفه اسلامی

کلیفورنیا، ایالات متحده امریکا