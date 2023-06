پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار برگردان

ایمیل ترنگلر (۱۸۹۴-۱۹۳۱) جغرافیه نگار وکاوشگرجرمنی است. سفر های اکتشافی او در افغانستان، کشمیر و تبت شامل مطالعۀ یخچالها نیز بوده است. او کتابهای زیادی منتشر کرده

که “سفراز قلب افغانستان” ( Through The Heart of Afghanistan) در سالهای ۱۹۲۳-۱۹۲۴ یکی از آنها است که در ۱۹۲۷ در جرمنی و در ۱۹۲۸ به انگلیسی برگردان و در لندن نشر

شده است. این سفر نامه در بر گیرنده خاطرات دلچسپ او در سفر از قلب کشور ما (نقشه ۱ دیده شود) همراه با عکسهای جالب است.

