تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرماکتبر 8, 2025
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم
موضوع دوم : استراتیژی وتعریف آن
استراتیژی یک کلمه‌ یونانی است که معنی لغوی آن رهبری نظام عسکری است و در اصطلاح هدف نهایی را می‌گوینداستراتیژی برنامه احضار و انجام حرب است که برای یک زمان تعیین‌شده طرح می‌گرددهمچنان وحدت عمل نیروهای مسلح جهت به‌دست‌آوردن هدف نهایی و ملی می‌باشدبه سخن دیگر، استعمال عناصر قدرت ملی در زمان صلح و جنگ برای تأمین منافع ملی کشور، استراتیژی نامیده می‌شود.
اگر بخواهیم تعریف کاملی از استراتیژی ارائه کنیم، نیاز است تا نخست مفهوم آن را روشن بسازیماستراتیژی در گسترده‌ترین و معمول‌ترین معنایش، ابزاری است که افراد یا سازمان ها از طریق آن به اهداف خود می‌رسندتعریف‌های بسیاری در این زمینه ارایه شده است که وجه مشترک همه‌ آن ها در زمینه استراتیژی این است که استراتیژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد و شامل تخصیص منابع است .
این که تصامیم درست و سنجیده‌شده را نشان می‌دهد، نشاندهنده‌ مسیر بهتر به‌خاطر رسیدن پیروزمندانه به هدف استبرنامه‌ریزی و پیاده‌کردن استراتیژی، بزرگترین کار یک نهاد می‌باشد که در مسیر پویایی‌هانمی‌توان از آن چشم پوشیدبه یاد داشته‌باشیم به منظور دستیابی به‌هدفی بزرگ ما به یک استراتیژی هوشمندانه نیاز خواهیم‌داشت تا بتوانیم همیشه درعرصه‌ رقابت، موفقیت‌های چشمگیری به دست بیاوریم.
مفهوم و چرایی استراتیژی در طول نیم‌سده گذشته گردیسی ها بسیاری کرده استبا افزایش بی‌ثباتی وپیش بینی ناپذیر ‌بودن محیط کسب و کار، استراتیژی ارتباط کمتری با طرح‌ها و برنامه‌های دقیق گرفته است و بیشتر با دستورالعمل‌های مربوط به موفقیت سر و كاردارداین موضوع با مثال‌های گفته‌شده در مقالات دیگرهم‌خوانی داردبه نظر می‌رسد اگرچه افراد موفق ممكن است برنامه‌ و راهبرد دقیقی نداشته باشند، اما آن هادرباره‌ آنچه می‌خواهند و نحوه‌ دستیابی به آن، ایده‌های روشنی دارند.
این تغییر توجه از استراتیژی به عنوان برنامه و جهت، نشان‌دهنده‌ بی‌اهمیت دانستن نقش استراتیژی نیستهر چه محیط، متلاطم‌تر باشد، استراتیژی باید دارای انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتری باشداما دقیقاً در این شرایط است که استراتیژی به جایبی‌اهمیت‌شدن، اهمیت بیشتری پیدا می‌کندهنگام به نگاه های با تهدیدات پیش بینی‌نشده‌ یی روبه رو باشند وفرصت‌های تازه به طور مستمر ظاهر شود، استراتیژی به قطب‌نمایی تبدیل می‌شود که می‌تواند بنگاه را ازمیان دریاهای طوفانی هدایت کند.
