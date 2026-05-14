نکاح با سرمایه پدر مکروه است

ز یک بانوی گرانقدر تشکر می کنم که من را به یک دوشیزه بانوی جوان که در شهر سکره منتو ، ایالت کلیفورنیا زندگی می کند معرفی کرد که مشکل داشت و نظر من را میخواست .

دو جوان هستند که همدیگر را دوست دارند و اما خانواده دختر موافق نیست که دختر شان آن جوان را نکاح کند . دلیل : چرا با او تکست و تکست بازی کرده است !!

این موضوع را به همه ای شما می نویسم تا همه بدانند و بیدار شوند .

از چندین سال است که این دختر جوان و پسر جوان همدیگر را دوست دارند و هر دو به سن قانونی هستند . دختر ۲۳ است و پسر ۲۵ ساله اما این دو تحصیل را خلاص نکرده اند . در زندگی امروز برای پسر و دختر فوق العاده مهم است که اول درس را به سطح چهار سال دانشگاهی ختم کنند زیرا در جهان امروز یک ضرورت است .

یک دلیل که از دختران سو استفاده صورت می‌گیردیا به اصطلاح اینجا abuse می شوند این است که دختر بیسواد است و از خود عاید ندارد. در دنیای امروز نباید شخص بدون تحصیل باشد، مرد باشد و یا رن باشد مخصوصا که جوان هستند .

نظر من این بود که چون نکاح در اسلام سنت است و آموختن علم برای مرد و زن فرض ، پس هر دو ، اول باید تحصیلات خود را ختم کنند و بعد نکاح کنند و اگر در آنوقت خانواده موافقه نکرد من خودم شخصا آنها را در خانه خود نکاح خواهم کرد . چنانچه چند سال قبل یک جوره جوان عین مشکل را داشتند و من آنها را به اجازه فوزیه جان در خانه خود نکاح کردم . ما نمی توانیم جوانان را از حق زندگی محروم کنیم اما جوانان باید به اساس یک اصول منطقی اسلامی به پیش بروند تا پسان پشیمان نشوند .

همچنان جوانان دختران و پسران حق دارند تا تکست کنند. صحبت کنند و همدیگر را بشناسند تا تصمیم به ازدواج را بگیرند . ازدواج بزرگ‌ترین ریسک زندگی است و کور کورانه قبول کردن یک اشتباه چه که یک گناه است . وقتی قرآن می گوید و افلا تعقلون به این معنی تنها نیست که بالای کفر و ایمان ما تعقل کنیم. در هر کار زندگی باید از تعقل کار گرفت .

تحصیلات برای مرد و زن مسلمان یک ضرورت بزرگ زندگی است و نباید نکاح را مقدم شمرد .