وقتی دروازه مکتب بسته ماند _ به مناسبت 8 مارچ
مقدمه
آریا تنها یک دختر نیست؛ او تصویر آرزوهای خاموش شده و امیدهای زندهای است که در دل هزاران دختر این سرزمین میتپد. دختری که روزی با بکس کوچک مکتب و قلبی پر از شوق، از کوچههای شهر به سوی آیندهای روشن قدم برمیداشت. آیندهای که در ذهن او با کتاب، قلم و صنفهای پر از خنده معنا میشد.
اما ناگهان روزی رسید که دروازههای مکتب بسته ماند. تختههای سیاه بیصدا شدند و چوکی ها خالی. آنچه برای بسیاری یک خبر بود، برای آریا پایان یک رویا شد. رویایی که ساده بود؛ فقط خواندن، آموختن و ساختن فردایی بهتر.
این داستان روایت درد است، اما تنها درد نیست. روایت صبری است که در سکوت کشیده شد، اشکی که پنهان ریخته شد، و امیدی که با وجود همه محدودیتها خاموش نگردید. آریا نماینده نسلی است که از حق مسلم آموزش محروم شد، اما رؤیای دانستن را از دل خود بیرون نکرد.
«وقتی دروازههای مکتب بسته ماند» دعوتی است برای دیدن، شنیدن و اندیشیدن. دعوتی برای باور به اینکه آموزش نه یک امتیاز، بلکه حق هر دختر است. شاید این روایت تلخ باشد، اما در دل همین تلخی، بذر آگاهی و تغییر کاشته میشود.
پرنده ای که بال هایش را بستند،
وقتی دروازههای مکتب بسته ماند
آغاز امید
در یکی از ساحات قدیمی کابل، دختری به نام آریا زندگی میکرد. او در صنف پنجم مکتب درس میخواند و هر صبح با شوق و لبخند راهی مکتب میشد. خانه شان کوچک و ساده بود، اما پر از مهر و محبت. پدر و مادرش همیشه او را تشویق میکردند و به او میگفتند:
«آریا جان، علم و دانش سرمایهی تو است، هیچ کس نمیتواند آن را از تو بگیرد.»
آریا عاشق درس و مکتب بود. از همان روزهای اول که کتابچه ها و کتابهایش را باز میکرد، با اشتیاق خط به خط میخواند و یادداشت میکرد. ریاضی، تاریخ و ادبیات، هر درس برای او دنیایی تازه بود. او همیشه آرزو داشت بزرگ شود و روزی معلم شود تا دختران دیگر هم بتوانند به مکتب بروند و درس بخوانند.
زندگی در کابل آن روزها آرام و پر از شادی بود. هر روز که آفتاب روی کوچهها میتابید، صدای خنده و بازی بچهها در کوچهها و صدای زنگ مکتب برای آریا موسیقی امید و خوشی بود. او با دوستانش بازی میکرد، سوالاتش را از معلم پرسان میکرد و هر موفقیت کوچک در درسها، او را خوشحال و پرانرژی می ساخت.
آریا هر روز با بکس پر از کتاب و کتابچه و دلی پر از امید، به مکتب میرفت و هیچ وقت فکر نمیکرد که روزی دروازههای مکتب به روی او و دختران مثل او بسته شود و زندگیشان برای همیشه تغییر کند.
تغییر ناگهانی
وقتی طالبان در اگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند، آریا هنوز در صنف پنجم مکتب بود. او با شوق و امید به درسهایش ادامه میداد و روزهایش پر از شادی و بازی با دوستانش در کوچهها بود.
با این حال، طالبان که وارد شهر شدند، آرامش زندگی آریا را نابود کردند. صدای زنگ مکتبها خاموش شد و صنف ها یکی پس از دیگری رخصت شدند. اما آریا و دوستانش تصمیم گرفتند نگذارند امیدشان از بین برود و او توانست یک سال دیگر، تا پایان صنف ششم، بهطور محدود و با سختی درس بخواند.
