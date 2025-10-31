در میان افغان‌ها. یا افغانستانی ها هر کدام به ذوق شماست. انسان شریف و نجیب که خاین نباشد کیست ؟

انسان شریف اوست که افغان بگوید نه افغانستانی. اگر افغانستانی گفتی خاین هستی.

مرد و زن شریف اوست که هژمونی پشتونی را قبول کند و صدای خود را نکشد.

مرد و زن شریف اوست که زبان و هویت خود را مصالحه کند و ‌پوهنتون بگوید نه دانشگاه و اگر گفت خاین است و اگر پوهنتون. بگوید مرد و زن شریف است.

مرد و زن شریف اوست که موافق به اکثریت و اقلیت است یعنی پشتون ها در اکثریت هستند. و سنی ها در اکثریت هستند و اگر این را قبول داری. نجیب ترین شخص هستی.

مرد وزن شریف اوست که قبول کنند که هزاره ها و تاجیک ها و آوربیک ها و دیگر اقوام در آقلیت هستند و اگر این را قبول نداری خاین هستی.

مرد و زن شریف اوست که قبول کند که شیعه ها در اقلیت هستند و همیشه باید باشند . اگر این قبول داری بهترین و شریف ترین فرد افغانستان هستی.

مرد و زن شریف اوست که قبول می کند که نقشه افغانستان استعماری است و یا نام افغانستان بجا گذاشته است . اگر همین نام و همین نقشه را قبول داری بهترین مرد یا رن آن سرمین هستی .

اگر قبول داری که زن ها قشر دوم جامعه باشد بهترین مرد و زن هستی خاین نیستی.

اگر ‌نام های قریه جات قصدا پشتو شده و باید دوباره با نام های اصلی احیا شود اگر این را کفتی خاین هستی. حالا تصمبم بگیرید که خاین هستید یا خیر.

من می گویم . من میخواهم خاین باشم زیرا قبول ندارم که اقوام در اکثریت و اقلیت باشند. من میخواهم خاین باشم زیرا قبول ندارم که دیگر سنی ها در اکثریت باشند. من میخوام خاین باشم زیرا من قبول ندارم که میان رن و مرد از نگاه مدنی تفاوت باشد. من میخواهم و سخت علاقمند هستم که خاین باشم وقتی می ببینم که مذهب شیعه را در حاشبه می رانند یله من میخوام که خاین باشم زیرا دیگر جفنگ که در کشور از دو نیم صد سال جریان دارد قبول ندارم .

فرید یونس

خاین قرن بیست و یکم که این افغانستان

را قبول ندارد.