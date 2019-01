۲۰۱۸ از دید آخرزمان

هر مسلمان، اگرچه مطالعه‌ی اندک در مورد نشانه‌های قیامت و علم آخر زمان داشته باشد، به وضاحت وقوع اکثریت نشانه‌ها را در سال‌های اخیر و عصر مدرن می‌تواند ببیند. بحث مطالعه‌ی ۲۰۱۸م ازنظر احادیث آخر زمانی و پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیز و اعجاز آمیز رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را نمی‌توان در یک مقاله گنجانید اما به حیث نمونه دو موضوع بسیار اساسی را در این مقاله موردبحث قرار می‌دهیم.

از زمانی که دو خاخام (عالم یهودی) بنام‌های جودا الکلی و زیوی هرش کالیشر نظریه‌ی آماده شدن برای آمدن مسیح و ساختن دولت یهودی را طرح کردند و ابراز داشتند که “احتیاجی به انتظار آمدن مسیح نیست. یهودیان باید به کمک قدرت سیاسی و اقتصادی خود و کمک قدرت‌های بزرگ اروپایی، دولت یهودی را (در بیت‌المقدس) بسازند و این کار اولین مقدمه برای آمدن مسیح است<1>” تمام کوشش صهیونیست‌ها بر محور آمادگی برای آمدن مسیح موعود آن‌ها چرخیده که از برپا سازی رژیم صهیونیستی اسرائیل آغاز و با ساختن معبد سوم سلیمان به حیث تخت مسیح یهودی که همانا مسیح‌الدجال است در محوطه‌ی مسجدالاقصی و آمدن مسیح‌الدجال پایان می‌یابد.

سال ۲۰۱۸م برای این هدف بزرگ اسرائیل یک برهه‌ی مهم به شمار می‌رود. دونالد ترمپ رئیس‌جمهور فعلی امریکا که انتقال پایتخت اسرائیل را به بیت‌المقدس در کارزارهای انتخاباتی خویش وعده داده بود، در سال ۲۰۱۸م این وعده را تحقق بخشیده و به تاریخ ۱۴ می ۲۰۱۸م بیت‌المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و سفارت امریکا را به بیت‌المقدس انتقال داد. “یکی از نهادهای صهیونیستی به حیث قدردانی از ترمپ سکه‌ی ضرب زد که در یکروی آن تصویر دونالد ترمپ همراه با کوروش کبیر و درروی دیگر آن تصویر معبد سوم حک‌شده است و این کار را کوشش برای ساختن معبد سوم دانستند<2>.” همچنان دریکی از محافل به همین مناسبت سفیر ایالات‌متحده امریکا همراه با همکاران صهیونیستی‌اش تصویری را به نمایش گذاشت که در آن به‌جای مسجد در محوطه‌ی الاقصی معبد سوم ساخته‌شده است<3>.

بنجامین نتنیاهو صدراعظم اسرائیل که در محفل گشایش سفارت جدید امریکا صحبت می‌کرد، از طرح‌های صهیونیستی دجالی خویش پرده برداشته گفت: ” در بیت‌المقدس، شاه داوود (مقصدش از داوود علیه سلام)، پایتخت ما را سه هزار سال قبل بنیان نهاد. در بیت‌المقدس، شاه سلیمان (مقصدش سلیمان علیه سلام)، معبد ما را ساخت (معبد اول) که برای قرن‌ها پابرجا بود. در بیت‌المقدس، تبعیدشدگان یهودی از بابل، معبد را بازسازی کردند (معبد دوم) که برای قرن‌های دیگر پابرجا بود. در بیت‌المقدس، مکابیان (میهن‌پرستان یهودی) این معبد را بازسازی کردند و حاکمیت یهود را بر این سرزمین باز گردانیدند. و در همین‌جا در بیت‌المقدس تقریباً دو هزار سال بعد جانبازان اسرائیل سه جمله‌ی جاودان را زمزمه کردند (تپه‌ی معبد به دست ماست) که روح تمام ملت را مرتفع ساخت. ما در بیت‌المقدس هستیم و اینجا خواهیم بود.<4>“

طرح انهدام مسجد الاقصی و ساختن معبد سوم به حیث تخت شاهی دجال (یهودیان مسیح خویش را یک رهبر سیاسی میدانند که به نمایندگی یهود بر سراسر جهان حکومت کند) آخرین مراحل آمادگی برای آمدن دجال توسط صهیونیست‌ها می‌باشد که در سال ۲۰۱۸م صهیونیست‌ها خویشتن را برای این هدف نزدیک‌تر ساختند.

