آیا خدا ملامت است ؟
بانو ثریا بها در صفجه ی فیسبوک اش مطلب مهم را در مورد خشونت در جامعه و زن ستیزی چند روز قبل نوشته بود و عکس فرخنده شهید را که به شکل بسیار فجیع و دهشت و وحشت و محکمه صحرایی در پایتخت افغانستان کشته شد ، بنشر کرده بود
من در کامنت نوشتم که دولت های افغانستان از دوره های بسیار دور ناکام ماندند تا مردم را تربیه مدنی دهند. به جوابمن بانو ریبکه سادات چنین نوشت
« Farid Younos بخاطريكه كتاب هاى دينى ومذهبى مردها نوشته كرده بنام خدا كه خداوند اين طور گفته به خاطر قدرت چلاندن خود هيچ كتاب از جانب خداوند نيامده كه زن را لت وكوب كنيد و خلته سياه بندازيد اى واى به حال تمام مسلمان هاى جهان»
من چنین جواب گفتم
« Rabeka Sadat
سلام و عرض ادب
نظر شما قابل احترام است و شما از نگاه حقوقی، . مدنی و حتی شرعی حق دارید که نظر خود را داشته باشید و اما اگر اجازه داشته باشم من هم نظر خود را بنویسم
من مانند شما فکر نمی کنم . در دین که من شناختم. این وحشت و دهشت نیست . دین آمد تا مردم متمدن شوند . دین آمد تا مردم با اخلاق و کرامت زندگی کنند و دین آمد تا مردم عادل باشند . متاسفانه در کشور های اسلامی منجمله افغانستان . یک ازدواج نامشروع بین قوم و مذهب صورت گرفت [ قبلا یک مضمون درین مورد به نشر سپرده ام ] که باعث پسمانی مردم شد . چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد دین نیست. بلکه مذهب است به حمایه قوم . مذهب دین نیست و دین مذهب نیست . دین از طرف خداست که همه اش در سطح جامعه رحم و مهربانی است و مدهب ساخته و بافته انسانهاست و یک ماتم است
ممنون و مدیون و مشکور هستم»
چند روز قبل یک ویدیوی جالب از یک دخترک پاک و معصوم ایرانی پخش شد که به خدا شکایت میکرد چرا ما را در میان این همه کرکس و شغال تنها گذاشتی و واقعا ویدیوی جالب است و در میان فارسی زبانان جهانی شد که در دربار خداوند شکایت میکرد . در اخیر این متن لطفا ویدیو را که خیلی کوتاه است تماشا کنید
حالا سوال درین است که آیا انسان ملامت است یا خدا ؟ بیایید یک بررسی کوتاه کنیم که آیا خدا ملامت است یا خیر ؟
خداوند ، قسمیکه می دانید ، ظالم و مظلوم را محکوم کرده است . این را هم می دانید و متیقن هستید که خداوند ظالم نیست . در قرآن به وضاحت آمده که خداوند می گوید من ظالم نیستم مردم سر خود ظلم می کنند . این برماست که در مقابل ظلم ایستادگی کنیم و نگذاریم مظلوم شویم . و وقتی ما با یک عقیده صاف و استوار در مقابل ظلم ایستادگی کردیم خداوند به ما کمک می کند . مثلیکه شما می دانید یا ما از محافظه کاری کار میگیربم یا قوم پرستی و یا تبعیض و تعصب . آیا خدا این را خواسته است ؟ هرگز نی . امروز طالبان بک فاجعه بشری هستند و به هیچ معیار مانند آلمان هیتلر یک دنده عمل می کنند . در مقابل فجابع که طالب به بار آورده نه تنها ما ایستادگی نمی کنیم حتی ازین گروه وحشی دفاع می کنیم . خداوند در قرآن می گوید هر بدی که برای شما رخ میدهد از دست خود شماست و هر خوبی که به شما می رسد از طرف خذاست
خدا می گوید که دعا کنید تا بر علم شنا بیفزایم ( و قل رب زدنی علما ) اما طالبان دختران را از تحصیل محروم کرده اند . خدا می گوید من به شما علم بیان آموختم ( علم البیان ) اما طالب به آزادی بیان اعتقاد ندارد . خدا می گوید به شما علم قلم آموختم ( علم بالقلم) اما همه خبرنگاران از کشور فراری شدند . خدا می گوید که دین را تحمیل نکنید ( لااکراه فی الدین ) این بدون یک سند موجه حتی آدم های چیز فهم می گوید که دین سر کفار تحمیل نمی شود و اما سر مسلمان تحمیل می شود . حدیث این مسله کجاست ؟ خدا می گوید هر کس مسئول گناه خود است .( کل نفس بما کسبت رهینه) اما در افغانستان همه ی یک خانواده را جزا میدهند . خانواده چرخی که حتی طفل سه ساله را به زندان انداخته بودند و مذهبیون آن زمان خاموش بودند یا طالبان وکیل زن را جزا میدهند . این در کجای دین آمده است ؟ پیامبر می گوید به بزرگان احترام و به خوردان محبت . در افغانستان امروز چنان کودکان را در مکتب لت و کوب می کنند که انسان به این وحشت و دهشت حیرت می رود .خدا می گوید تعقل نمی کنید ( افلا تعقلون ) و علمای کرام مانند حضرت امام غزالی طوسی علیه الرحمه می نویسد که عقل جوهر انسانیت است و در کشور ما و ایران و باقی کشور های اسلامی عقل ها قفل است . خدا می گوید در امور مردم تجسس نکنید ( ولا تجسس ) و اما در افغانستان زندگی فردی مطلق مرده است و مردم از آزادی های فردی مطلق محروم هستند . پیامبر می گوید کسی حق ندارد که دختر باکره و زن بیوه را در نکاح کسی داخل کند و طالبان به زور دختران مردم را نکاح می کنند و همه خاموش هستند . خدا می گوید که تجاوز را دوست ندارد ( آن الله لا یحب المعتدین ، و در کشور ما اقسام تجاوز هر روز صورت میکیزد . تجاوز جنسی که تشریح کردیم . تجاوز سیاسی که بدون مشروعیت سیاسی سر شانه های مردم بالا شده اند و حضرت علی رض فرموده که تا مردم به او رای ندهند خلافت را قبول نمی کند و این گروه بدون رضایت مردم به زور حکومت می کنند . تجاوز اقتصادی که حکومت می گوید مسئول نان دادن مردم نیست . خدا می گوید سفر کنید ( سیروا فی الارض ) اما مردم از حق سفر کردن محروم هستند . خدا می گوید که زن و مرد از نفس واحد خلق شده ( خلقکم من نفس واحد ) مذهبییون و طالب زن را قشر دوم جامعه می دانند . خدا می گوید کار هیچ کدام شما را ضایع نمی کنم مرد باشد یا زن باشد . طالب دست زنان را از کار کردن گرفته است . پیامبر می گوید «خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد» و امروز هنر های زیبا به شمول موسیقی که پیامبر مردم را به خواندن و سرایدن تشویق کرده مطلق مرده است و هنرمندان فراری شده اند . خلاصه هر چه که شما می بینید خلاف قرآن و به مخالفت پیامبر عمل می کنند و ملای نادان خاموش است و قشر مذهبی خاموش است و نتیجه اینکه خورد و کلان خدا را ملامت می کنند .خدا ملامت نیست این خود مردم است که ظلم می کنند و با ظلم و تعدی خمیر نشده اند . خدا ملامت نیست
فرید یونس
استاد بازنشسته ی بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی