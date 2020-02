در جوابِ پروفسور …. ( جنابِ لعلزاد )

بتاریخ ٢٨ بهمن ماهِ سال ١٣٩٨ هجرى خورشیدى باز هم ….( جناب عبدالخالق خان لعل زاد ) … زیر عنوانِ ( میرغلام محمد غبار یا پدر تاریخ سازی جعلی افغانستان ) در وبسایتِ ( جاودان ) به نشر رسانده و باز هم … خواسته مثل همیشه با بلغور کردنِ دوباره و تکرارىِ …مثلاً خود را به عنوانِ محقق و پژوهشگرِ تاریخ جا زده و دشمنى دیرینه اش را با مؤرخِ صادق و راستینِ کشور “شاد روان میر غلام محمد غبار ” ، ابراز نماید .

به عقیده ى من این … ارزشِ دوباره جواب دادن را ندارد و فقط نظر خوانندگانِ ارجمند را به مقاله اى که در ٢۵ دسامبر سال ٢٠١٣ میلادى در جوابِ … ، نوشته بودم ، جلب مى کنم .

این هم مقاله ى قبلى من که در جوابِ لاطائلاتِ ٢٣ دسامبر سال ٢٠١٣ میلادى نامبرده نوشته بودم :

تذکرى به جناب عبدالخالق خان لعلزاد در مورد مقاله ى کذایى ایشان تحت عنوانِ ( چگونگى نام گذارى افغانستان ) :

بتاریخ ٢٣ دسامبر ٢٠١٣ … از نویسند بنام ” عبدالخالق لعل زاد ” در وبسایت ” کابل پرس ” زیر عنوانِ ( چگونگی نام گذاری افغانستان از پدر نشنلیزم افغانی”طرزی” تا پدر جعل کاران تاریخ “غبار” : ) به نشر رسیده است .

قبل از اینکه به جواب مهملاتِ این … بپردازم ، میخواهم بگویم که این شخص که خودش را پروفسور و دکتر علم تاریخ جا میزند ، تخصص اش در رشته ى مهندسىِ تصفیه ى فاضلاب شهرى میباشد نه علم تاریخ .

و امّا در موردِ پژوهشِ جناب لعلزاد ” این نویسنده … چنین آغاز کرده است :

( اگر قرار باشد لقب “پدر نشنلیزم افغانی” به جناب طرزی اعطا گردد، افتخار لقب “پدر جعل کاران تاریخ افغانستان” نصیب جناب غبار می گردد. )

جنابِ پژوهنده …! شما در ادامه ى مثلاً تحقیق و پژوهشِ … تان چنین نوشته اید :

( دوستان ارجمندی خواهان تهیۀ فهرست آثار مهم تاریخی از اوایل سدۀ هجدهم یعنى به قدرت رسیدن قبایل “افغان” در خراسان ” ١٧٠٠ م “تا اواخر سدۀ نزدهم یعنى ایجاد دولت حایل “افغانستان” توسط انگلیس و روس ” ١٩٠٠ م “شده اند.

تهیۀ فهرست این آثار و مطالعۀ آن برای پژوهشگران تاریخ کشور زمینۀ آن را مساعد می سازد تا :

١ – چگونگی نام گذاری “افغانستان” از یک منطقۀ کوچک، تطبیق تدریجی آن به مناطق بزرگتر ” درمنابع انگلیسی ” و سرانجام برای کشوری را درک کنند که جغرافیای آن در زمان عبدالرحمن خان شکل میگیرد و استقلال آن در زمان امان الله خان حاصل میشود .

٢ – با چگونگی کاربُرد نام خراسان برای این حوزۀ بزرگ در منابع اصیل زبان فارسی آشنا گردند . )

جنابِ پروفسور … در امور آثار تاریخى ! در جوابِ این قسمت از نوشته تان ، یاد آور میشوم که مواردِ فوق در کتاب وزین ” افغانستان در مسیر تاریخ ” با روشنى و شفافیت بیان شده ولى جناب شما به دلیل سوء نیتى که دارید ، از آن چشم پوشى میکنید . زیرا در موردِ چگونگى نام گذارى افغانستان ، مرحوم غبار در صفحه ى نهم جلد اول کتاب افغانستان در مسیر تاریخ چنین مینویسند :

در قرن نوزدهم ” خراسان ” جاى خودش را به اسم تازه ى ” افغانستان ” گذاشت . این نام براى بار اول در قرن سیزدهم در مورد قسمتى از ولایات شرقى کشور اطلاق گردید و در قرن چهاردهم این اسم مخصوص تخت سلیمان و ماحول آن در مشرق کشور بود ، در قرن هجدهم از دریاى سند تا کابلستان و از نزدیک کشمیر و نورستان تا قندهار و ملتان ” افغانستان ” خوانده شد ، بالاخره در قرن نوزدهم نام ” افغانستان ” نام رسمى تمام کشور گردید .

در مورد چگونگى کاربردِ نام ” خراسانِ بزرگ ” باز هم زنده یاد غبار در رساله ى ” خراسان ” مفصلاً این حوزه را معرفى نموده اند . اگر این رساله را نخوانده اید ، بروید و آنرا مطالعه نمایید و اگر خوانده اید و مخصوصاً این موضوع را انکار میکنید ، براى اینکه بیشتر از این آبروى تان نرود ، بروید و خود را حلق آویز کنید .

