اوضاع افغانستان و دسیسه سعودی

مسئله افغانستان در همان فارمول مثلث گناه که قبلا نوشته ام شامل است و عبارت از دسیسه یکجایی امریکا ، عربستان سعودی و پاکستان است . مسئله حکومت موقت از یکسال قبل به اینسو در امریکا مطرح بوده است که اگر به یاد داشته باشید جناب استاد سیرت را میخواستند در راس آن قرار دهند . طرفداران استاد سیرت درین زمینه با مردان کانگرس امریکا به تماس بوده اند . من این دسیسه را از همان اول تقبیح کردم .

عزیزان من

طرح حکومت موقت حتی قبل از آمدن آقای ترمپ در امریکا بحث شده است و یک موضوع نو نیست . اگر به یاد داشته باشید طالبان هم از استاد سیرت حمایه و پشتیبانی کرده بود و من درین مورد یک مضمون نوشتم.

آگاه باشید با همه مخالفت های که در مقابل غنی است، حکومت موقت یک دسیسه بزرگ است بر علیه افغانستان و راه حل سیاسی نیست. پاکستان تنها چیزیکه از عربستان دیکته میشود پول میگیرد و در عمل میخواهد پیاده کند. چنانچه در دوران جهاد از افغانستان یک گاو شیری بزرک برای خود ساخته بود. با همه کمی و کمبودی که حکومت افغانستان دارد مردم افغانستان. باید بدانند که عربستان از متحدین ایالات متحده امریکاست و میخواهد طالبان را از طریق حکومت موقت به قدرت برساند. در علوم سیاسی یک ضرب المثل مشهور در مورد دموکراسی گفته شده است که انگلیسی آن چنین است:

“The cure for the ills of democracy is more democracy “

یعنی علاج بیماری های دموکراسی زیاد تر دموکراسی است.

غنی یک شخص است و امروز است و فردا نی. اما افغانان باید و باید همین دموکراسی را تقویه کنند و با تفسیر درست و حقوقی اسلام دموکراسی اسلامی را جایگزین کنند و خود شانرا از چنکال طالب و وهابی ها نجات دهند. پاکستان یک آله است در دست روش های سیاسی عربستان سعودی به کمک امریکا . هرگز فریب نخورید و حکومت فعلی را با همه اشتباهات که غنی کرده است حمایه کنید.