سال بعد، اما همه چیز تغییر کرد. دروازههای مکتبها دیگر باز نشدند و دختران از ادامه تحصیل محروم شدند. آریا که حالا در صنف ششم بود، نمیدانست باید چه کند. کتابچه و کتابهایش روی میز خانه مانده بود و هر بار که نگاهشان میکرد، دلش پر غم و درد میشد.
حس سر در گمی و ترس همه وجودش را می گرفت. او نمیدانست چرا حقش از او گرفته شده است، چرا دیگر نمیتواند با دوستانش درس بخواند و چرا صدای خنده و شادی مکتب جای خود را به سکوت و نگرانی داده است. هر روز که می گذشت و خبری از باز شدن مکتب نبود، ناامیدی بیشتر در دل او جا میگرفت.
آریا فهمید که زندگیاش دیگر مثل گذشته نخواهد بود و باید با واقعیتی سخت روبهرو شود؛ واقعیتی که در آن آموزش و شادی برای دختران محدود شده بود.
سالهای انتظار
یک سال بعد از پایان صنف ششم، آریا هنوز نتوانسته بود به مکتب برود. دروازههای مکتبها بر روی او و دختران دیگر بسته بود و هیچ خبری از باز شدن صنف ها نبود. هر روز که می گذشت، فشار روانی و دلنگرانی آریا بیشتر میشد.
او ساعتها در خانه مینشست و کتابچه و کتابهایش را باز میکرد، خط به خط میخواند و تلاش میکرد چیزی یاد بگیرد. گاهی با مادرش درس میخواند و سوالاتش را با صدای آهسته از او میپرسید. اما این تلاشها همیشه محدود و ناقص بود؛ چون هیچ معلمی نبود تا را درس بدهد، هیچ صنفی و آموزشی وجود نداشت و محدودیتها همچنان ادامه داشت.
دو سال طول کشید… دو سال انتظار طولانی و طاقتفرسا. در این مدت، آرزوهای آریا کمکم رنگ باختند، اما او هنوز امید داشت. هنوز دلش میخواست روزی مکتب باز شود و بتواند مثل پسران درس بخواند و آیندهاش را بسازد.
اما هر روز که میگذشت، سکوت و دروازههای بسته مکتب، به او میگفتند که زندگی دیگر مثل گذشته نخواهد بود و مسیر او پر از موانع و سختی شده است.
ازدواج اجباری
سالها انتظار و فشار روانی هنوز به پایان نرسیده بود که زندگی آریا باز هم تغییر کرد، اما این بار نه به دلیل مکتب و درس، بلکه به دلیل فشارهای اجتماعی و اقتصادی خانواده.
خانوادهی او تحت فشار اطرافیان و شرایط سخت زندگی تصمیم گرفتند آریا را به مردی بزرگتر از خودش شوهر دهند. هیچ کسی نظر او را نپرسید و او ناچار شد رضایت خود را کنار بگذارد. قلب آریا پر از ترس و ناامیدی بود؛ او نمیتوانست باور کند که آرزوهایش و آزادیش اینگونه گرفته میشود.
زندگی مشترک با مردی که چندین سال از او بزرگتر بود، پر از سختی و درد شد. آریا دیگر آزاد نبود، نمیتوانست درس بخواند، نمیتوانست با دوستانش صحبت کند و هیچ کنترلی بر زندگی خود نداشت. هر روزش با کارهای خانه، خشم و انتقاد شوهر و حس تنهایی پر میشد.
او هر شب با دلی پر از غم و چشمانی پر از اشک، فکر میکرد: «چرا زندگی من اینگونه شده؟ چرا کسی به من حق نمی دهد؟ چرا نمیتوانم آیندهام را بسازم؟»
آریا احساس میکرد که دنیا به روی او بسته شده است؛ دنیایی که دیگر جایی برای آرزوهایش نیست و او ناچار است در شرایطی زندگی کند که هیچ اختیاری در آن ندارد.
ناامیدی مطلق و حادثه
زندگی مشترک آریا هر روز سختتر میشد. فشار روانی، غم و مشقت، او را خسته و ناتوان کرده بود. هیچ لحظهای آرامش نداشت؛ حتی فکر کردن به آینده، دلش را به درد میآورد. او دیگر نه آزادی داشت، نه امکان درس خواندن، نه حتی حق کوچکترین انتخاب در زندگی خود.
