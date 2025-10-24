ایران دموکراسی نیست

یکی از اشخاص که خواست عدالت آکادمیک را به خاطر تعصب مذهبی زیر پا بگذارد و ادعا کرد که چرا فرید یونس خود را مبتکر دموکراسی اسلامی قلمداد می کند در حالیکه این ایران بود که اولین بار دموکراسی اسلامی را بعد از انقلاب ایران به وجود آورد. من مودبانه جواب این مرد را دادم و نام او را نمیگیرم زیرا عیب کسی را گفتن عمل اسلامی نیست. یکی از دوستان وقتی جواب من را در فیسبوک خواند به تماس شد که این موضوع باید مفصل نوشته شود و شما باید این امتیاز بزرگ به شما نسبت داده شود. این هم جواب مفصل :

نظام ایران نه اسلامی است و نه دموکراسی. یک نظام است که امام خمینی از فرانسه و واتیکان تقلید کرد و ولایت فقیه را به وجود آورد .

در فرانسه یک گروه پر قدرت وجود دارد به نام Conseil d’État یعنی شورای دولتی. دادگاه عالی است که روی مسایل اداری کشور نظر نهایی را می‌دهد. مجلس خبرگان ازین تقلید شده است.

انتخاب امام از نظام واتیکان کاتولیک تقلید شده که کاردینال ها پاپ را انتخاب می کنند. مجلس خبرگان هم یک نفر را به نام امام انتخاب می کنند . پس ولایت فقیه یک تقلید واضح از غرب زمین است : فرانسه و واتیکان

دموکراسی یعنی مردم سالاری. در ایران مردم در قدرت نیستند. آخوند ها در قدرت هستند و نظر امام بالاتر از رئیس جمهور و یا شورای مردم است. تکیه کردن به یک نفر خود دیکتاتوری است و این ضعف بزرگ نظام است. شیعه و سنی ندارد .

قانون اساسی ایران به اساس فقه جعفری نوشته شده و ابن یک تبعیض بزرگ بر علیه دیگر مذاهب به شمول غیر مسلمانان است. در اسلام به اساس گفته حضرت علی ( رض ) غیر مسلمانان در خلقت برادر ما هستند و باید همه حقوق را داشته باشند که ندارند. در ایران سنی ها در اقلیت است در حالیکه هر کس که کلمه گوی است مسلمان است و محمد نه شیعه بود و نه سنی . مذهب ، خود ، یک بدعت بزرگ است و نباید جز دموکراسی باشد. اشتباه بزرگ امام خمینی همین بود که یک قانون اساسی تبعیضی را بنیاد نهاد که تنها شیعه ها در قدرت باشند.

دین اسلام می گوید رب العلمبن و اما در ایران رب العلمبن نیست تنها آخوند هاست نه همه عالمیان .

به اساس قرآن که می گوید ولااکراه فی الدین یعنی نگذار در راه دین اجبار باشد دین متاسفانه تحمیل می شود و این مردم را دیوانه کرده است. حجاب را تحمیل می کنند و بانوان که به امریکا سفر می کنند در داخل هواپیما چادر نماز را از سر بدور می کنند. این خود گویای حقیقت تلخ است که مردم ناراضی هستند و مردم سالاری نیست زیرا مردم سالاری به زور نیست

آخوند ها سرمایه های هنگفت را هزینه کرده آند و مردم محروم هستند. آخوند ها نظر به سنت علی باید ساده ترین زندگی را داشته باشند در حالیکه چنین نیست لوکس ترین زندگی را دارند در حالیکه مردم متوسط زندگی مشکل دارند و قیمت ها سرسام آور است.

اسلام آمد تا مردم آزاد زندگی کنند و آزادی بیان و عقل از اساسات دین اسلام است. قرآن می گوید علم البیان و همچنان می گوید اقلا تعقلون یعنی تعقل نمی کنید و اما بیان و عقل مردم در دست آخوند هاست. در ایران کتاب ها سانسور می شود و برای چاپ به مشکل باید اجازه گرفت و این خلاف مردم سالاری است که عقل مردم و نوشته های مردم سانسور شود. چنین است که نظام از عقاید آزاد ترس دارد .

زنان حق طلاق را ندارند و درین مورد یک عالم شیعه از بحث با من فرار کرد و رادیو کتاب از لندن که متصدی آن شیعه است برنامه را سانسور کرد. در حالیکه خلع یعنی وقتی زن طلاق میخواهد حکم صریح در اسلام است و اگر زن طلاق میخواهد مرد باید فورا طلاق دهد. ذر ایران زن را برده مرد ساخته اند. این خلاف تساوی حقوق مدنی در اسلام است. در ایران « اسلامی » مردان حق زیاد تر دارند.

