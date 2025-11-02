اول : بحران جهانی و شکست غرب در اوکر این

وضعیت جهان امروز به بحرانی جدی رسیده است. بر همگان روشن است که آمریکا ومتحدانش در جنگ اوکر این شکست سنگینی خورده‌اند. اکن ون سران اروپا در نظر دارندپروس ه جلب و جذب نیرو آغاز کنند و س ربازان خود را در خط مقدم دفاع از اوکراینمستقر سازند، کاری که نشان‌دهندهٔ درماندگی و سردرگم ی آن‌هاست.

در حال حاضر پنجاه کشور دنیا در برابر پوتین و روسیه قرار گرفت ه‌اند و در واقع، جنگاوکراین نه صرفاً یک درگیری منطقه‌ای، بلک ه جنگی است علیه امریکا و ناتو. غرب که درشرق میانه زمین‌گیر ش ده و در اوکراین شکست خورده است ، اکنون تلاش دارد جبههٔتازه‌ای در افغانستان باز کند تا نفوذ خود را در آسیای میانه، روسیه، چین و ایران تقویتنماید.

این سیاست جدید، با ایجاد جنگ م یان طالبان و ارتش پاکستان طراح ی شده است. سهبار میانجیگری ترک یه و قطر میان طالبان و پاکستان انجام شد، اما هیچ نتیجهٔ مثبت حاصل نشد و هر دو کشور ناکام ما ندند. پاکستان اکنون در آتشی که خود برافروخته،گرفتار شده و از حد خود فراتر رفته است؛ اکنون خود کرده، نه درد دارد و نه درم ان.

دوم : جنگ نیابتی هند و پاکستان و نقش قدرت‌های منطقه‌ای

جنگ میان طالبان و ارتش پاکستان ، تنها یک درگیری محلی نیست، بل که نمایانگر جنگنیابتی هند و پا کستان است. روسیه و هند، آشکارا و غیرآشکارا، طالبان را علیه پ اکستانحمایت می‌کنند تا برنامه‌ های نظامی و سیاسی آمریکا ناکام بماند.

در نشست تهران، وزیر داخله و مع اون وزارت داخله افغانستان، آقا ی صدر ابراهیم، باهماهنگی سیاست ایران نزدیک شدند و سفر اخیر م تقی به دهلی نو نیز شاهدی بر ای نارتباطات است. پوتین نیز به صر احت اعلام کرده که از تمامیت ار ضی افغانستانحمایت می‌کند.

اظهارات سبک‌سرانه وزیر دفاع پا کستان، که باعث تحرکات مردم شد، دور از عرفدیپلوماتیک بود و هو ش مردم را بر هم زد. وی مدعی اس ت که طالبان پرورش دادهٔپاکستان را دوباره آواره و به کوه‌های تورۀ بوره بازمی‌گردانند، در حا لی که واقعیتنشان می‌دهد که این بحران ریشه‌های پیچیدهٔ منطقه‌ ای و بین‌المللی دارد.

سوم : اظهارات پاکستان و افشای واقعیت‌ ها

به گفتهٔ وزیر دفاع پاکستان:

«پاکستان نیازی به استفاده از ح تی بخشی از زرادخانهٔ خود برای نابودی کامل طالبانندارد. اگر ب خواهیم، تکرار صحنه‌های شکست آن ان در تورۀ بوره، صحنه‌ای تماشا ییبرای مردم منطقه خواهد بود. غ م‌انگیز است که می‌بینیم طالبان کورکورانه افغانستانرا به سمت درگیری دیگری سوق می‌دهند تا حک ومت غصب شدهٔ خود و اقتصاد جنگی را حفظ کنند.»

وی ادامه داد:

«تا جایی که به روایت گورستان ا مپراتوری‌ها مربوط می‌شود، پاکس تان قطعاً ادعایامپراتوری ندارد ، اما افغانستان گورستان واقعی مردم خود است و همواره زمین باز یامپراتوری‌ها بوده است.»

خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکس تان

کسی دیگر در صفحهٔ فیسبوک نوشت:

«اظهارات وزیر دفاع پاکستان همه را شوکه کرد. جهاد افغانستان پ روژه و جعلی بود ورهبران جهادی به دستور CIA و ISI عمل می‌ کردند. اکنون همه چیز خود ساختهٔپاکستان علیه خود عمل کرده است. »

چهارم : اوکراین و پیامدهای انسانی جنگ

در اوکراین، مردم قربانیان بسیا ری داده و خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند. دختران بالای ۱۸ سال به غرب مهاجرت کرده و م ورد سوءاستفاده و فشارهای اجتما عیقرار گرفتند. از ۴۴ میلیون نف ر جمعیت، حدود ۱۴ میلیون نفر به اجبار مهاجرت کردند. زلنسکی، ر ئیس‌جمهور اوکراین، مردم را در زیر توپ و تانک روسیه قرار داد و همزمانثروت هنگفتی جمع‌آوری ک رد.

غرب با هدف دسترسی به منابع روس یه و تجزیه این کشور پرجمعیت و پهناور،برنامه‌های بلندمدتی داش ت اما در این هدف موفق نشد و جم عیت ۱۴۵ میلیونی روسیهبرخلاف ان تظار غرب، متحدتر شد.

اکراین اکنون تبدیل به ژاندارم علیه روسیه و شرق اروپا شده و پ اکستان نیز به ابزاریبرای کنترل افغانستان و آسیای میانه و مقا بله با ایران و چین تبدیل شده ا ست.

پنجم : تاریخچهٔ تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان

پاکستان هیچ‌گاه نیت خیر نسبت ب ه افغانستان نداشته است. از دور هٔ ظاهرشاه،داودخان، تا دوران ا ستاد ربانی، حکومت‌های جمهوری و اکنون، این کشور همواره درامور داخلی افغانستان دخالت کرده اس ت.

ارتش پاکستان بارها در خاک افغا نستان پیشروی کرده و نیروهای اف غان را شکستداده است. در زمان ج مهوریت، پاکستان در کنر و سپین بولدک ۱۷ کیلومتر خاکافغانستان را تصرف کرد و مردم منطقه شاهد راکت‌زنی‌ها و بمباران‌ها بودند . طالباننیز این بار ابزار پاکس تان برای بمباران پنجشیر و قتل و کشتار مردم بودند.

این کشور برای کنترل افغانستان ساخته شده و رهبران سیاسی افغان ستان را در خاکخود یا با اعزام تروریست‌ها به قتل رسانده است. ایمن الظواهری، معاون القاعده، درکابل کشته شد و این نشان داد که پاکستان توانسته تهدیدها را در خاک خود ریشه‌کنکند، بدون آن که نیاز به بمباران کابل باشد.

ششم : طالبان و محدودیت‌های ادارهٔ کن ونی

طالبان اکنون بخشی از جامعهٔ اف غانستان هستند و واقعیتی عینی ر ا تشکیل می‌دهند،اما هنوز شایست هٔ رهبری و ادارهٔ کل کشور نیست ند. تجربه نشان داده که رهبرانا فغانستان همیشه برای رسیدن به ک رسی قدرت و منافع شخصی، با کشور هایهمسایه و قدرت‌های جهانی معا مله کرده‌اند و در این مسیر به خون شهدا خیانت شدهاست. نمونهٔ بارز آن، فرار ننگین اشرف غنی ب ا نادیده گرفتن جان ۷۵ هزار نیر وی نظامیو سرقت دارایی‌های ملی است.

طالبان، ادامه‌دهندهٔ راه اشرف غنی با تغییر لباس و شیوهٔ مدیر یت، اکنون با پاکستانروبه‌رو شد ه‌اند. در حالی که افغانستان با استبداد داخلی، فقر، بیکاری و مهاجرتگسترده مواجه است، طالبان به عنوان یک حکومت تک‌محوری، ز ن‌ستیز، مکتب‌ستیز وفارسی‌ستیز عمل می‌کنند و به شکل مشهودی پا یه‌های قومی و مذهبی خود را تحک یممی‌کنند.