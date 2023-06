دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالیان مبنی بر کوچ دادن پشتون های سرحدی افغانستان در ولایات کشور زخم های صد ساله دوران نادر خان و وزیر داخله او محمد گل مومند را تازه کرد و زنگ خطری أست برای یک افغانستان یک هویتی . استدلال سخنکوی طالبان این بود که پاکستان به خاطر حملات تروریستی با تحریک طالبان افغانستان به موافقه رسیده است برای اینکه از پیشرفت تحریک طالبان پاکستانی جلوگیری شود بهتر أست این مردم به نقاط دور دست یعنی ولایات شمالی افغانستان انتقال داده شوند . این مضحک ترین خبر سیاسی بود که مردم افغانستان در قبال سیاست های پاکستانی و طالبانی شنیدند .

درین موافقتنامه چند نکته ای جالب أست :

اول اعتراف به تروریست بودن پشتون های طرف خط دیورند خواه به نام تروریست یا غیر آن

دوم نشان دهنده ای این حقیقت أست که پاکستان با طالبان در مورد یک هویتی ساختن افغانستان همکاری می کند یعنی می توانیم بگوییم که مرحله جدید ناقلین در افغانستان آغاز شده أست . این موضوع می تواند جنگ های داخلی را زیاد تر تشویق کند زیرا انتقال دولتی یک قوم در نقاط که نه زبان را می دانند و نه فرهنگ منطقه را و برای بود و باش ناقلین جدید باید زمین های دیگران غصب شود خلاف اساسات سوسیو انتروپولوژیک افغانستان أست .

سوم طالبان موافقه می کند که پشتون های تحریک طالبان پاکستانی را در ولایات دور دست افغانستان جا به جا کند یعنی به عبارت دیگر طالبان تروریست ها را در داخل کشور از پاکستان وارد می کنند . درین جا از نگاه سیاست خارجی و تروریزم واردات و صادرات افغانستان در بخش تروریزیم توازن ندارد . افغانستان تروریست صادر نه می کند و اما تروریست وارد می کند . ای والله !

این اعمال طالبان عقده های قومی را تشدید می بخشد و مردمان غیر پشتون را وادار می سازد تا برای دفاع حقوق مساوی به مبارزات خود تحت قیادت سپاه آزادی و جبهه مقاومت ملی دوام دهند مخصوصا اینکه کشور های مانند تاجیکستان و ایران به مقاومت بر علیه طالبان خط سبز را نشان داده اند .

بنده دو بار در کنفرانس های بین المللی یکی در کشور چین و دیگری در آسترالیا دعوت شدم تا در باره تاثیرات مهاجرت سخن گویم و خودم از استادان بین المللی زیاد آموختم . امروز اکثرا مهاجرت های اجباری به خاطر کار مانند مردم امریکای لانین به ایالات متحده امریکا و یا مهاجرت های سیاسی مانند مردم سوریه به ترکیه و یا شرایط ناگوار زیست با همی در نقاط جهان به وقوع می پیوندد اما هجرت که یک دولت نا مشروع مردم را به خاطر یک هویتی ساختن کشور انتقال دهند و آنهم تروریست ها را. بعد از تشکیل کشور به نام آسترالیا که انگلیس ها مردمان دزد و جانی را از قلمرو خود به سرزمین آسترالیا انتقال دادند و آسترالیا ساخته شد ، بسیار نو است . پاکستان میخواهد تروریستان را به ولایات افغانستان به خاطر منافع سیاسی خود و طالبان صادر کند.

در کتاب

Identity

The Demand for Dignity and The Politics of Resentment ( 2018)

اثر

Francis Fukuyama

که یکی از پر فروش ترین کتاب های سال بود میخوانیم که سرمایه و صنعت باعث شد تا مردم اروپا از یک گوشه ای قاره به یک گوشه ای دیگر قاره کوچ کنند که این مسله تبعیض نژادی را در اروپا دامن زد و ناسبونالیزم مانند نازی آلمان رشد کرد

در افغانستان نه صنعت أست و نه سرمایه و این کوچ و انتقال مردم سرحدی ، مردمان غیر پشتون را متحد می سازد و این برای بافت زیست باهمی افغانستان مناسب نی که خطرناک أست . حالًا دوران محمد گل مومند نیست که مردم افغانستان این جفنگ سیاسی را قبول کنند .

دکتر فرید یونس

استاد بازنشسته ای بسر شناسی فرهنگی خاور میانه و فلسفه اسلامی