دونالد ترامپی جنگ جهانی سوم را کلید نزد

طرح چالش

جنگ تباهکن جهانی اول World War I بیش از 20 میلیون کشته به جا گذاشت و جنگ جهانی دوم II World War جان 70 میلیون انسان روی زمین را گرفت و همین اکنون در این روزها و هفته ها وماه ها, ترس و هراس بی پایانی روان آدمیزاد را فرا گرفته که نشود جنگ جهانی سوم (World War III) منجر به نابودی کره زیبای زمین شود. باید گفته شود که اگر سر وکله جنگ جهانی سوم پیدا شود, یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی قرن بیست‌ویکم خواهد بود که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای زندگی انسان های، محیط زیست و نظم جهانی داشته باشد. با توجه به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، رقابت‌های ژئوپولیتیک، جنگ‌های نیابتی و بحران‌های اقتصادی و اقلیمی، احتمال بروز یک درگیری جهانی را به ویژه میان اسراییل و ایران به شدت افزایش داده بود که در همین روزها, اسراییل و حامیان اسراییل Israeli lobbyists در امریکا بسیار کوشیدند تا پای ایالات متحده امریکا را درجنگ با ایران بکشانند مگر دونالد ترامپی رئیس جمهور امریکا پس از گفتگوهای پرتنش و نفس گیر با نظامیان و سیاستمداران ایالات متحده, سرانجام فعلا نگذاشت پای امریکا در جنگ با ایران کشانیده شود و اگر دونالد ترامپی بتواند حداقل در دوره ریاست جمهوری خود, پای امریکا را از درگیری مستقیم با ایران دور نگهدارد, مستحق دریافت جایزه صلح نوبل شاید باشد.

پیشگفتار (Introduction)

پس از پایان جنگ جهانی دوم (World War II)، جامعه بین‌المللی تلاش کرد با ایجاد نهادهایی مانند سازمان ملل متحد (United Nations) از تکرار فاجعه‌ای مشابه جلوگیری کند. با این حال، تحولات اخیر در روابط بین‌الملل، از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ (Great Power Competition)، افزایش ملی‌گرایی افراطی (Extreme Nationalism) و ضعف چندجانبه‌گرایی (Multilateralism)، نگرانی‌ها درباره وقوع جنگ جهانی سوم را افزایش داده است. در همین هفته های نزدیک , نزدیک بود با حمله ایالات متحده امریکا بر ایران , شعله های ویرانگر جنگ جهانی سوم درخاور میانه زبانه بکشد و کره زیبای زمین را نابود نماید که باید فعلا بر دونالد ترمپی رئیس جمهور امریکا آفرین گفت که بر ایران دست به حمله نظامی نزد و نگذاشت آتش جنگ جهانی سوم, کلید بخورد.

مفهوم جنگ جهانی سوم (Concept of World War III)

جنگ جهانی سوم به درگیری گسترده نظامی میان قدرت‌های بزرگ جهانی اطلاق می‌شود که ممکن است شامل استفاده از سلاح‌های هسته‌ای (Nuclear Weapons)، جنگ سایبری (Cyber Warfare) و جنگ‌های فضایی (Space Warfare) باشد. برخلاف جنگ‌های گذشته، این جنگ می‌تواند تمدن بشری را به‌طور کامل نابود ویا دست کم تهدید نماید.

عوامل زمینه‌ساز جنگ جهانی سوم (Causes of World War III)

1 . رقابت‌های ژئوپولیتیک (Geopolitical Rivalries)

رقابت میان قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین و روسیه بر سر نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی یکی از عوامل اصلی تنش‌های جهانی است که درهمین ماه های پرتنش میان ایران و اسراییل به خوبی به مشاهده می رسید. در همین حال, روسیه و چین به پشتیبانی ایران برخاستند و دونالد ترامپی, دانست که ایران, ونیزویلا نیست و نباید به تحریک اسراییل, بر ایران حمله نماید که فاجعه بشری آن , نه تنها خاور میانه بلکه تمام قاره ها را فرا می گیرد.

