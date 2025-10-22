خبر و دیدگاه

پرسش و خطاب کوتاه به خیله‌بازاری برخی‌ها

محمد عثمان نجیب
0 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
کجا شدند آن وطن‌دوستان دروغین  ۱۲ ساعته؟ چه‌گونه است این کارگاه چرخِ درشت، گاه پشت به زین و گاه زین به پشت. گردش دوران آزمون‌‌گاه سرشت‌ها و برخوردهای انسانان است. کاری نه کنیم که ۱۲ ساعت پس از آن رنگ پریده‌ی دم‌بریده شویم.  طالب به فرمان پاکستان و آمریکا تن داد، حتا اگر مرز دیورند  برای بار هفتادم، به رسمیت شناخته نه شده  باشد، هر نوع واژه‌ی‌کاربردی در قرارداد طالب و حاضر شدن طالب به تعظیم برای پاکستان، خودش سندی‌ست به تسلیمی بی‌چون و چرا. زیرا پاکستان با تعریف جغرافیای کامل کشوری در جهان حاضر می‌شود، از جمله در ملاقات‌های تصنعی گویا دو کشور و دو لت!؟ یک‌طرف گروه‌ترورستی به نام دولت و از سوی دگر دولت قانونی با مؤلفه‌های دولت‌‌داری.  برای گلوپاره کرده‌های چند روز پیشین وطن‌دوست!؟ شفای کامل زخم‌های خونین شان را خواهانیم و تشکر از طالب که اینان را به پشیزی هم اهمیت نه‌داد.
هوش ‌دارید که شتاب تصنعی و خود را وطن دوست دروغین نشان دادن شرمنده‌گی دارد.
بدرود
