آیا زنان با عاطفه تر اند ‎

یک ویدیو را از آقای ظاهر داعی به من فرستادند که در مورد اینکه زنان ناقص العقل نیستند صحبت می کند و می گوید که عقل زن و مرد یکی است و بعضی اوقات زنان از مردان دانشمند تر می توانند باشند که این سخن درست است و علاوه می کند اما چون خداوند زنان را با عاطفه تر از مردان خلق کرده است عاطفه زیاد باعث میشود که زنان تصامیم درست نگیرند ؟؟!! آقای داعی از یک طرف می گوید زنان می توانند دانشمند تر باشند و از طرف دیگر می گوید که عاطفه بالای شان غلبه میکند و تصامیم درست نه می گیرند. عجب ! هم دانشمند باشد و هم تصمیم غلط بگیرد. این خود یک سخن ضد و نقیض است. دانشمند یعنی کسی که به دانش تکیه میکند. در اسلام کسی که به دانش قرآن تکیه کند هرگز اشتباه نه می کند برای اینکه حق از باطل تفکیک شده است. این گفتار از دید قرآن مطلق غلط است . اول اینکه زن و مرد را خداوند از نفس واحد آفریده است . (سوره نساء آیه اول) وقتی زن و مرد را از نفس واحد آفریده است چطور امکان دارد که یکی کمتر عاطفه داشته باشد و یکی زیاد تر . عرب قوم پرست برای اینکه زنان را از صحنه سیاست و اجتماع به دور سازند همین تبلیغات را به استناد حدیث پیامبر ( ص) که بهشت زیر پای مادران است و چون زن مادر است عاطفه زیاد تر دارد و جای او خانه است ، به راه انداختند و این طرز اندیشه به کشور های ما سرایت کرد که این مخالف قرآن و یگانگی راز. خلقت انسان است. زنان بعضی اوقات نظر به آیه قرآن مجید مانند مردان قسی القلب هستند . در سوره ممتحنه آیه دوازدهم قرآن می گوید: معنی : ای پیامبر چون زنان با ایمان نزد تو آیند که به تو بیعت کنند [به شرط که ] چیزی را با خدا شریک نسازند، و دزدی نکنند، و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند ، و بچه های حرامزاده ای را که پس انداخته اند با [بهتان و حیله ]به شوهر نبندند و در کار نیک از تو نافرمانی نکنند ، با آنان بیعت کن در آیه بالا می بینیم که زنان مانند مردان زنا می کنند، گناه می کنند دزدی میکنند و حتی اولاد خود را می کشند پس اینکه زنان با عاطفه تر است قرآن رد می کند. زن همان مسولیت را در مقابل خداوند، جامعه و خانواده دارد که مرد دارد. . طور مثال اولین دانشگاه در اسلام به تشبث یک زن در تونس بنا شد. یا منبر مسجد در زمان حیات پیامبر ( ص) به پیشنهاد یک زن به وجود آمد . در حریم خانواده ، قرآن در سوره بقره می گوید که زن لباس مرد است و مرد لباس زن. این آیه می رساند که نه تنها که زن و مرد مکمل همدیگر هستند در خانواده مسولیت مشترک دارند و همچنان در همه گناه و ثواب هم شریک هستند . یگانه تفاوت در مغز وجود دارد و آن این است که مغز زن از نگاه حجم کمی خورد تر است . در آیه آمده است که مردان یک درجه بلند تر اند . تفاسیر غلط ، درجه را چنین تعبیر کرده اند که یعنی مردان در همه امور بلند تر اند و زیاد تر برای اینکه نفقه میدهند . در حالیکه زن هم می تواند نفقه آورنده باشد . زمانیکه کمونیستان بی إیمان و ملحد مردان بیگناه کشور را راه زندان و مرگ کردند ، زنان با شهامت افغانستان همه نفقه آورنده شدند. گل سخن درین است که مفسرین فراموش کردند که درجه یک انگاشت ریاضی است نه اقتصادی ومعنوی و اخلاقی و سیاسی و غیره . چون جسم زن برای تکامل کوچک تر است مغز او هم از نگاه حجم خورد تر است . این به این معنی نیست که در عقل، دانانی اخلاق و قوه درک و شعور از مرد ها کمتر است و یا با عاطفه تر است. من شخصا شوهران را می شناسم که هزار مرتبه از همسر خود با عاطفه تر اند . عاطفه از نگاه سوسیوسیکولوژی یعنی رابطه جامعه شناسی به روانشناسی مربوط است که ما چه قسم کلان شدیم . شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگ پوسیده یک انسان را چه زن باشد چه مرد باشد بی عاطفه می سازد نه اینکه زن از نگاه خلقت با عاطفه تر خلق شده باشد . یک کودک که در کودکی با او بد رفتاری شده باشد دختر باشد و یا پسر باشد در کلانی با عقده ها بار می آید و عاطفه او را صدمه می زند. زن و مرد از نگاه عاطفه هیچ کمی و کمبودی از همدیگر ندارد هر دو از نفس واحد خلق شده است و اما این خانواده و اجتماع و اقتصاد و سیاست های غیر مردمی رویه های غیر انسانی و غیر عادلانه است که روح و روان ما را شکل میدهد.

