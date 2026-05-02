زندگی من _ قسمت بیست و هفتم

خاطره زندگی من در دوره ماستری با پروفیسور ودهوز زندگی علمی و تحقیقاتی من را بطور اساسی شکل بخشید که تصورش را نمیکزدم . این پروفیسور تاریخ اروپا را تدریس می‌کرد . فوق العاذه زن بدخوی بود . دوست نداشت که حق و ناحق کسی وقتش را ضایع کند . زن کهنسال بود و در همان سال یا کمی بعد تر بازنشسته می شد. یک صندوق قطعه یی در روی دهلیز مقابل دفتر کارش گذاشته بود و شاگردان تحقیقات خود را که نمره داده شده بود از آن صندوق دریافت می‌کردند . کسی جرات نمی کرد با او به اصطلاح ما یک و دو بگوید . رویه خشن داشت و اما تاریخ اروپا در نوک زبانش بود . همه شاگردان با او به احتیاط صحبت می‌کردند و یا سوال می‌کردند . سال ۱۹۸۵ بود و کار تحقیقی من آلمان بود که چطور آلمان بعد از جنگ آباد شد و نقش مارشال پلان چه بود ؟ . در آن زمان مانند امروز کامپیوتر نیود و ما از ماشین تایپ استفاده می کردیم و اشتباه تایپی را به سفیده که درین جا

Whiteout

می گویند اصلاح می کردیم . من در حدود پانزده صفحه تحقیق خود را با فهرست ماخذ در صندوق گذاشتم و باید سه روز بعد آنرا می گرفتم . روزی که ورق خود را گرفتم در صفحه اول نوشته بود trash

یعنی باطله یا زباله . اوه خدای من چکار کنم ؟ شعبه تاریخ در منزل سوم بود . از پله های زینه پایین می شدم که یک هم صنف من بالا می آمد . در آن دوره ماستری فقط هشت نفر بودیم . دختر بود و نامش را به خاطر ندارم . کفت ورق ات را گرفتی ؟ گفتم بلی اما بسیار نتیجه خراب گرفتم . گفت اجتیاط کنی که همرای این زن گفتگو نکنی که هرگز فارغ التحصیل نمی شوی . همان روز ذره ذره وجودم این استاد را دعای بد می‌کرد . خوب ، فردا رفتم و دروازه دفتر را تق تق کردم ، صدا کرد که بیا ! با ترس و لرز داخل شدم به من نگاه کرد و کفت What do you want ? چه میخواهی . من به بسیار متانت گفتم ?How can I improve my paper professor یعنی چطور می توانم که ورق خود را بهتر بسازم

گفت بنیشین . ورق را با عصبانیت از دستم کش کرد و راسا رقت به ماخذ و‌گفت تو فکر می کنی من احمق هستم و اینها را نمی دانم ؟ ازین کتاب و آن کتاب و فلان ژورنال و مجله نقل قول کردی . اینها خو گفته شده و ما خیر داریم باز چرا نقل قول کردی . تو در دوره ماستری هستی و نه می دانی که ریسرچ چیست ؟ من خاموش بودم . دوام داد ، ریسرچ این نیست که تو از فلان و فلان نقل قول کنی . ریسرچ research کلمه مرکب است یعنی یک مطلب را دوباره پیدا کن که کسی قبلا نه گفته باشد . گذشتگان را بخوان و حتی نقل قول کن و اما خواننده باید بداند که در تحقیق تو یک چیز نو است که دیگران نگفته باشد . گفتم که در آن زمان ذره دره وجودم او را دعای بد می‌کرد و امروز که تا حال چهارده جلد کتاب من در آمازون است ، همه اش دید و بینش خودم است و تقلید نیست و این از خیرات سر پروفیسور ودهوز است . روح اش شاد باشد . واقعا من را بیدار ساخت .

یکی از دانشجویان مصری برای رخصتی مصر می رفت و من از او خواهش کردم که یک دسته کاست قرآن مجید را برای من هدیه کند . برای من قرائت قاری مصری منشاوی را آورد . هر روز قرآن را در مقابل خود می گذاشتم و با کاست منشاوی تعقیب می کردم . در عین زمان دیگر کتاب های اسلامی را مطالعه میکردم . قدرت کتاب خریدن را نداشتم اما کتابحانه دانشگاه برایم از کتابخانه کانگرس میخواست و باید تا سه هفته کتاب را خلاص میکردم . سوالات برای من پیش می شد استادان مسلمان به من جواب علمی می دادند و اما بازهم متکی به متون قدیم بودند و این مشکل آنها نبود زیرا رشته شان دین شناسی نبود . تا حتم دوره ماستری فکر و مغز و ذهن من مطلق ساخته شد که قرآن یگانه راه نجات مردم ما و همه مسلمانان است و دوم مسایل سیاسی امریکا را مطالعه میکردم و از دموکراسی امریکایی هر روز دل سرد می شدم و وقتی آموختم که لابی یهودی چه نقش بزرگ در سیاست های خارجی دارد از دموکراسی امریکایی بسیار دلسرد شدم . یک کشور که توسط یک گروه منفعت جو اداره شود و همه مسایل را کنترل کند برایم تعجب آور بود . قبل ازینکه از دوره ماستری خلاص شوم کتاب پال فنلی Paul Findley که در سال 1985 از چاپ برآمد خوانده بودم . من مانند سید قطب شهید مخالف غرب نشدم زیرا در غرب مسایل است که واقعا با ارزش است و من بسیار آموختم .