تجمع اعتراضی در آمستردام: طالبان را به رسمیت نشناسید

‏با حضور گسترده هموطنان آزادی خواه، فعالان مدنی، روسای انجمن‌ها، مدافعان حقوق زنان و هنرمندان به تاریخ ۱۵ اگست در میدان آزادی «دام » آمستردام گردهم آمدند تا با شعار «طالبان را به رسمیت نشناسید»، حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام کنند. ‏شرکت‌کنندگان این گردهمایی با پیام «شما تنها نیستید، ما با شما هستیم» بر همبستگی جهانی با زنان افغانستان تأکید کردند. این برنامه به ابتکار گلچهره یفتلی، مسئول برگزاری این اعتراضات در هلند، برگزار شد. او در سخنان خود با اشاره به اینکه ۱۵ آگوست روز سیاه مردم افغانستان است، تأکید کرد: «آپارتاید را باید جهان در افغانستان به رسمیت بشناسد.»‏

در بخش هنری این مراسم، بانو فرنگیس میرزاد، هنرمند محبوب، مردمی و مدافع حقوق زنان، با اجرای زنده یک آهنگ حماسی به نام (بانو ) آن را به زنان افغانستان تقدیم کرد و همچنان از ایستادگی و مقاومت زنان افغانستان در سخنرانی اش تاکید کرد. ‏همچنین دکتر صالحه واصل شعری در وصف زنان افغانستان خواند که با استقبال گسترده حضار همراه شد.‏ بانو زحمت نیز پیامی به دو زبان هالندی و اوزبیکی افغانستان خطاب به زنان کشورش ارائه کرد: «اگر جهان شما را فراموش کرده است، ما شما را فراموش نمی‌کنیم.»‏در ادامه، بانو ارغوان و بانو نیلوفر و بانو خاتول فرهود، و محترم وحیدی صاحب از تلاش ها و مبارزات جنبش ها تقدیر کردند و با سردادن شعارهای ضدطالبان، هشدار داد: «اگر جهان جلو طالبان را نگیرد، این ویروس دامنگیر خودشان نیز خواهد شد.» ‏تمامی سخنرانان این تجمع، ضمن محکوم کردن سیاست‌های طالبان، زنان افغانستان را «قهرمان، شجاع و دلیر» خطاب کردند و با شعار «نه به طالبان» بر ادامه مبارزه تا دستیابی به آزادی و برابری تأکید ورزیدند.‏در پایان، قطعنامه جهانی ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ توسط بانو فرح‌لقا اونچی‌زاده به خونش گرفته شد و با استقبال گسترده حضار همراه گردید.‏این گردهمایی پیامی روشن به جامعه جهانی فرستاد:‏زنان افغانستان را فراموش نکنید.‏⁧‫ https://jawedan.com/wp-content/uploads/2025/08/amsterdam_protest_15august.mp4

قطعنامه اعتراضات ۱۵ اگست در هالند:

ما زنان معترض، کنش‌گران مدنی و سیاسی، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و نمایندگان جوامع اقلیت و تبعیدی، در چهارمین سالروز واگذاری افغانستان به گر‌وه تروریستی طالبان، این قطعنامه را با نگرانی عمیق درباره وضعیت کنونی کشور و روند خطرناک مشروعیت‌بخشی به این گروه تروریستی صادر می‌کنیم. از زمان تسلط دوباره گروه تروریستی طالبان، زنان به شکل کامل از آموزش، کار و حضور در فضای عمومی حذف شده‌اند، کودکان مجبور به فراگیری آموزه‌های تروریستی‌اند، ده‌ها گروه تروریستی منطقه‌ای و جهانی در افغانستان حضور و فعالیت دارند، آزادی بیان نابود شده و اقشار مختلف مردم افغانستان، به‌ویژه اقوام و مذاهب گوناگون، با تبعیض ساختاری، کوچ اجباری، غصب زمین، و خشونت سیستماتیک روبه‌رو هستند. میلیون‌ها تن ناگزیر به مهاجرت شده‌اند که در در شرایطی سخت و بی‌ثبات، با تهدید اخراج و بازداشت در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند و هزاران نیروی نظامی پیشین، کنشگران سیاسی و روزنامه‌نگاران تحت تعقیب، بازداشت و کشتار روبه‌رو اند. بر اساس اصول منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ژنو، و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، اعمال گروه تروریستی طالبان از جمله آپارتاید جنسیتی، حذف اقلیت‌ها، و خشونت‌های هدفمند، می‌تواند در چارچوب ماده ۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» و «تروریسم ساختاری» قلمداد شود. ما هشدار می‌دهیم که هرگونه تعامل، همکاری، یا عادی‌سازی روابط با طالبان، مشروعیت‌بخشی به جنایت‌های این گروه تروریستی است. دولت‌هایی که چنین مسیری را انتخاب می‌کنند، نه تنها مسئولیت بین‌المللی خود را نقض می‌کنند، بلکه در تقویت یک رژیم تروریستی سهیم خواهند بود. ما خواهان آن هستیم که: • هیچ دولتی طالبان را به‌رسمیت نشناسد و این گروه، هم‌چنان در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. * سیاست‌های طالبان در قبال زنان، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی است. کشورها و دادگاه‌های بین‌المللی، مسوولیت دارند تا رژیم آپارتاید در افغانستان را به رسمیت بشناسند. * کشورهای دموکراتیک مکلف‌اند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی گروه تروریستی طالبان را به رسمیت شناخته و آن را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند. * هرنوع کمک مالی به رهبران تروریست طالبان قطع و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، تحت میکانیزم‌های شفاف و پاسخ‌گو صورت بگیرد. • کشورهای میزبان از بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستانی خودداری کنند و سیاست‌های مهاجرتی خود را بر اساس حمایت از زنان، کودکان و کنشگران تدوین نمایند. • سازمان ملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، و نهادهای مسئول حقوق بشری، مکانیسم‌های فوری و الزام‌آور برای پیگرد جنایات طالبان و حمایت از قربانیان و خانواده‌های در خطر ایجاد کنند. * دولت‌ها به جای تعامل با طالبان، گفت‌وگوهای شان را با مردم افغانستان آغاز و روی میکانیزم دولت عبوری با مردم و نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان، به توافق برسند. در آستانه ۱۵ آگوست، ما با صدایی واحد اعلام می‌کنیم: مشروعیت‌بخشی به طالبان، یعنی مشروعیت‌بخشی به تروریسم، رژیم آپارتاید و سرکوب انسانیت است.