ناامیدی در دلش ریشه کرده بود و هر روز سنگینتر میشد. آریا احساس میکرد که هیچ راه فراری از این زندگی سخت وجود ندارد. روزی که فشارها بیش از حد شد، تصمیم گرفت دست به کاری بزند که بتواند رنج و درد را پایان دهد. خواست خود کشی کند، او از بام خانه خود را پایین انداخت اما مرگ خواستار او نبود.
با این حال که ازین حادثه جان سالم بدر برد و زنده ماند، اما جسم او آسیب جدی دید. چشمهایش نابینا شد و پاهایش فلج شدند. حالا دیگر نه میتوانست درس بخواند، نه حرکت کند و نه آزاد باشد. درد جسمی و روانی، هر روز زندگی او را پر از سختی میکرد و امیدش کمرنگ شده بود.
آریا حالا با تمام وجود احساس ناچاری میکرد، اما هنوز زنده بود. زنده بود تا بتواند صدای دخترانی باشد که هنوز از درس و آموزش محروماند و پیام او میتواند یادآوری کند که محدود کردن آموزش و آزادی دختران چه آسیبهای عمیقی بر زندگی آنان میگذارد.
زندان زندگی و جدایی
بعد از یک سال زندگی پر از درد و مشقت، شوهر آریا تصمیم گرفت او را طلاق دهد. زندگی مشترک که زمانی برای او ناچاری و رنج آورده بود، حالا با جدایی پایان یافت، اما آزادی واقعی برای آریا به دست نیامد.
او به خانهی پدر بازگشت، اما زندگی در آنجا نیز آسان نبود. خانواده با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکرد و آریا همچنان محدودیتها و شرایط دشوار را تجربه میکرد. نمیتوانست حرکت کند، نمیتوانست درس بخواند و حتی بسیاری از فعالیتهای روزمره برایش مشکل شده بود.
تنهایی و ناچاری، هر روز زندگی او را دشوارتر میکرد. حس محرومیت از آموزش و آزادی، بار سنگینی بر دلش بود. آریا میدید که آیندهاش هنوز سیاه و نامعلوم و پر از محدودیت است، و هر روز که میگذشت، به یاد پسران هم سن و سالش میافتاد که در مکتب درس میخوانند و رویای خود را دنبال میکنند، در حالی که او از همه اینها محروم بود.
زندگی او حالا مانند یک زندان بود؛ زندانی از جنس جسم و روح. با این حال، قلب آریا هنوز زنده بود و هنوز میخواست صدایی برای همه دخترانی باشد که از درس و آزادی محروماند.
پیام و داستان آریا
داستان آریا، دختری که از درس و مکتب محروم شد و زندگیاش پر از درد و رنج گردید، یک پیام روشن دارد: آموزش حق هر دختر است و هیچ کسی نباید آن را محدود کند.
محرومیت از آموزش، ازدواج اجباری و محدودیتهای اجتماعی میتوانند زندگی یک دختر را برای همیشه تغییر دهند. آریا با تمام سختیها و آسیبهایی که دید، نمادی از صدها و هزاران دختری است که در افغانستان و کشورهای دیگر با چنین مشکلاتی روبهرو هستند.
ازدواجهای اجباری، محرومیت از تحصیل و فشارهای روانی، نه تنها آینده دختران را میگیرند، بلکه جامعه را هم از رشد و توسعه بازمیدارند. داستان آریا یادآوری میکند که هر محدودیتی بر حق آموزش دختران، آسیبهای اجتماعی عمیق و جبرانناپذیر دارد.
اما این داستان تنها تراژیدی نیست. پیام آن دعوت به آگاهی، تغییر و حمایت از حقوق دختران است. جامعه و خانوادهها میتوانند با حمایت و احترام به حق آموزش، آیندهای روشن و برابر برای همه دختران بسازند.
آریا شاید جسمی ناتوان داشته باشد، اما صدای او هنوز زنده است. صدای او فریاد امید و هشدار است برای همه کسانی که هنوز باور دارند آموزش و آزادی دختران میتواند زندگیها را نجات دهد و آینده را بسازد.