چگونگی حقوق بانوان در حوزه تمدنی پارسی زبانان
به مناسبت 8 مارچ روز جهانی بانوان
چالش
بنگریم که چرا نقش رسانه ها Media Role در دفاع از حقوق بانوان Women Rights Advocacyدر حوزه تمدنی پارسی زبانان (خوراسان/ افغانستان و ایران بدون تاجیکستان) Persian Civilization کمرنگ شده است در حالی که در ایرانشهر شاهنشاهی هخامنشیان و ساسانیان, نقش و اعتبار بانوان همپای مردان بود. و اما رسانهها در دنیای معاصر نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی (Public Opinion) و ترویج حقوق بشر (Human Rights) دارند. در بسیاری از جوامع، زنان با مشکلاتی مانند تبعیض جنسیتی، محدودیتهای قانونی و خشونتهای اجتماعی مواجه هستند. در چنین شرایطی رسانهها میتوانند نقش مهمی در دفاع از حقوق زنان (Women’s Rights) و افزایش آگاهی اجتماعی (Social Awareness) ایفا کنند.
در این کوتا نوشته به بررسی نقش رسانهها در دفاع از حقوق بانوان در Iran و Afghanistan پرداخته می شود. روش نگرش این پژوهش تحلیل کیفی (Qualitative Analysis) و تحلیل محتوای رسانهای (Media Content Analysis) است. نتایج تحقیق نشان میدهد که رسانهها از طریق افشای نقض حقوق بانوان، افزایش آگاهی اجتماعی و ایجاد گفتمان عمومی توانستهاند در دفاع از حقوق بانوان نقش مهمی ایفا کنند.
سخن نخست
در دنیای امروز رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی (Fourth Estate) شناخته میشوند. رسانهها با اطلاعرسانی و نظارت بر قدرت سیاسی میتوانند در توسعه دموکراسی و عدالت اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.
یکی از حوزههای مهم فعالیت رسانهها دفاع از حقوق بانوان (Women’s Rights) است. بانوان در بسیاری از جوامع با مشکلاتی مانند:
- تبعیض جنسیتی
- خشونت اجتماعی
- محدودیت در مشارکت سیاسی
مواجه هستند.
در کشورهایی مانند Iran و Afghanistan رسانهها توانستهاند نقش مهمی در مطرح کردن مسائل بانوان و افزایش آگاهی عمومی ایفا کنند.
چالش بیشتر
More Problems
در بسیاری از جوامع سنتی، حقوق بانوان با چالشهای جدی روبهرو است. رسانهها میتوانند با انتشار گزارشها و تحلیلهای اجتماعی به افشای نقض حقوق بانوان و افزایش آگاهی عمومی کمک کنند.
با این حال، رسانهها در برخی کشورها با محدودیتهای قانونی و سیاسی مواجهاند که میتواند توانایی آنها در دفاع از حقوق بانوان را محدود کند.
اهمیت پژوهش
Significance of the Study
این پژوهش از چند جهت اهمیت دارد:
- بررسی نقش رسانهها در دفاع از حقوق بانوان
- تحلیل وضعیت رسانهها در ایران و افغانستان
- ارائه راهکارهایی برای تقویت ژورنالیزم حقوق بانوان
اهداف پژوهش
Research Objectives
اهداف اصلی این پژوهش عبارتاند از:
- بررسی نقش رسانهها در دفاع از حقوق بانوان
- تحلیل نحوه پوشش مسائل بانوان در رسانهها
- مقایسه نقش رسانهها در ایران و افغانستان
سوالات پژوهشی
Research Questions
- رسانهها چه نقشی در دفاع از حقوق بانوان دارند؟
- رسانههای ایران و افغانستان چگونه مسائل بانوان را پوشش میدهند؟
- چه چالشهایی در مسیر ژورنالیزم حقوق بانوان وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
Research Hypotheses
- رسانهها میتوانند نقش مهمی در افزایش آگاهی درباره حقوق بانوان ایفا کنند.
- حضور بانوان خبرنگار باعث افزایش پوشش مسائل بانوان در رسانهها میشود.
- محدودیتهای رسانهای میتواند مانع دفاع رسانهها از حقوق بانوان شود.
- پیشینه پژوهش و چارچوب نظری
پیشینه پژوهش
Literature Review
مطالعات انجام شده توسط UNESCO نشان میدهد که افزایش حضور بانوان در رسانهها باعث افزایش توجه به مسائل جنسیتی میشود.
گزارشهای UN Women نیز نشان میدهد که رسانهها میتوانند نقش مهمی در تغییر نگرشهای اجتماعی نسبت به بانوان داشته باشند.
نظریه دستور کارسازی
Agenda Setting Theory
این نظریه بیان میکند که رسانهها با انتخاب موضوعات خبری میتوانند تعیین کنند جامعه درباره چه مسائلی فکر کند.
نظریه بازنمایی رسانهای
Media Representation Theory
این نظریه توضیح میدهد که نحوه نمایش بانوان در رسانهها میتواند بر نگرشهای اجتماعی تأثیر بگذارد.
نظریه چارچوببندی
Framing Theory
رسانهها با نحوه ارائه یک موضوع میتوانند برداشت مخاطبان را از آن موضوع شکل دهند.
روش پژوهش
این پزوهش از روش تحلیل کیفی (Qualitative Research) استفاده میکند.
روش جمعآوری دادهها
دادههای پژوهش از منابع زیر جمعآوری شده می تواند:
- مقالات علمی
- گزارشهای سازمانهای بینالمللی
- تحلیل محتوای رسانهای
روش حلاجی دادهها
در این تحقیق از تحلیل محتوای رسانهای (Media Content Analysis) استفاده شده است.
تحلیل نقش رسانهها در ایران و افغانستان
نقش رسانهها در افغانستان
در Afghanistan رسانهها در دو دهه به اصطلاح جمهوری در میان دو دوره حکومت طالبان, نقش مهمی در مطرح کردن مسائل بانوان داشتهاند.
موضوعات مهم رسانهای شامل:
- آموزش دختران
- خشونت علیه بانوان
- مشارکت سیاسی بانوان
نقش رسانهها در ایران
در Iran رسانهها و به ویژه رسانههای اجتماعی نقش مهمی در مطرح کردن مسائل بانوان ایفا کردهاند.
تحلیل مقایسهای
|موضوع
|افغانستان
|ایران
|حضور بانوان خبرنگار
|متوسط
|قابل توجه
|آزادی رسانهها
|محدود
|محدود
|فعالیت رسانههای اجتماعی
|در حال رشد
|گسترده
فرایند و راهکار
رسانهها نقش مهمی در دفاع از حقوق بانوان (Women’s Rights) دارند. رسانههای اجتماعی به ویژه شبکه های گزارشدهی میتوانند با افزایش آگاهی اجتماعی و افشای نقض حقوق بانوان که درخوراسان/افغانستان در دور حکومت طالبان بصورت گسترده براه افتاده, به بهبود وضعیت زنان کمک کنند:
- افزایش حضور بانوان در حرفه ژورنالیزم
- تقویت آموزش ژورنالیزم حقوق بشر
- حمایت قانونی از بانوان گزارشگر
به سوی تامین حقوق بیشتر بانوان بر مردان