در ایران زنان حق ندارند در محاکم بزرگ یا دادگاه عالی کشور قاضی شوند. زنان تنها در محاکم کوچک و خانوادگی می توانند قاضی شوند که این یک تعصب بزرگ بر علیه زن است . چون نقش فقهی که حضرت بی بی عایشه رض در تاریخ فقه بازی کرد نادیده میگیرند زنان حق قاضی شدن را ندارند و اما در مذهب تستن دارند.

تعصبات که در ایران وجود دارد نه اسلامی است و نه موازی به دموکراسی یا مردم سالاری . اگر ایران به سقوط سوق داده می شود برای این است که نظام آخوندی نتوانست عدالت اجتماعی و سیاسی را تضمین کند و ازین ضعف داخلی مخالفین خارجی سو استفاده می کند.

کتاب دموکراسی را در سال ۲۰۲۰ میلادی نوشتم و یکی از پر فروش ترین کتاب های من است. حکیم بزرگ اسلام فارابی به ما آموخت که مردم سالاری با دین منافات ندارد. مجلس سقیفه خواه خوب و خواه نا مکمل برای ما همین ارمغان را آورد که مسلمانان خلیفه خود را انتخاب کردند. از حضرت علی آموختیم که تا مردم به او رای ندهند خلافت را قبول نمی کند. بعد از ده سال مطالعه من دریافتم که یگانه راه برای کشور های مسلمان دموکراسی اسلامی است و این را برای اینکه جهانی شود به زبان بین المللی انگلیسی نوشتم .

درین طرح اول دین سر مردم تحمیل نمی شود.

مردم رئیس خود را کاندید می کنند و مردم خود رای می‌دهد. اشخاص خود را کاندید نمی کنند. همه اقوام ، مذاهب و زن و مرد در مقابل قانون حقوق مساوی می داشته باشد.

در دموکراسی اسلام اکثریت و اقلیت نیست همه مسلمان هستند و اویکه مسلمان نیست در خلقت برادر و خواهر ماست و ما همه در مقابل قانون حقوق مساوی می داشته باشیم.

عدالت درین نظام تنها بررسی و کنترل محاکم نیست. عدالت در دموکراسی اسلامی این است که عدالت در همه شیون زندگی باید مطرح شود به شمول محیط زیست.

من لفب مبتکر دموکراسی را به خود نداده ام . این لقب توسط جناب رزاق مامون متصدی برنامه جمهوری پنجم و جناب عبدالله کرامی متصدی سایت وزین جاودان به من داده شده لست. چنانچه لقب اسلام شناس معاصر را چناب استاد شکر الله کهگدای متصدی ماهنامه کاروان و همچنان در شام عرفان در ایالت ویرجینبا به من تفویض کردند .

تکرار، در دموکراسی اسلامی شیعه و سنی نیست و همه مذاهب با هم برادر و برابر است. ذر دموکراسی اسلامی اکثریت و اقلیت چنانچه در ایران است نیست. در دموکراسی اسلامی زن و مرد از نگاه حقوق مدنی با هم مساوی است. در دموکراسی اسلامی همه اقوام با هم برابر و برادر است. غیر مسلمانان با مسلمانان در قدرت شریک هستند برای اینکه رب العلمین گفته نه رب المسلمین .

قبل ازین کتاب ، نه توسط عرب و نه عجم همچو چیزی نوشته نشده و بر عکس بعضی دانشمندان اسلامی اسلام را با دموکراس هماهنگ ندانسته اند و اما نه من . اسلام دین عدالت است و این عدالت برای همه است نه یک قوم خاص ، مذهب خاص و نژاد خاص و یا تنها مردان . و راه سعادت مسلمانان در دموکراسی اسلامی است که تا حال تطبیق نشده است و اما در افغانستان امکانات آن است.

دکتر فرید یونس

استاد بازنشسته ی بشر شناسی خاور میانه و مطالعات و فلسفه اسلامی

رئیس آمنای دانشگاه آنلاین افغانستان و بنیانگذار کانون اندیشه افغانستان ذوات محترم که در غرب زمین زندگی می کنند می توانند کتاب دموکراسی اسلامی از آمازون دریافت کنند . لینک آمازون را شریک می شوم: Islamic Democracy

