بخش نخست کشورهای خلیج فارس

الف) امارات متحده عربی امارات در تمام ۴۷ سال گذشته در نقش مسیر اصلی انتقال پول، سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد، بدون در نظر گرفتن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به نفع رژیم ولایت فقیه عمل کرد. این کشور فکر می‌کرد که رژیم ولایت فقیه پاس این همه احسان و ایثار اقتصادی، اجازه تأسیس شرکت‌های کاذب، انتقال پول به‌صورت غیرقانونی و چشم‌پوشی از فعالیت‌های اطلاعاتی را خواهد داد. از سوی دیگر، چون در امارات هیچ پایگاه نظامی آمریکا وجود ندارد، دلیلی ظاهری هم برای جنگ با این کشور وجود نداشت. اما به‌محض آغاز نبرد، نخستین موشک‌های رژیم ولایت فقیه به‌جای اسرائیل، امارات را هدف گرفت که: نیش عقرب نه از پی کین است اقتضای طبیعتش این است

ب) قطر قطر در تمام این سال‌ها با رژیم ولایت فقیه نرد عشق باخت و در حمایت از گروه‌های تروریستی، رهبران اخوان و اسلام سیاسی، در همه جا به حمایت سیاسی و معنوی در کنار رژیم ولایت فقیه ایستاد. در جام جهانی به ولایت فقیه رشوه داد و مطابق مشی سیاسی رژیم در تمام عرصه‌ها عمل کرد. بزرگ‌ترین بنگاه تبلیغاتی و خبر گزاری خاورمیانه، شبکه‌الجزیره را در اختیار تبلیغات زهرآگین سیاست‌های رژیم ولایت فقیه قرار داد و حتی تا آخرین لحظات پایان دیشب، این دستگاه خبری تمام و کمال در راستای مشی سیاست رژیم ولایت فقیه قرار داشت. اما رژیم ولایت فقیه هیچ خط قرمزی را رعایت نکرد و صدها موشک را روانه قطر ساخت.

ج) کشور پادشاهی سعودی کشور پادشاهی سعودی قبل از جنگ تلاش بسیار نمود تا رژیم ولایت فقیه را بر سر عقل آورد. کشور سعودی حتی هدف قرار دادن سهمگین و زیان‌بار آرامکو را نادیده گرفت و تمام تلاش خود را کرد تا رژیم ولایت فقیه را به صراط درست بازگرداند، اما متأسفانه رژیم ولایت فقیه مانند گذشته و به تکرار، دست رد بر سینه کشور سعودی زد. در طی جنگ بارها و بارها سعودی را هدف گرفت و نشان داد که عمق دشمنی رژیم با کشور پادشاهی سعودی همچنان پابرجاست.

د) بحرین بحرین نیز هدف رگبار موشک‌ها و پهپادهای رژیم ولایت فقیه قرار گرفت و از ابتدای جنگ تا انتها، بیش از کشور اسرائیل، رگبار نفرت رژیم ولایت فقیه را دریافت کرد.

هـ) عمان اما حمله به عمان، نادیده گرفتن سهم مساوی عمان از تنگه هرمز، عربده‌کشی و لات‌بازی دریایی حتی در مرزهای آبی عمان در تنگه هرمز، نشان داد که حتی فرشته مهربان خلیج فارس مانند عمان هم از نیش عقرب در امان نیست. عمان در تمام نیم‌قرن گذشته همواره و در همه حال در کنار رژیم ولایت فقیه قرار داشت. عمان حمایت ارتش باصلابت عصر پرافتخار نظام شاهنشاهی ایران را در اغتشاش قبایل علیه سلطان همواره پاس داشت و حرمت می‌نهاد، اما خبر نداشت که این رژیم اخلاق تمدنی، هویت و فرهنگ ایرانی را پاس نمی‌دارد.

و) کویت کشور کویت بعد از امارات با حجم انبوه موشک و راکت رژیم ولایت فقیه مواجه شد و طعم همسایگی را به‌نیکی چشید.

ز) عراق عراق که به لطف تهاجم آمریکا و پس از سقوط صدام حسین، دربست در اختیار رژیم ولایت فقیه قرار دارد، نیز از حملات موشک‌باران رژیم ولایت فقیه و میلیشیای آن در امان نماند.

اما درس‌های بنیادین جنگ

کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه کشور پادشاهی سعودی، قطر و امارات متحده عربی، باید دریافته باشند که بی‌اعتنایی و رقابت‌های احمقانه با کشور بزرگ، قدرتمند و متمدن مصر که ظرفیت کنترل بحران و پتانسیل نظامی لازم را داراست؛ چه عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد.

کشور سعودی به‌جای توافق راهبردی با قدرتمندترین کشور منطقه، یعنی مصر، توافق امنیتی با منافق‌ترین و شیادترین کشور، یعنی پاکستان، کرده است که در لحظه بحران نه‌تنها هیچ کمکی نکرد، بلکه از پشت نیز خنجر زد. اگر کمک میلیاردی کشور پادشاهی سعودی نبود، پاکستان سال‌ها قبل از نظر اقتصادی به صفر می‌رسید و در آن صورت به‌عنوان یک کشور ناکام، مدیریت زرادخانه اتمی خود را از دست می‌داد.

کشورهای خلیج فارس باید بدانند که زعامت و رهبری جهان عرب تنها با ثروت، تجارت و سرمایه‌گذاری به دست نمی‌آید، بلکه سرزمین، جمعیت، تمدن، قدرت نظامی و وجاهت سیاسی، همگی در کنار هم تعیین‌کننده هستند.

اگر خرید تسلیحات پیشرفته و آموزش کادر تخصصی کارآزموده ارتش نبود، حجم فاجعه از تصور بیرون بود و از زیارتگاه‌های ایدئولوژیک کاری ساخته نبود.

امیدوارم کشورهای خلیج فارس از این تجربه تلخ اما آموزنده بهره گرفته باشند و دریافته باشند که افراط در رفاه و سرمایه‌گذاری‌های مصرفی، بدون اقتدار نظامی، بومی‌سازی و ارتقای ظرفیت اطلاعات مدرن و علمی، تعیین‌کننده نیست. آمریکا، اروپا و سایر کشور ها، هرکدام منافع ملی خود را دارند و در روز بحران، تنها یک ظرفیت مقتدر مشترک نظامی، هویتی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند کارساز و مدافع منافع کشور ها باشد.