دوازدهم بهمن

هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر
هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر
ایران یاران گرامی و دوستان بسیار ارجمندم  درود بر شما،
خواهش می کنم نوشتار پیوست که چند سال پیش نوشتم را بخوانید و فرا دست دوستان خود نیز بگذارید. 
آماج من از بازپخش این نوشتار نشان دادن زشتکاری ها و پتیارگی های دانش آموختگان پشت به میهن کرده یی است که در زیر نام جببۀ ملی و دیگر کسانی که هنوز هم بی کمترین شرم از کردار خود، بجای پشتیبانی از رهبری شاهزاده رضا پهلوی، در ستیز با خاندان پهلوی برخاسته و در پایداری این حکومت فرو افتاده از دوزخ می کوشند.
امیدوارم خواندن این نوشتار در این روزهای سیاه میهنمان سودمند باشد.
