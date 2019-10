فرجام تلخ هپیمانی کردها با آمریکا در سوریه

تاریخ مبارزات آزادی‌ خواهانه و استقلال طلبانهٔ خلق‌های ستمدیده و آوارهٔ کُرد با تاریخ خیانت رهبران کاخ سفید عجین شده است. آمریکا در راستای اهداف راهبردی اش در منطقه، مدام کرد ها را گوشت دم توپ ساخته است

به سلسله خیانت رهبران کاخ سفید و به اشاره مستقیم دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، هفته گذشته ارتش ترکیه در یک عملیات گسترده نظامی تحت فرمان رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه که هوایی امپراطوری عثمانی را بر سر دارد، به خاک سوریه تجاوز نمود و کُرد های شمال سوریه را که هنوز هزاران زخم خونین داعش تحت الحمایهٔ ترکیه را برسینه دارند، تحت رمز «چشمهٔ صلح »هدف قرار داده و منطقه کردستان سوریه را به خاک و خون و آتش کشید.

تاریخ مبارزات آزادی‌ خواهانه و استقلال طلبانهٔ خلق‌های ستمدیده و آوارهٔ کُرد با تاریخ خیانت رهبران کاخ سفید عجین شده است. آمریکا در راستای اهداف راهبردی اش در منطقه، مدام کرد ها را گوشت دم توپ ساخته است.

در سالهای ۵۰-۶۰ قرن ۱۹ سازمان استخباراتی« سی آی ای »آمریکا،برای سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در عراق، کرد های عراق را وادار به قیام نمود. لاجرم طبق نقشه سیا حکومت عبدالکریم قاسم در نتیجه کودتای نظامی سرنگون شد، اما آمریکا برای حاکم جدید سفارش نمود تا کردها را که هوای استقلال در سر داشتند به وسیله بمب های که توسط آمریکا در اختیارش گذاشته شد، به شدت سرکوب نماید.

در سالهای ۱۹۷۰در جریان جنگ ایران با عراق، امریکا بطور مخفی کرد ها را علیه حکومت عراق تسلیح نمود، کرد ها علیه بغداد به پا خاستند و پس از معاهده آتش بس میان ایران و عراق توسط صدام سرکوب گردیدند.

علیرغم حمایت ایالات متحده از توافق ایران و عراق درباره شط العرب در ۱۹۷۵، کردها عمدأ از تغییر سیاسی بیخبر گذاشته شدند و به ادامه جنگ تشویق گردیدند. صدام در مورد اختلافات مرزی، آنچه را که می خواست، به دست آورد. هدف صدام قطع حمایت ایران و آمریکا از کردها بود. این درگیری منجر به کشته شدن ۳۵ هزار نفر و ایجاد ۲۰۰ صد هزار پناهنده کردی گردید[۱]

در سال های ۱۹۸۰ بار دیگر به تحریک آمریکا، کرد های عراق مورد تهاجم سلاح های کمیاوی حکومت صدام قرار گرفتند.

در سال ۱۹۹۱در جریان لشکرکشی صدام به کویت، امریکا با تسلیح کردها، آنها را علیه صدام به قیام دعوت کرد، اما با پایان جدل های عراق و کویت و خروج ارتش عراق از کویت، آمریکا پشت آنها را بر زمین زد‌ و کردها هزینه سنگینی را در برابر رژیم صدام پرداختند.

در سال۲۰۰۳، در راستای تجاوز امریکا بر عراق، کرد های عراقی علیه حکومت مرکزی عراق دست به شورش زدند و راه را برای تجاوز امریکا در عراق هموار ساختند که لاجرم در راستای پروژه های داعش سازی آمریکا در خاورمیانه بهای سنگینی را پرداختند.

در سال ۲۰۰۷، بار دیگر آمریکا برای ترکیه اجازه داد تاکرد های عراق را در سرزمین خود شان مورد بمباران شدید قرار دهد.

حال در سال ۲۰۱۹، آمریکا که بخاطر اهداف استراتژیک اش در سوریه، در آغوش کرد های سوریه پایگاه های نظامی اش را مستقر ساخت، با کسب حمایت کردها در شمال چیره گردید، سپس با برانگیختن موج دشمنی کرد ها، با سازمانهای تروریستی، رژیم سوریه و حکومت ترکیه، لاجرم آنها را از عقب خنجر زد و در یک معاملهٔ پنهان با اردوغان، آنها را در برابر تهاجم خونین لشکر ترکیه قرار داد.

این بود تصویر مختصری از فراز و نشیب خلق‌های آوارهٔ کرد که در سناریوی استراتژیک آمریکا به بازی کشانیده شد و خون های فراوانی را برای چرخش ماشین راهبردی امریکا در منطقه به جریان انداختند و لاجرم در برابر چنگال خونین و موج خشم و انتقام کشور گشایان به میدان رها شدند.

این است مقدرات سیاسی خلق‌های ضعیف و ستمدیده و این سناریو کماکان ادامه خواهد داشت.

کارل مارکس فیلسوف و متفکر انقلابی گفته است: “تاریخ بار اول به شکل تراژید، اما بار دوم به شکل کمیدی تکرار میگردد.”

سوگوارانه این تکرار تاریخ و خنجر خیانت متداوم رهبران کاخ سفید، زندگی فاجعه بار کردها را به نمایشات کمیدی در اوره است.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، با رد توصیه های مقامات ارشد پنتاگون، به راه اندازی عملیات نظامی ترکیه به شمال سوریه چراغ سبز نشان داد و راه را برای یک حمله خونین به اقلیت کُرد و احیای احتمالی داعش در سوریه باز کرد.

