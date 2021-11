هوشداراتحادیهٔ اروپابه دولت پاکستان

[۱] Globalreaserch,Pakistan’s Economic Woes Could Worsen if It Does Not Impose the EU’s Liberal World View,12 November 2021

[*]

اتحادیه اروپا محصولات گمرکی واردات را که از کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر وارد بازار اتحادیه اروپا می‌شوند حذف می‌کند. این امتیازبه کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا فقر را کاهش دهند و بر اساس ارزش ها و اصول بین المللی از جمله کار و حقوق بشر مشاغل ایجاد کنند.فعلا پاکستان ازین امتیاز بزرگ برخوردار می باشد.