برنامهٔ تسلیمی افغانستان رسمأ آغاز گردید

در حالیکه افغانستان هنوزهم زخم خونین مصالحهٔ معامله گرانه، کاذب وتحمیلی گرباچوف رهبر پیشین اتحاد شوروی را در بدن دارد،اینبار آمریکا تحت همین عنوان (مصالحه)ودر راستای همین سناریو میخواهد در یک معاملهٔ عقب پرده،قایق شکستهٔ افغانستان را در موج ها رها نموده،انرا تکه تکه ،پارچه پارچه ساخته وبا استقرار نظام فندمنتالیستی وحافظ منافع آمریکا،در وجود طالبان، سیاه ترین دوره تاریخ را در کشور تکرار نماید.

هفتهٔ قبل همزمان باآغاز مذاکرات میان آمریکا وطالبان در قطر،با توجه به جو آشفته سیاسی داخلی ومنطقه ای اینجانب تحت عنوان« افغانستان میدانگاه نبرد جهانی»

به صراحت پیشبینی نمودم که آمریکا در گفتمان با طالبان،میخواهد جغرافیای افغانستان واقتدار سیاسی کشور را معامله نماید.

مذاکرات قطر نخستین نردبان اقتدارسیاسی سراسری طالبان رابااهدای گستره بزرگ قلمرو کشور برای آنها رسمآبنیادنهاد.

دیگر قفل حاکمیت ونمایشنامهٔ دموکراسی در افغانستان کاملأ شکسته شد وبا ترفند های فریبنده کلید آن برای طالبان واگذار گردید. بیگمان این برنامه برای گام بعدی مراکز شهر ها وولایات رادر برگرفته وتا پایتخت کابل گسترش می یابد.

مجموع تحلیل ها نشان میدهد که تسلیمی افغانستان برای پاکستان به مثابه هدایتگر اصلی نیروی طالبان در سرلوح این معاملات قرار گرفته است.

حال سرنوشت میلیونها انسان در افغانستان بدست گرگان و آدمخواران رقم خورده وهمه چراغهای مدنیت در آن شبستان خاموش گردیده و”انسانیت “در تابوت سپرده میشود.

آیا هنوز هم برای شنیدن فریاد تاریخ برای گذار از نزاع های قومی، وافتراق سیاسی ،برای ایجاد همبستگی ملی وایجاد سنگر واحد برای نجات افغانستان دیر شده است؟؟

هرگاه آزادیم,دولت داریم وملت، چگونه وچرا فرمان عقب نشینی ارتش مان از واشنگتن صادر میگردد؟؟

بنابر قول نیویارک تایمز دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا دستور عقب نشینی نیروهای افغانستان را از ساحات روستایی وکم جمعیت افغانستان صادر نمود.(*۱)

به گزارش منابع وزارت دفاع افغانستان بلا درنگ پس از صدور فرمان ترامپ، عقب نشینی نیروهای ارتش افغانستان از برخی از محلات روستای آغاز گردید.

روزنامه نیویارک تایمز تحت عنوان “استراتیژی جدید

آمریکادرآیینهٔ پلان پیشین افغانستان برای عقب نشینی ”

خاطر نشان میدارد”

واشنگتن تایید کرد که اداره ترامپ ازارتش افغانستان خواسته است تا از مناطق کم جمعیت کشور عقب نشینی کنند. مامورین آمریکا اطمینان دادند، که مناطق وسیعی از کشور در کنترل طالبان باقی خواهند ماند.

روز نامهٔ نیویارک تایمز از مقاصد شوم و اهداف راهبردی واشنگتن برای تسلیمی افغانستان پرده برداشته خاطر نشان میدارد”این رویکرد در بخش سِری یی از استراتژی جنگی قبلی که توسط رئیس جمهور ترامپ در سال گذشته اعلام گردید، گنجانیده شده بود.

بر اساس گفته های سه مقام رسمی آمریکا که نخواستند نام شان فاش شود، واسناد را به «نیویورک تایمز» تعریف نموده گفته اند که به منظور حفاظت از نیروهای نظامی از حملات در پاسگاه های جداگانه و آسیب پذیر وبخاطر تمرکز بردفاع از شهرهای مانند کابل پایتخت و سایر مراکز پر جمعیت این تصمیم اتخاذ شده است”

نیویارک تایمز چشم انداز موثریت وپایداری این استراتیژی را مورد پرسش قرار داده می نگارد”

خروج این نیروها شبیه به استراتژی هایی است که ادارات بوش و اوباما در طول جنگ تقریبا ۱۷ساله آنرا شروع کرده وبه آن لگد زده اند. ازاین امر به طور موثرمیتوان اطمینان حاصل خواهد کرد که طالبان و دیگر گروه های شورشی ،قلمرو معینی را در کنترل داشته ودولت کابل را میگذارند تا فقط از کابل وشهر های مانند کندهار،کندوز ،مزارشریف وجلال آباد محافظت بعمل اورد”

نیو یارک تایمز بر ضعف وناکامی استراتیژی وپالیسی دولت سازی آمریکا انگشت انتقاد گذاشته بیان میدارد”

عقب نشینی به شهرها تصدیق مکرر برناکامی ساخت دولت آمریکا در افغانستان است که هنوز قادر به هدایت و محافظت از جمعیت روستایی در حال توسعه درکشور نیست. در طول سالها، همانطور که موج از سربازان آمریکایی و ناتو در چرخه های متناوب وارد شدند و رفتند، دولت مجددا به آرامی, تکه تکه های خاک را به طالبان تسلیم نموده وافغانستان را قطعه ،قطعه نموده و به بخش های متفاوتی تقسیم می کند تا اطمینان دهد که دیگر درین سرزمین جنگ را پایانی نیست”