به باور آگاهان، ترکیه به زودی با عملیات طولانی برنامه ریزی شده خود به سمت شمال سوریه تا عمق ۳۰ کیلومتری پیش خواهد رفت و کله منارهای بیشماری از خلق ستمدیده و آوارهٔ کردها در شمال سوریه احداث خواهد نمود.

اردوغان مدت ها است که تحت بهانهٔ ایجاد “منطقه امن” تحت کنترل ترکیه در امتداد مرز ترکیه و سوریه تلاش می کند تا شبه نظامیان YPG کرد سوریه که ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه اند و وظیفه آزادسازی کشور از وجود تروریستان داعش را بدوش داشت، از منطقه پاک سازی نماید.

بیش از هرچیز، اقدام ایالات متحده به ترامپ اجازه می دهد تا به تصمیم اصلی خود مبنی بر خروج کامل از سوریه برگردد.

سینان اولجین، پژوهشگر در کارنیجی اروپا، به فارین پالیسی گفت: “ترامپ سوریه را از نظر ارزش استراتژیک برای آمریکا سودمند نمی بیند. او همچنین نمی خواست خطر بیگانه سازی ترکیه را در مواقعی که سیاست مهارسازی ایران به مرحله بحرانی رسیده است، بپذیرد. سرانجام، ترامپ توسط اردوغان مجبور شد بین ترکیه و مردم کُرد یکی را انتخاب کند. به نظرمی رسد ترامپ در میان این انتخاب، ترکیه را انتخاب نمود”[۲]

بر پایهٔ گزارشات فارین پالیسی، تسلیمی ترامپ به اردوغان اعتبار ایالات متحده را از بین می برد. این گزارش خاطرنشان ساخت: “کاخ سفید با کنار گذاشتن شرکای کُرد خود در سوریه، پیامی را به همپیمانان اش فرستاد که به واشنگتن نمی توان اعتماد کرد.

ترامپ سپس برای اثبات اینکه وی در برابر خواسته های مرد اسلام گرای ترکیه اردوغان خم نشده است، تهدیدهایی مبنی بر “نابودی کامل اقتصاد ترکیه نمود. اما در واقع تاکنون، تنها چیزی که وی نابود کرده است، اعتبار ایالات متحده در خاورمیانه و فراتر از آن است”[۳] این روزنامه اذعان میدارد که اقدام عجولانه ترامپ خطراتی را برای حفظ دست آورد های امنیتی که در راستای شکست داعش در سوریه بوجود آمده است، پدید آورده است.

گزارش اخیر بازرس کُل وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است که داعش “توانایی های نظامی خود را در عراق استحکام بخشیده و در سوریه در حال مسافرت است.”

قرار گزارشات، بیش از ده هزار از جنگجویان تروریستی داعش در زندانهای کردها در شمال سوریه بسر می برند و بیم آن می‌رود که با تداوم عملیات نظامی ارتش ترکیه، انها آزاد گردیده و پا به فرار بگذارند. دیروز منابع کردها گزارش دادند که به تعداد ۷۸۵ تن از افراد داعش در نتیجه بمباران ارتش ترکیه از زندان فرار نمودند. ممکن نقشه نهای اردوغان و ترامپ تجدید حیات سیاسی داعش در منطقه باشد.

به باور نویسنده فارین‌ پالیسی، برنامه های اردوغان برای مهندسی جمعیتی در منطقه دستور العمل دیگری برای فاجعه است. رییس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کردکه قصد دارد تا ۳ میلیون پناهنده سوری عمدتا در شمال شرقی سوریه را به عنوان بخشی از یک تلاش شیطانی برای تبدیل مناطق از اقلیت کرد به اکثریت عرب مستقر کند.

چنین دستکاری آشکار مبتنی بر برهم زدن توازن قومی منطقه ای، مسلماً باعث تنش ها و خشونت های اجتماعی در دهه های آینده خواهد شد و بیشتر بذرهای نفرت و دشمنی را در منطقه زرع خواهد کرد؛

این است فرجام سرنوشت سازمان و یا کشوری که به اتکای آمریکا، مقدرات سیاسی خویش را معین می‌سازند.

اما درس های تلخ رفتار ناجوانمردانه رهبران کاخ سفید برای مردم افغانستان که سرنوشت سیاسی شان روی کف دست آمریکایی ها گره خورده است، نهایت آموزنده است.

آمریکا تحت سناریوی مذاکره با طالبان و پاکستان تاکنون همه تلاشهای سیاسی را بکار برده است، تا افغانستان را برای پاکستان و لشکر نیابتی آن طالبان به فروش برساند. این برنامه با قوت اش باقی است. سفر اخیر خلیلزاد به بن بست مذاکرات و معاملات سیاسی میان آمریکا و طالبان پایان داد.

افغانستان باید هر لحظه برای پس لگدی رهبران کاخ سفید آمادگی قوی سیاسی و نظامی داشته باشد. همه رهبران سیاسی افغانستان و سران احزاب چپ و راست که در سایهٔ امریکا راه میروند، باید روزی به غروب آمریکا بیندیشند و در برابر روزهای دشوار و طوفانی تدابیر بایسته اتخاذ نموده و استحکامات ملی ایجاد نمایند.

