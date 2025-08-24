بسم‌الله‌الرحمان‌الرحیم

این‌جانب محمدعثمان نجیب، به‌عنوان نماینده‌ی رسمی مکتب دینی–فلسفی «من بیش از این نمی‌دانم» به آگاهی می‌رسانم که این مکتب حاصل بیش از چهار دهه تلاش در عرصه‌های فکری، نوشتاری، پژوهشی و رسانه‌یی است.

حوزه‌های اصلی فعالیت مکتب:

۱. ایجاد مکتب و مانی‌فست آن

ارائه‌ی دیدگاه‌های فلسفی نوین در عصر مدرنیته، پسا‌مدرنیته و قرن بیست‌ویکم.

انتقادهای علمی و فلسفی تازه از اندیشه‌های فلاسفه‌ی قرون وسطا تا امروز؛ از نیوتن تا گالیله، از داروین تا اسپینوزا و کانت، از هاوکینگ تا ادیسون، آلفرد نوبل و دیگران.

۲. نگارش و نشر

نگارش و نشر بیش از دو هزار مقاله‌ی پژوهشی، تاریخی، سیاسی و تحلیلی در رسانه‌ها و وب‌سایت‌های معتبر فارسی‌زبان در افغانستان، اروپا و آمریکا.

تألیف و نشر کتاب‌ها در قالب‌های مختلف (چاپی، دیجیتالی و پی‌دی‌اف).

۳. گسترش گفت‌وگوهای نو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

انجام مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای سه‌زبانه که در بیش از پنجاه پایگاه خبری و فرهنگی جهانی منتشر شده‌اند.

ده کشف از توانایی‌های پنهان هوش مصنوعی (مانند ChatGPT و Grok3) و آغاز تعامل فلسفی–دینی نو میان انسان و هوش مصنوعی.

۴. رسانه و فعالیت‌های مدنی

تولید بیش از دو هزار برنامه‌ی یوتیوب و مصاحبه‌ی پژوهش‌محور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

نگارش بیش از صد نامه‌ی سرگشاده به رهبران جهان در محکومیت جنگ. (یکی از این نامه‌ها، به‌صورت نمادین، توسط دختر چهار‌ساله به ملکه‌ی انگلستان نوشته شد؛ پاسخی دریافت نکرد، اما به‌عنوان فریاد خاموش نسل‌های آینده ثبت گردید.)

هدف ما

حفظ و گسترش دانش نوین دینی–فلسفی، تبادل نظر با نهادهای معتبر جهانی، و ثبت رسمی مکتب در مراجع آکادمیک بین‌المللی به زبان‌های مختلف است.

رعایت قوانین مالکیت فکری، محرمیت و کپی‌رایت الزامی است. متخلف تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفته و ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

از همین رو، صمیمانه از شما دعوت می‌کنیم تا با ما ارتباط برقرار نمایید و در تبادل اندیشه‌های نوین برای گسترش افق‌های دانش جهانی همکاری فرمایید.

تاریخ ختم پرسش‌های ابتدایی: اخیر اوت ۲۰۲۵