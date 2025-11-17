گفت و شنود با دکتر شعیب مجددی

سلام عزیزان!

جناب دکتر شعیب مجددی یک ویدیو را برای من فرستاد که تماشا کنم زیرا ویدیو سخن گفتن درست را تدریس می کند و در ویدیو نوشته شده که « لست جملات که انسان را نادان جلوه می‌دهد»

من وعده کردم که به فرصت تماشا می کنم . جناب مجددی برای من نوشت که « سلام و احترام

برای شما که فعال و در برنامه ها اشتراک‌میکنید ضرور است که بشنوید

الله نگهدار»

من نوشتم که ،

حتما می شنوم و بازهم تشکر می کنم . اما قبل ازینکه بشنوم میخواهم بگویم که من حرف های خود را دارم و نه میخواهم محافظه کار باشم و نه بسیار با تربیه زیرا با یک جامعه که همه به تقلب ، محافظه کاری و دروغ و پنهان کردن حقایق زندگی می کنند جملات بسیار موزون و با تربیه به درد نمی خورد . من میخواهم خودم باشم و حرف های خودم را دارم که دیگران حتی جرات فکر کردن آنرا ندارند چه خاصه به گفتن .

تکرار برایم نوشت که

«موفق باشید

آنهای که مثل من و شما فکر نمیکنند به این معنی نیست که دو روی، خائن و مرتجع میباشند.

من مطابق آیه ۱۳ سوره الحجرات و حدیث ( اختلاف نظر در بین امت رحمت است) و فرهنگ و ادبیات ما داستان ( موسی و شبان) در مثنوی معنوی مولوی ، یکدیگر پذیر میباشم و آنهای که مخالف عقیده من را دارند با علم و منطق استدلال میکنم و هیچگاه هیچ شخص، گروپ ، حزب ، قوم، منطقه و خانواده را توهین و ترور شخصیت نمیکنم

الله مهربان یار و مددگار شما باد»

من نوشتم که ،

عزیزم

اختلاف نظر دو شرط دارد

اول اخلاق

دوم‌ عدالت

وقتی گفتار و حتی اعمال ما خلاف اخلاق و عدالت باشد به خدا و مردم خیانت است . تمام

برایم نوشت که

«نظر شخصی شماست احترام میکنم

الله مهربان یار و‌مددگار شما باد»

من جواب دادم که ،

عزیزم

نظر شخصی من نیست . عدالت حکم قرآن است و اخلاق ارشاد محمد ص

باز جواب نوشت که

« بلی صحیح قرآنی میباشد

در حدیث‌ پیغمبر (ص)(اختلاف نظر در بین امت رحمت است )من در جایی شرط و‌وابستگی ندیدم اکر شما در جای دیدید که این حدیث‌ با شرط عدالت و اخلاق میباشد بفرستید ممنون میشوم و‌می آموزم

تشکر

الله نگهدار»

و این جواب است که در آخر نوشتم

عزیز دل

تعجب می کنم که بعضی نکته ها را نمی دانی

اول قرآن علم و عدالت است که‌ دربن قسمت خودت مشکل نداری. انتی تز عدالت ظلم است پس هر کس در مقابل ظلم خاموشی اختیار می کند و یا ایستادگی نمی کند به دین خیانت می کند.

دوم قرآن علم است و محمد ص مظخر علم لذا پیامبر هرگز یک مطلب را نمی گوید که مخالفت به علم داشته باشد

سوم آمدیم سر اصل موضوع که شرط خواستی در مورد حدیث. قرآن تفسیر می شود و حدیث تحلیل

و تحلیل حدیث اختلاف نظر این است که اول چون محمد ص در قرآن گفته شده که رحمت للعامین است و همچنان از اخلاق فوق العاده برخوردار بود هرگز یک چیزی نمی گفت که خلاف عدالت ( قرآن) و خلاف اخلاق ( رحمت العلمین ) باشد .

پس نظر که خلاف عدالت و قرآن باشد و یا خلاف اخلاق باشد که گفته « من برای تکامل مکارم اخلاق آمده ام » آن نظر باطل است.

این موضوع را نشر می کنم زیرا مانند تو یک عده زیاد نمی دانند و مرتکب خیانت به دین و مردم شده اند.

ممنون

شب خوش

فرید یونس

نوت : فراموشم شد که در ویدیو که درست سخن گفتن را تدریس می کند واژه « لست » را استفاده کرده . کسیکه دیگران را تدریس می کند باید خودش اول در موضوع حاکم باشد . واژه « لست » در فارسی فهرست است.