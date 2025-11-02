بحران
اول : بحران جهانی و شکست غرب در اوکر
______________________
وضعیت جهان امروز به بحرانی جدی
در حال حاضر پنجاه کشور دنیا در
این سیاست جدید، با ایجاد جنگ م
دوم : جنگ نیابتی هند و پاکستان و نقش
_________________________
جنگ میان طالبان و ارتش پاکستان
در نشست تهران، وزیر داخله و مع
اظهارات سبکسرانه وزیر دفاع پا
سوم : اظهارات پاکستان و افشای واقعیت
________________
به گفتهٔ وزیر دفاع پاکستان:
«پاکستان نیازی به استفاده از ح
وی ادامه داد:
«تا جایی که به روایت گورستان ا
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکس
کسی دیگر در صفحهٔ فیسبوک نوشت:
«اظهارات وزیر دفاع پاکستان همه
چهارم : اوکراین و پیامدهای انسانی جنگ
————————————
در اوکراین، مردم قربانیان بسیا
غرب با هدف دسترسی به منابع روس
اکراین اکنون تبدیل به ژاندارم
پنجم : تاریخچهٔ تنشها میان افغانستان
———————————————
پاکستان هیچگاه نیت خیر نسبت ب
ارتش پاکستان بارها در خاک افغا
این کشور برای کنترل افغانستان
ششم : طالبان و محدودیتهای ادارهٔ کن
————————————-
طالبان اکنون بخشی از جامعهٔ اف
طالبان، ادامهدهندهٔ راه اشرف
هفتم : ظلم و ستم طالبان
—————————-
طالبان نه تنها بر اقوام غیرپشت
افغانستان با پاکستان پیشینهٔ ت
هشتم : پیشینهٔ نظامی و دخالتهای پاکس
———————
عساکر ارتش پاکستان در خوست و ج
در زمان جمهوریت، پاکستان ۱۷ کی
نهم : سیاست خارجی طالبان و جنگ نیابت
__________________
طالبان در سیاست خارجی هنوز راه
با آنکه نشستها در استانبول نت
دهم : ضعف در رهبری و مهارتهای نظامی
__________________
رهبران طالبان فاقد تحصیلات آکا
نمونهٔ بارز این ضعف، مدیریت وز
یازدهم : طالبان در برابر عدالت اجتماعی
_________________
عدم وجود عدالت اجتماعی و تساوی