جناب محققِ … ! مشخص است که شما براى فریبِ جوانان ، بدون اینکه از رساله ى ” خراسان ” و کتاب ” افغانستان در مسیر تاریخ ” آثارِ زنده یاد غبار نامى ببرید ، چنین ادامه داده اید :

( تهیۀ چنین فهرستی در نیمۀ اول سدۀ بیستم ” از ١٩٠١ تا ١٩۶۴ م ” نیز نشان میدهد که چگونه ناسیونالیزم افغانی ” با مقالات طرزی در سراج الاخبار ” و تاریخ سازی جعلی ” با مقالات غبار در مجلۀ کابل ” بنیاد گزاری شده و توسط کهزاد و حبیبی به پایۀ اکمال میرسد .

فهرست یکتعداد آثار مهم ” بصورت کرونولوژیک ” در زیر درج گردیده است. از دوستان و علاقمندان مسایل تاریخی کشور صمیمانه آرزو دارم آثار مهمی را که در این لیست ذکر نشده است، با نام کتاب، نویسنده و سال چاپ آن تحریر نمایند تا فهرست کامل این آثار تهیه و ترتیب گردد . )

جنابِ دکتر … تاریخ ! اگر فکر میکنید چون شما در نوشته ى محیلانه ى تان که لیستى از آثار فارسى و انگلیسى را بدونِ ذکر نامِ کتابِ ” افغانستان در مسیر تاریخ ” و رساله ى ” خراسان ” ، ردیف نموده اید و فقط اسمى از ” مقالاتِ زنده یاد غبار که در مجله ى کابل به چاپ میرسید ” برده اید و همان مقالات را هم تحریف میکنید ، چون میدانید که در همان مقاله ها هم در مورد تغییر نام خراسان به افغانستان به صورت دقیق سخن به میان آمده ، میتوانید شاد روان غبار را جاعل تاریخ معرفى نمایید ، سخت طفلانه مى اندیشید . زیرا جوانان امروز کسانى نیستند که فریب … شخص شخیص شما را بخورند .

من به شما توصیه میکنم که بعد از این دست از تاریخ سازى هاى کودکانه بردارید وگرنه بیشتر از این مضحکه ى کوچک و بزرگ خواهید شد .

جنابِ متخصصِ تصفیه ى گنداب و فاضلابِ شهرى ! در جوابِ قسمت اخیرِ خزعبلاتِ تان که چنین نوشته اید :

( با بررسی آثار فوق به این نتیجه گیری ها خواهیم رسید:

١ – تمام باشندگان این سرزمین ها خود را خراسانی و سرزمین خود را خراسان می گفتند؛

٢ – افتخار ایجاد کشور افغانستان و نام گذاری آن نصیب انگلیس ها می شود؛

٣ – اگر قرار باشد لقب “پدر نشنلیزم افغانی” به جناب طرزی اعطا گردد، افتخار لقب “پدر جعل کاران تاریخ افغانستان” نصیب جناب غبار می گردد.

مگر اینکه دوستان بتوانند اسناد و شواهد دیگری ارایه دارند . )

باید یاد آور شوم در مورد این قسمت از … ، جنابعالى مشخص نفرموده اید که باشندگانِ کدام سرزمین ها خود را خراسانى مى گفتند ؟ ولى من به شما مى گویم که فقط ساکنانِ سرزمین خراسان بزرگ خود را خراسانى میدانستند و کشور شان را خراسان مى نامیدند ، نه تمامِ سرزمین ها . حدود و مشخصات خراسان بزرگ هم در رساله ى ” خراسان ” اثر شادروان غبار بیان گردیده است و همه هم قبل از … شما مى دانستند و میدانند که خراسان کجاست و خراسانى کیست .

در موردِ ایجاد و نام گذارى کشور افغانستان اگر افتخار آن نصیب انگلیس ها میشود و در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ هم به وضوح در مورد دخالت انگلیس ها در نام گذارى ” افغانستان ” سخن به میان آمده ، این افتخار بیشتر نصیب جناب شما عبدالخالق خان لعلزاد میشود . چون زمانى که بعنوان پناهنده وارد خاک بریتانیا شدید ، خود را “افغانستانى” معرفى فرموده اید ، نه ” خراسانى ” و در گذرنامه ى بریتانیایى تان هم محل تولد تان ” افغانستان ” درج گردیده نه “خراسان” . لطفاً اول بروید نام کشور تانرا به ” خراسان ” تبدیل کنید تا جهانیان این اسم را به رسمیت بشناسند ، بعد ادعاى خراسانى بودن نمایید .

جهت حسن ختام گفته هایم باید بگویم اگر قرار باشد افتخار لقبِ پدر جعل کاران تاریخ به کسى داده شود ، این افتخار زیبنده ى اسم شما عبدالخالق خان لعلزاد است ، به عقیده ى اینجانب نه تنها افتخار لقبِ پدر جاعلان تاریخ چون واقعاً شما هرگز مؤرخ نبوده و نیستید ….

جناب استادِ ! آیا همین اسناد و شواهدى که در بالا گفته آمد ، براى ردِ اباطیل تان کافیست یا به شواهدِ بیشترى نیاز دارید ؟

با عرض ادب – انجنیر امیر فروغ

