موقف کانون اندیشه افغانستان در قبال شرایط کنونی افغانستان

ما مخالف درگیری های نظامی میان دو کشور مسلمان هستیم.

ما رژیم طالبان را به رسمیت نمی شناسیم و مشروعیت ملی و بین المللی ندارد و بک نظام تک قومی است.

ما تجاوز را که قرآن محکوم کرده از هر جانب که باشد محکوم می کنیم.

چون در دین ناسیونالیزم نیست ما خط دیورند را به رسمیت می شناسیم و آرزو نداریم سر یک توته زمین که سالهاست دو کشور مسلمان را به دشمنی و خصومت وا داشته مسلمان کشی صورت گیرد ؛ مخصوصا که همه دولتمردان افغلنستان در گذشته غیر مستقیم دیورند را رسمیت شناخته اند . ما پنج ده را هم در عین قرن و زیر تسلط یک امیر از دست دادیم چرا مسله پنج ده در شمال کشور هرگز بالا نمی شود که تنها دیورند به رسمیت شناخته نمی شود ؟؟؟!

ما اعلام می داریم که ساخت و بافت سیاسی و اجتماعی در افغلنستان از بیخ و بته تغییر کند و این وضع کنونی را به هیچ صورت قبول نداریم .

بنابراین ،

ما نظام شهروندی را پیشنهاد می کنیم که همه اقوام ، همه مذاهب به شمول مذاهب غیر مسلمان که در خلقت خواهر و برادر ما هستند و همه افراد کشور به شمول بانوان از حقوق مدنی مساوی برخوردار باشند. در افغانستان پسا طالبان هیچ قومی بر قومی برتری ندارد و هیچ قوم در اکثریت نیست. هیچ مردی بر زنی و هیچ زنی بر مردی برتری ندارد به جز از تقوی و دانش. هیچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد و هیچ مذهب در اکثریت نیست .

ما شدید مخالف واژه اکثریت و اقلیت در ساختار اجتماعی افغانستان هستیم.

ما سه زبان عمده کشور را فارسی ، پشتو و اوزبیکی باشد به رسمیت می شناسیم و در شگوفانی دیگر زبان ها برای از بین نرفتن فرهنگ بومی مردم تلاش می ورزیم.

به اساس حدیث معروف پیامبر اسلام که حتی در بوسیدن اولاد تان از عدالت کار گیرید حقوق میراث میان اعضای خانواده را یکسان می دانیم.

ما نکاح صغیر را غیر شرعی می دانیم و چون آموختن علم فرض است اول باید دوشیزگان جوان علم بیاموزند .

ما نکاح به زور را غیر شرعی و خلاف موارین اخلاقی اسلام و مدنیت امروز می دانیم.

ما تفکر قومی و قبیله یی را مانند بدل شدید محکوم می کنیم و هر انسان در زندگی باید در انتخاب همسر آزادی کامل داشته باشد و مغاوضه نشود.

ما پیشنهاد می‌کنیم که کنفرانس بین المللی با شرکت قدرت های بزرگ و کشور های منطقه دایر شود و موقف افغانستان منحیث یک کشور غیر منسلک و بیطرف تثبیت شود تا کشمکش سر خاک افغانستان خاتمه پیدا کند.

می شود که طالبان روزی نباشند و اگر مطالب که در بالا نوشتم در کشور تطبیق نمی شود ما افغانستان قومی و قبیله یی و متعصب و تبعیض گرا را به رسمیت نخواهیم شناخت.

دکتر فرید یونس

بنیانگذار کانون اندیشه افغانستان یا

Afghanistan Think tank