زنده یاد موسی شفیق صدر اعظم پیشین افغانستان

سلام عزیزان

یکی از دوستان در کابل این متن و عکس را فرستاده و نظر من را خواسته است زیرا من همیشه کوشش می کنم که عدالت مطرح شود.



من شخصا با جناب سیرت کدام خصومت شخصی و کینه ندارم و اما اشتباهان جناب سیرت نابخشودنی است

اول در پشت سر یک کسی که فوت کرده به شکل منفی درست نیست که حرف زد.

دوم فرض کنیم که مرحوم موسی شفیق لیسانس نداشت یا داشت، این چه مشکل ما را حالا حل می کند ؟ هیچ ! پس چرا آقای سیرت این موضوع را بالا کرد؟ چرا حالا بالا کرد ؟ چرا همان وقت که شفیق زنده بود نگفت که او برادر تو یک لیسانس نداری !

مرحوم موسی شفیق فوق العاده مرد هوشیار ، متشبث لایق و فعال بود. در افغلنستان از دارلعلوم فارغ تحصیل شد و در مصر همان را معادل لیسانس قبول کرده بودند و شامل ماستری شد. بسیار مردم است که ماستری را در ظرف یکسال تمام کرده اند. همسر من بی یی فوزیه جان یونس در امریکا دوره ماستری را در یکسال تمام کرد. و این سال ۱۹۸۶ میلادی بود . تعجب آور نیست. شفیق در کولمبیا قبول شد و این یک موفقیت دیگر او بود. و یک فیلوشپ کوتاه در هاروارد داشت . به زبان های انگلیسی و عربی و فرانسوی دسترس داشت و یکی از پرورده های خاص ظاهر شاه بود . اصل گپ این بود که چون شفیق هم در مصر درس خوانده بود و سیرت همچنان : سیرت آرزو داشت که او را ظاهر شاه برای صدراعظمی انتخاب کند که پادشاه این کار را نکرد. و این سخن که شفیق از جنوب بود و سیرت از شمال و صدراعظم نشد مطلق غلط است و دلیل ما این است که اولین صدراعظم دهه دموکراسی یک فارسی زبان و شیعه مذهب بود یعنی دکتر محمد یوسف . این سخن سیرت از روی عقده است زیرا سیرت بسیار مقام را دوست دارد. می گوید که او را فریب دادند . اول اینکه یک عالم دین فریب نمی خورد. کسانی که سیرت را به نام عالم دین می شناسند. دوم وقتی جناب سیرت دانست که بعد از کنفرانس بن رئیس جمهور نشد چرا کابل نرفت و اعلان می‌کرد که من رئیس جمهور نشدم و اما می روم در دانشگاه خدمت می کنم ، در قضا خدمت می کنم و یا هر کاری را که به من دهند خدمت می کنم . این کار را نکرد زیرا فقط میخواست رئیس جمهور شود . در بن رای را گرفت و اما به خاطر وفا داری به پادشاه که سال‌های سال جوک واری در پشت پادشاه چسپیده بود کرزی را قبول کرد و بزرگ‌ترین اشتباه تاریخ را مرتکب شد. و آن اینکه دموکراس یا مردم سالاری را به اتنوکراسی یا قوم گرایی مصالحه کرد. گفت که شفیق لیسانس ندارد پس این ارگان مشهور الازهر اینقدر سویه پایان دارد که یک شخص بدون لیسانس را در ماستری شامل کرد ؟ این گفتار درین وقت زمان فقط و فقط عقده های شخصی است بز علیه کسی که یکی از مشهور ترین صدراعظمان افغانستان بود . در ملل متحد بهترین سخنرانی را در باره تعلیم و تربیه موسی شفیق کرد . آب هیرمند را حل و فصل کرد و افغانستان را مساوی به ایران دانست و اما چپی ها او را آب فروش گفتند در حالیکه معایده هیرمند یکی از کار های مهم و افتخار آفرین شفیق بود. پشتون بود و اما تعصب قومی نداشت. مشهور ترین سفرای کبار او فارسی زبان بودند . شغیق یک زنگ خطر برای شوروی بود و از همین سبب کودتا منحوس داود را زود تر به راه انداختند‌. ناگفته نماند که جناب سیرت دکتورا آکادمیک که تز نوشته کرده باشد ندارد و یک دکتورا افتخاری دارد که اصلا آن حساب نمی شود.

روح و روان موسی شفیق شاد و بهشت برین جایش باد