نیویارک تایمز بربی ثباتی ورفتار عوام‌فریبانه سران کاخ سفید اشاره نموده اذعان میدارد”آقای ترامپ در زمان استراتیژی جدید خوداعلام کرد که “طالبان و شورشیان حکومت اسلامی در افغانستان “باید بدانند که هیچ جایی برای پنهان شدن ندارند، و هیچ جایی بیرون از دسترسی به قدرت آمریکا و اسلحه آمریکایی نیست”

کاخ سفید قبل از کاربست تحقق عملی استراتیژی عقب نشینی، برنامه جوسازی سیاسی را برای بستر سازی افکار جهانی براه انداخته بود .چنانچه بر قول این روزنامه ،جنرال جان نیکلسون ، فرمانده نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جریان یک کنفرانس خبری در ماه گذشته در بروکسل گفت که “طالبان یی که بر پاسگاه ها و وسایل نقلیه و تجهیزات نیروهای محلی حمله نموده و آنرا به تصرف می آورند در مناطق دور دست فعالیت مینمایند”

درین میان هنوز احساسات وطنپرستانه در وجود افسران وسربازان میهن‌دوست ارتش افغانستان زنده است و نشانه های سرپیچی آنها از برنامه ترامپ مشهود است.نیویارک تایمز می‌نگارد”استراتژی، بستگی به تمایل دولت افغانستان برای بازگرداندن نیروهای خود دارد. یک مقام وزارت دفاع افغانستان گفت که برخی از فرماندهان در برابر تلاش های آمریکایی ها برای واگذاری ساحات برای طالبان مقاومت نموده و اظهار میدارندکه مردمان محلی نسبت به چنین رویکرداحساس خیانت می کنند.

محمد کریم اتل یکی از اعضای شورای ولایتی هلمندگفت: «ترک مردم درشرایطی که احترام به آنها وجود ندارد، نقض حقوق بشر است. “این ممکن است ضعیف ترین نقطه دولت باشد که امنیت و دسترسی به مشکلات مردم را فراهم نمی کند.”

نیویارک تایمز تناسب محیط زیست شهری و روستایی را در افغانستان مورد کنکاش قرار داده وتصویر بعدی محیط تنگ حاکمیت ،بویژه پس از واگذاری محلات روستایی برای طالبان را به نمایش گذاشته بیان میدارد”طبق آمار C.I.A.، فقط بیش از یک چهارم جمعیت افغانستان در مناطق شهری زندگی می کنند.کابل بزرگترین شهرداری جمعیت بیش از چهار میلیون نفر است. اکثر افغان ها در سرتاسرمناطق گستردهٔ روستایی زندگی می کنند و مزرعه دارند.

براساس گزارش دفتر «بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان»، ازجمله ۴۰۷ ولسوالی در افغانستان، ۲۲۹ ولسوالی در تحت کنترل ونفوذ دولت بوده ، به تعداد ۵۹ ولسوالی تحت کنترل طالبان قرار داشته و۱۱۹ ولسوالی درمیدان منازعه قرار دارد”

آگاهان سیاسی معتقد اند که در عقب ترفند های نظامی “استراتیژی عقب نشینی”اهداف سیاسی و منافع راهبردی امریکا برای تاسیس یک دولت فندمنتالیستی در افغانستان خوابیده است.چنانچه مبتنی براین

گزارش، پاول ایتون، یکی جنراالان دوستارهٔ بازنشستهٔ ارتش آمریکا و آموزگار پیشین نیروهای عراقی گفت”زمان آن فرا رسیده است تا بگوییم ما به یک نتیجه سیاسی نیاز داریم”

مجموعهٔ رخداد های سیاسی پس از تجاوز آمریکا در اففانستان ، واستراتیژی های واشنگتن در کشور مبین این حقیقت تلخ است که آمریکا از یکسو نخواست تا یک دولت پایدار ونیرومند ملی در افغانستان شکل گرفته واز سوی دیگر هرگز تلاش نکرد تا طالبان را در افغانستان سرکوب نماید.بل در شگرد های متعدد به حیث حامی سرسخت پروژه طالبان عمل نمود.چنانچه نیویارک تایمز پیشینهٔ برنامه پنتاگون برای تسلیمی محیط جغرافیای افغانستان برای طالبان را مورد بحث قرار داده می نگارد”استراتژی عقب نشینی از طرح نظامی ارتش به شدت در زمان اوباما در افغانستان پس از اینکه سربازان را از خط مقدم در سال ۲۰۱۴خارج ساختند،اساس گذاشته شد”

مبرهن است که با تحقق” استراتیژی عقب نشینی” در گام نخست همه نیروهای مخالف طالبان خلع سلاح شده، حلقهٔ محاصره شهر ها وولایات تکمیل وسپس فاز سقوط وفروپاشی نظام آغاز میگردد؛

این خامه را در حالیکه با اشک خون آلود مینوشتم،تلخترین بخش این سناریوی فاجعه بار را زمانی پی بردم که متوجه شدم که بهایی سرزمینم چقدر ارزان است.فقط چند روز قبل فرماندهی وارد زندان شد،همه جاه را به شمول کاخ آتش گرفت وانگار که یک سرزمین،یک کشور،یک ملت وملت قهرمان(!)به حراج گذاشته میشود،آب رااز آب تکانی نیست؛؛

منابع:

(۱*)New York times/Newest U.S. Strategy in Afghanistan Mirrors Past Plans for Retreat/28 July

……………………………………………………………….