اگر بخواهیم دو پله‌ی ترازو را به حالت تعادل نگه‌داریم باید در هر دو پله وزن مساوی و یا حداقل وزن نسبتاً معادل باهم بگذاریم در غیر آن‌یک پله به زمین‌خورده ویکی به هوا می‌رود. انسان دارای دو بعد روح و جسم است که مانند دو پله‌ی ترازو اگر یک بعد را پر سازیم و بعد دگر را فراموش کنیم تعادل از بین می‌رود. در عصر مدرن با همه‌گیر شدن فرهنگ مطلقاً ماده‌گرایی انسان یک پله‌ی ترازوی وجود خویش (بعد روحی) را فراموش کرده و تمام هم‌وغمش برآورده ساختن خواهشات جسمانی است که ترازوی وجودش برهم‌خورده و باوجود پیشرفت‌های اقتصادی و رفاهی انسان از زندگی خسته و مرگ خواه شده است.

حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرمایند: “تا زمانی‌که یک فرد از کنار قبری دیگری عبور نکند و نگوید: ای‌کاش من به‌جای او می‌بودم قیامت برپا نخواهد شد<5>.” و همچنان در روشنی این حدیث ابن مسعود رضی‌الله‌عنه می‌فرمایند: زمانی خواهد آمد که اگر مردی ببیند که مرگ فروخته می‌شود، آن را می‌خرد<6>.

مطابق آمار سازمان صحت جهانی (WHO) ” خودکشی دومین سبب مرگ در جهان برای کسانی که سنشان بین ۱۵ تا ۲۹ سال است، به شمار می‌رود<7>“. همین‌گونه مطابق گزارش امریکا امروز (USA Today) “تعداد اطفالی که بلااثر افکار و کوشش‌های خودکشی به اتاق‌های عاجل مراجعه می‌کنند رو به افزایش بوده و محققین و دانشمندان در مورد علت آن حیران‌اند. مادرکلان یکی از قربانیان چنین می‌گوید: همه‌جا سخن از خودکشی توسط اطفال است و نمی‌شود فهمید که چرا؟ نمی‌دانم شاید به خاطر زمان در حال تغییر و فشاری است که اطفال در آن بزرگ می‌شوند اما بسیار اسف‌بار است<8>.” گزارش‌ها از کشور خود ما نیز غم‌انگیز بوده و حاکی از آن است که گرایش به خودکشی در کشوری که این پدیده باوجود مشکلات سیاسی و اقتصادی بیگانه بوده است در حال افزایش بوده چنانچه “به دلیل افزایش خودکشی در افغانستان، حکومت در سال ۲۰۱۸م، استراتژی ملی وقایه از خودکشی را تصویب کرده است. آقای سروری (یکی از داکتران در کابل) می‌گوید: وقتی ما به شفاخانه‌ها مراجعه کنیم هر شب ده‌ها واقعه را می‌بینیم که به نام تسمم یا به نام تصادف، یا به نام خوردن ادویه مرگ موش، یا دوای طبی، تعدادی زیادی را می‌بینید که کوشش کرده‌اند به زندگی خود خاتمه دهند<9>.”

ما در عصر عجیب (آخر زمان) زندگی می‌کنیم، و برای نجات دین و دنیای خویش سخت نیازمند رهنمایی کسی هستیم که این عصر را با تار و پود و تمام فتنه‌های تباه کننده‌ی دین و دنیا بشناسد و بهتر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم که از طرف الله سبحانه‌وتعالی اخبار این عصر برایش داده شده است کسی این عصر را نمی‌شناسد، پس هر مسلمان باید در شناخت این عصر توسط قرآن و احادیث کوشا بوده و از این طریق برای نجات خود و اطرافیان خود بکوشد.

به امید بیداری!

