پهلوان محمود کیست ؟ پهلوان محمود، که به نام پوریا ولی نیز شناخته می‌شود، از چهره‌های بزرگ تاریخی، عرفانی و فرهنگی خوارزم است که در شهر خیوه زاده شده و در همان‌جا زندگی کرده است. وی در حدود سال ۱۲۴۷ میلادی تولد یافته و در سال ۱۳۲۶ میلادی در سن ۷۳ سالگی درگذشته است. او پهلوانی نامدار، کشتی‌گیری برجسته، عارفی بزرگ، شاعر فارسی‌زبان و از صوفیان روشن‌اندیش زمان خود به شمار می‌رفت که در میان مردم جایگاهی بسیار والا داشت.

آرامگاه او در مجموعه تاریخی ایچان‌قلعه و در زیر گنبدی باشکوه قرار دارد و در کنار آن مقبره سید محمد رحیم خان یکم نیز واقع شده است. همچنین در همان محل، آرامگاه پسر بزرگ وی الله‌قلی خان نیز دیده می‌شود. این نزدیکی نشان‌دهنده احترام عمیق حاکمان خوارزم به شخصیت معنوی پهلوان محمود است، با آن‌که او خود هیچ‌گاه مقام سیاسی یا دولتی نداشت.

پهلوان محمود به زبان فارسی شعر می‌سرود و از او اشعار، رباعیات و قصاید فراوانی بر جای مانده است که بیانگر اندیشه‌های عرفانی، اخلاقی و روحیه جوانمردی اوست. بر روی مرقدش نیز اشعاری به زبان فارسی حک شده که توجه زائران را جلب می‌کند. امروزه مردم بسیاری از سراسر خوارزم و دیگر مناطق به زیارت آرامگاه او می‌آیند، دعا می‌کنند و احترام عمیق خود را نسبت به این عارف و پهلوان بزرگ ابراز می‌دارند.

در دوره‌ای که خانات خیوه تحت حاکمیت قبایل ازبک، به‌ویژه قبیله قنقرات قرار داشت، این دودمان حدود دو قرن در قدرت بودند؛ از جمله محمد رحیم خان اول که از سال ۱۷۷۵ تا ۱۸۲۵ حکومت کرد و پس از او الله‌قلی خان از ۱۸۲۵ تا ۱۸۴۲ به قدرت رسید. با این حال، جایگاه پهلوان محمود در میان مردم فراتر از قدرت‌های سیاسی بوده و بیشتر به عنوان نماد اخلاق، عرفان و فرهنگ شناخته می‌شود.

پهلوان محمود نه تنها در خوارزم، بلکه در ایران و دیگر سرزمین‌های فارسی‌زبان نیز شهرت دارد و او را با نام پوریا ولی یاد می‌کنند. برخی روایت‌ها حتی محل دفن او را به ایران نسبت داده‌اند، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که آرامگاه اصلی او در خیوه قرار دارد. شخصیت او به‌عنوان پهلوانی عارف، فیلسوفی بی‌ادعا و شاعری توانا، تا امروز الهام‌بخش فرهنگ، ادب و ورزش در منطقه باقی مانده است.