گسترش سلاح‌های کشتار جمعی(Weapons of Mass Destruction – WMDs)

وجود زرادخانه‌های هسته‌ای و عدم پایبندی برخی کشورها به معاهدات کنترول تسلیحات (Arms Control Treaties) خطر جنگ را افزایش داده است. هندوستان وپاکستان یعنی دو رقیب و دشمن که تابه حال چندین جنگ را پشت سرگذاشته اند به سلاح اتمی دست یافته اند و همچنان است اسراییل واما نباید ایران را دست کم گرفت وشاید هم سلاح اتمی با پرتاب دور را در اختیار داشته باشد که درصورت حمله مجدد اسراییل, خاک اسراییل را با بم اتمی خواهد کوبید.

3 . جنگ‌های نیابتی (Proxy Wars)

درگیری‌های منطقه‌ای که توسط قدرت‌های بزرگ حمایت می‌شوند، می‌توانند به جنگی جهانی تبدیل شوند.

4 . بحران‌های اقتصادی و اقلیمی (Economic and Climate Crises)

فقر Poverty، کمبود منابع Lack of resources و تغییرات اقلیمی (Climate Change) می‌توانند منجر به بی‌ثباتی و درگیری‌های بین‌المللی شوند.

راهکارهای جلوگیری از جنگ جهانی سوم (Strategies to Prevent World War III)

1 . تقویت دیپلوماسی و گفت‌وگو (Diplomacy and Dialogue) , عوض شدت بخشیدن به جنگ سرد Cold war و جنگ تبلیغانی War propaganda .

دیپلوماسی فعال (Active Diplomacy) و گفت‌وگوهای چندجانبه می‌تواند از سوءتفاهم‌ها و تشدید بحران‌ها جلوگیری کند.

2. نقش حقوق بین‌الملل(International Law)

اجرای مؤثر حقوق بین‌الملل (International Law) و پایبندی به منشور سازمان ملل (UN Charter) نقش کلیدی در حفظ صلح دارد.

3 .کنترول تسلیحات و خلع سلاح (Arms Control and Disarmament)

کاهش سلاح‌های هسته‌ای (Nuclear Disarmament) و نظارت بین‌المللی می‌تواند خطر جنگ را کاهش دهد.

4 .تقویت نهادهای بین‌المللی (International Institutions)

نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، شورای امنیت (UN Security Council) و دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court of Justice) باید تقویت شوند.

5 .نقش رسانه‌ها و آگاهی عمومی (Role of Media and Public Awareness)

رسانه‌های مسئول (Responsible Media) می‌توانند با مقابله با تبلیغات جنگ‌طلبانه (War Propaganda) و ترویج فرهنگ صلح (Culture of Peace) نقش مهمی ایفا کنند.

نقش ژورنالیزم در پیشگیری از جنگ (Role of Journalism)

ژورنالیزم صلح (Peace Journalism) با تمرکز بر تحلیل ریشه‌های درگیری، انعکاس صدای قربانیان و ارائه راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، می‌تواند افکار عمومی را به سمت صلح جهانی هدایت کند.

فرایند وراهکار (Conclusion and Road map)

جلوگیری از جنگ جهانی سوم مستلزم همکاری جهانی، تقویت دیپلوماسی، احترام به حقوق بین‌الملل,شناختن حق همه مردمان وکشور ها برای زیست باهمی و افزایش آگاهی عمومی است. در جهانی به‌هم‌پیوسته، هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت پایدار را برای خودش تضمین کند, تا اینکه با دیگران در تأمین صلح وامنیت همکاری دو جانبه وچند جانبه نداشته باشد. صلح جهانی تنها از مسیر همکاری، گفت‌وگو و عقلانیت جمعی (Collective Rationality) قابل دستیابی است.

